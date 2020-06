Javor ne igra odbranu, Građevinari sa novim trenerom

Dva poslednja kola Superlige i samo dve dileme pred završnicu sezone. Da li će Vojvodina uspeti da Partizanu preotme drugo mesto na tabeli ili će, pak, TSC gurnuti Novosađane na poziciju broj četiri? Ili će sve ostati kao i do sada?

Svi ostali igraju za svoj merak i zato bi tu trebalo tražiti golove. Ne bismo se iznenadili goleadi na Karađorđu, gde Proleter dočekuje Javor (18.00). Iako Novosađani igraju dopadljivo pod vođstvom Branka Žigića, mora se konstatovati da nisu previše efikasni. Zato Javor ne igra odbranu. Ove sezone je primio čak 60 golova.

Biće ovo ujedno i duel u kojem će gosti iz Ivanjice pokušati da zabeleže prvi trijumf u drugom krugu prvenstva.

"Nismo zadovoljni postignutim u prethodne dve utakmice. Jedino čime možemo biti donekle zadovoljni je prvo poluvreme protiv Vojvodine, ali je sve to daleko od nivoa potrebnog za bolje rezultate. Što se tiče naredne utakmice, za razliku od TSC-a i Vojvodine, koji su protiv nas bili apsolutni favoriti, mislim da protiv Proletera imamo izjednačene šanse i kvalitet. Oni imaju prednost domaćeg terena, ali mislim da je ovo prava šansa da se i mladi igrači koji dobiju priliku, ali i svi ostali, pokažu i poprave utisak koji su ostavili u prethodne dve utakmice", rekao je trener Javora Igor Bondžulić.

Klub i stručni štab već razmišljaju o narednoj sezoni i afirmaciji mladih fudbalera.

"Već razmišljamo o sledećoj sezoni, jer će biti specifična, zbog 20 klubova u ligi, kao i zbog pravila da će utakmice morati da počnu dva fudbalera mlađa od 21 godine. Pokušavamo da pružimo priliku što većem broju mladih igrača i to i jeste politika kluba. Želimo da izađemo na tržište sa kvalitetnim igračima. U ova dva kola šansu su dobili Radivojević, Zvekanov i Nikolić. Ozbiljno računamo na njih i želimo da do kraja prvenstva steknu određeno iskustvo, imaju što više utakmica u nogama. Olakšavajuća okolnost je to što nema rezultatskog pritiska, ali imaju i obavezu da dokažu svima da su prava rešenja za sledeću sezonu", završio je Bondžulić.

Dva sata kasnije na Banjici se sastaju Rad i Voždovac (20.00). U malom gradskom derbiju oslobođeni rezultatskog značaja, izuzev predstave i promocije, stručni štab Građevinara će ukazati poverenje mladim snagama, ali bez obzira na sve novi šef struke Branko Mirjačić sigurno bi voleo da debituje pobedom.

Zmajevi putuju na najbliže gostovanje u ligi osokoljeni sa poslednje dve pobede nad ekipama Mačve i Napretka, kojima je prekinut niz od šest utakmica bez pobeda. Ohrabruje činjenica da su ove dve pobede izvojevane sa timom koji je u proseku bio star tek nešto više od 20 godina. Čini se da Voždovac postavlja sjajne temelje za budućnost.

SUPERLIGA - 29. KOLO

Petak

18.00: (1,75) Proleter NS (3,60) Javor (4,90)

20.00: (3,30) Rad (3,40) Voždovac (2,20)

Subota

16.00: (2,95) Mačva (3,35) Spartak (2,40)

18.00: (2,45) Napredak (3,25) Mladost Lučani (2,95)

20.00: (3,30) Radnik (3,45) Radnički (2,10)

Nedelja

14.00: (7,00) Inđija (3,80) Vojvodina (1,55)

16.30: (4,00) TSC (3,60) Crvena zvezda (1,90)

19.00: (1,35) Partizan (5,00) Čukarički (9,00)

