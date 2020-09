Okršaj neporaženih u Erediviziji ne bi trebalo da donese preteranu dramu. Ajaks dočekuje Vitese u okviru 3. kola šampionata Holandije i bez dileme je jedan od najvećih favorita dana na Starom kontinentu. Oba sastava pored toga što su ostvarila maksimalan učinak do sada, nisu primila ni gol.

Ako se to za Ajaks očekivalo, mora se priznati da to nije slučaj sa Viteseom. Puleni Erika ten Haga nisu naišli ni na najmanji problem protiv slabašnog RKC-a u protekle nedelje, stigavši lako do slavlja od 3:0. Kopljanici od starta pokazuju da su legitimni kandidati za osvajanje pehara prvaka, uprkos značajnim gubicima koje su imali u prelaznom gubitku, odlaskom Zijeha i Van De Beka.

Levi bek Taljafiko vraća se posle suspenzije, a Ajaks nema značajnih izostanaka. U vrhu napada očekuje se Dušan Tadić, a društvo će mu najverovatnije praviti Promes, Labjad i Antoni.

Vitese je, dakle, pobedio u oba prethodna dva meča bez primljenog gola, ali ovaj sudar protiv Ajaka predstavlja mnogo teži izazov za sastav Tomasa Leča. Vredi napomenuti da je u prošlom kolu žuto-crne predvodio direktor akademije Sturing, jer je osam članova stručnog štaba, uključujući trenera Leča, bilo pozitivno na virus korona i bili su u karantinu.

Centralni defanzivac Rasmusen ostaje van igre, dok je levi bek Klark odsutan na duže vreme.

EREDIVIZIJA - 3. KOLO

Petak

Tvente – Groningen 3:1 (2:0)

/Černi 22, Danilo 37, Jeremef 89 – El Masudi 52/

Subota

16.30: (2,15) Zvole (3,45) Sparta (3,35)

18.45: (5,60) Fortuna Sitard (4,00) AZ Alkmar (1,60)

20.00: (1,65) Herenven (4,00) VVV Venlo (5,10)

21.00: (1,33) Ajaks (6,50) Vitese (10,0)

Nedelja

12.15: (1,25) Fajenord (6,50) Den Hag (10,0)

14.30: (1,25) Utreht (6,50) RKC (10,0)

16.45: (2,75) Emen (3,30) Viljem II (2,55)

16.45: (4,70) Herakles (3,70) PSV (1,75)

*** kvote su podložne promenama