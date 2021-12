Jasan putokaz kako Čukarički treba da izgleda

Čukarički je bio sjajan u poslednja dva meča, ostvario je dva ubedljiva trijumfa, najpre protiv Metalca u Gornjem Milanovcu (3:0), potom i protiv Kolubare na Banovom brdu (5:0). Na taj način ekipa Saše Ilića je pred kraj kalendarske godine uspela da se učvrsti na trećoj poziciji, na kojoj se već duže vreme nalazi.

To je uostalom i krajnji cilj Brđana ove sezone.

"Dosta dobro smo ušli u utakmicu, nismo dozvolili igračima Kolubare da pojedinačno naprave neki problem. Oni imaju izuzetne pojedince, kao što su Nikolić, Đuranović, Mladenović... Oni mogu jednim potezom da reše utakmicu, kad im se da prostora. Imali smo sreće da iz dve oduzete lopte postignemo prva dva gola. Prvi, posle fenomenalne reakcije Đoleta Jovanovića, koji to lagano rešava".

Mnogo se lakše i mirnije funkcioniše kada su rezultati i igra na svom mestu.

"Kad imate rezultat, posle je sve lakše. Zadovoljan sam kako je ekipa izgledala. Ostalo nam je još desetak dana do pauze, imamo još dve utakmice, koje su nam vrlo bitne. Ukoliko ponovimo ovakav pristup možemo da uzmemo dosta bodova".

Istakao je Ilić da je Čukarički odigrao možda i jedan bolji meč od kako je on seo na klupu Brđana, uz napomenu da njegov tim tada nije pobedio.

"Od kad sam u klubu, odigrali smo četiri-pet utakmica na visokom nivou, jedna od njih je ova protiv Kolubare. Znam da je normalno da mlada ekipa oscilira. Imamo zaista veliki broj mladih igrača, po godinama, ali ti momci imaju skoro po 100 superligaških utakmica u nogama. Želim da u svakoj utakmici izgledamo ovako, bez obzira da li je rezultat dobar ili to nije slučaj. Podsetiću vas da je, po mom mišljenju, naša najbolja utakmica bila protiv Vojvodine, a završena je nerešeno - 1:1. Znao sam da ćemo, ukoliko igramo konstantno na tom nivou, doći do rezultata. Ipak, počeli smo posle tog duela da osciliramo, nismo bili na željenom nivou. A meč protiv Kolubare je putokaz kako Čukarički treba da izgleda. Momci imaju potencijal i kvalitet za tako nešto", naglasio je Ilić.

Do kraja kalendarske godine Čukarički će imati priliku da se dodatno učvrsti na trećoj poziciji, ukoliko protiv oba Radnička, niškog i kragujevačkog zabeleži dobre rezultate, otići će na miran „zimski san“.

"Idemo na dve pobede, ali sigurno je da neće biti lako. Posebno protiv Radničkog u Nišu. To je iskusna ekipa koja u poslednje vreme, predvođena sjajnim strategom Batakom, beleži odlične rezultate. Ipak, potenciram kod mojih igrača da u svaki meč, bilo ko da je rival, makar to bili Crvena zvezda ili Partizan, ulazimo da se nadigravamo i da idemo da ih pobedimo. Nije lako, u ovoj našoj ligi, ako izuzmemo prve dve ekipe, nema neke velike razlike, a to se vidi i po rezultatima. Zbog toga u svaku utakmicu morate da uđete maksimalno motivisano i bez pristupa „lako ćemo“. Gubili smo bodove od Novog Pazara, Radnika kod kuće, pod znacima navoda ekipa koje su u donjem dnu tabele. Čukarički ima potencijal da igra na ovaj način, bez obzira na rezultat".

U startnu postavu Brđana vratio se Đorđe Jovanović, najbolji strelac tima, koji je u 13 mečeva ove sezone u Super ligi postigao deveti gol.

"Dosta dugo ga poznajem, igrao sam sa njim. On je jedan od najtalentovanijih napadača u našoj ligi, po mom mišljenju i najkvalitetniji. Videlo se to u utakmicama u kojima je on igrao. Imali smo peh kad je polomio rebro, potom je preležao korona virus. On nije bio ni u ovom meču maksimalno spreman, ali njegov kvalitet, ponavljam, nije sporan".

Česte su rotacije koje Ilić pravi u odbrambenoj liniji, u želji da svima pruži šansu, ali i zbog nešto češćih povreda, koje su mučile ekipu Čukaričkog.

"Najmanje volim, kao i svaki trener, da menjam štoperski tandem. Od njih tražim da igraju kao što su igrali protiv Lazarevčana. Prvenstveno se to odnosi na Šapića. Sa druge strane, imamo dva igrača koji imaju fantastičan potencijal, mislim naravno na Drezgića i Kovačevića, njima je potrebno vreme. Imamo igrača koji je lider, Puškarić je igrač sa karakterom i iskustvom, koji našem timu mnogo znači. Tu je naravno i Tanasijević, koji je upotpunio konkurenciju. To su sve razlozi zbog čega menjam štopere u određenim utakmicama. U dobrom smeru idemo, nismo primili pogodak u poslednja dva meča, to je dobra stvar", zaključio je Saša Ilić, koji je na klupi Čukaričkog u 15 superligaških mečeva zabeležio sedam pobeda, šest remija i samo dva poraza, u duelima sa Crvenom zvezdom i Partizanom.