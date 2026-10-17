Javoru u Ivanjici niko ne može ništa, Bor ni blizu toga da izbegne sedmi uzastopni poraz

U ovoj prvoj situaciji Lazar Mićić se ubacio Redžiću iza leđa, sa pet metara od gol-auta ubacio loptu po zemlji, a Đorđe Belić nije uspeo da rasčisti opasnost. Promašio je loptu, ona je došla do Alekse Radonjića koji je ostao zaboravljen na drugoj stativi, a mladom fudbaleru Javora nije bilo teško da dođe do šestog pogotka u sezoni.

Sa minimalnom prednošću Javor je i otišao na odmor, a već na početku drugog poluvremena prelomio je utakmicu. U 51. minutu krilni napadač Bendžamin Akva je probio po levom krilu. Pokazao je fudbaler iz Gane da je znatno brži od Redžića, ostavio ga je iza leđa i potom na tacni poslužio Milana Mirosavljeva, koji je čekao dodavanje u srcu šesnaesterca. Gosti nisu stigli da ga opkole, namestio se i poslao neodbranjiv hitac za 2:0.

18.00: (1,27) TSC Bačka Topola (5,00) Metalac (10,5)

Već tada se po govoru tela videlo da se fudbaleri Bora polako mire sa sedmim uzastopnim porazom. A, zapazili su to i domaći fudbaleri, koji su ubrzo zatim došli do novog pogotka.

Igrao se 57. minut kada su igrači Javora napali po desnom krilu. Lazar Mićić je prihvatio loptu, a Mirosavljev se izvukao na ivicu šesnaesterca. Mićić je odigrao dupli pas sa njim, kompletna odbrana Bora je ispala posle tog dodavanja napadača Javora, a 23-godišnjem Beograđaninu posle toga nije bilo teško da proturi loptu pored nemoćnog golmana Branka Nikolića.

Bio je blizu počasnog pogotka Bor u 80. minutu. Francuz Aleksandre Klop se lepo ubacio po desnom krilu, dobio pravovremeno dodavanje od kapitena Dejana Milićevića i zatim šutirao iz prve. Prebacio je golmana Dimitrija Stevanovića, ali njegov atraktivan udarac je samo uzdrmao prečku domaćih.

Do kraja meča rezultat se ipak više nije menjao, tako da je ovo bio čak šesti od poslednjih sedam mečeva na kojem Bor nije uspeo da postigne gol. Ostao je zato poslednji na tabeli, sa osam bodova.

S druge strane, Javoru je ovo bila 11. uzastopna utakmica na kojoj je ostao neporažen. Iskoristio je na najbolji mogući način to što su fudbaleri Smedereva nešto ranije odigrali samo 1:1 sa Proleterom 021 iz Zrenjanina, pa sada Ivanjičani imaju dva boda više.

Potvrdio je Javor još jednom koliko je dobar kada se igra u Ivanjici, pošto je iz poslednjih šest mečeva pred svojim navijačima osvojio 16 od mogućih 18 bodova. Ako nastavi ovako gotovo sigurno ćemo ga gledati u plej-ofu.

JAVOR – BOR 3:0 (1:0)

/Radonjić 29. Mirosavljev 51, Mićić 57/

Stadion: Kraj Moravice (Ivanjica)

Sudija: Nikola Đorđević

Žuti kartoni: Kande, Kolaković (Javor), Ignjić (Bor)

Javor: Stevanović, Kande, Todosijević, Radonjić (od 82. Nenadović), Maričić (od 70. Đokić), Mićić, Bjeković (od 77. Mitrović), Akva (od 70, Okansi), Mirosavljev (od 76. Nikolić), Kolaković, Konstantinov

Bor: Nikolić, Redžić, Belić. Pavlov (od 60. Klop), Denić (od 60. Madžarević), Dubačkić, Srbijanac, Varga (od 28. Šušić, od 60. Ignjić), Đokanović (od 70. Stojanović), Matejević, Milićević

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Petak

OFK Vršac - Teleoptik 1:0 (0:0)

/Čejić 83/

Subota

Smederevo – Proleter 023 1:1 (0:0)

/Petkoski Cimbaljević 79 - Silađi 59/

Javor- Bor 1919 3:0 (1:0)

/Radonjić 29. Mirosavljev 51, Mićić 57/

18.00: (2,55) Jedinstvo Ub (3,15) Grafičar (2,70)

18.00: (1,90) Napredak (3,40) Dubočica (3,80)

18.00: (1,27) TSC Bačka Topola (5,00) Metalac (10,5)

Nedelja

14.00: (1,85) Voždovac (3,30) Loznica (4,20)

Ponedeljak

18.00: Spartak Subotica – Borac 1926

***Kvote su podložne promenama