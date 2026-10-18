Jedan od najvećih promašaja u karijeri Marka Arnautovića (VIDEO)

Došao je Marko Arnautović da bude lider Crvene zvezde, ali trenutno je baš daleko od toga. Do te mere da je izgubio status prvog špica, a forma u kojoj igra ove sezone daleko je ispod očekivanja.

Dao je doskorašnji reprezentativac Austrije četiri gola, ali dva su nejakom Larnu iz Severne Irske, a jedan kragujevačkom Radničkom kada je pitanje pobednika već bilo rešeno. Pohvale zaslužuje za 1:0 protiv niškog Radničkog, koji je otvorio put crveno-belima ka pobedi (3:0). Imao je u tom meču i assitenciju za Abu Fanija.