Jedan od najvećih promašaja u karijeri Marka Arnautovića (VIDEO)
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Vreme čitanja: 5min | ned. 18.10.26. | 17:15
Obrukao se Zvezdin napadač pred golom Mladosti, ali se iskupio početkom drugog poluvremena
Došao je Marko Arnautović da bude lider Crvene zvezde, ali trenutno je baš daleko od toga. Do te mere da je izgubio status prvog špica, a forma u kojoj igra ove sezone daleko je ispod očekivanja.
Dao je doskorašnji reprezentativac Austrije četiri gola, ali dva su nejakom Larnu iz Severne Irske, a jedan kragujevačkom Radničkom kada je pitanje pobednika već bilo rešeno. Pohvale zaslužuje za 1:0 protiv niškog Radničkog, koji je otvorio put crveno-belima ka pobedi (3:0). Imao je u tom meču i assitenciju za Abu Fanija.
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U okršaju protiv Mladosti iz Lučana Arnautović je dobio šansu od prvog minuta, pošto je Albert Rijera promenio kompletnu startnu postavu u odnsou na meč u Luganu. Morao je u 19. minutu nekadašnji špic Intera da donese prednost Crvenoj zvezdi posle kratkog odbitka Željka Samčovića na šut Mohameda Čama.
Umesto toga, sa svega šest metara poslao je Arnautović loptu visoko preko gola. Za, verovatno, jedan od najvećijh promašaja u karijeri.
Početkom drugog poluvremena Arnautović se iskupio iz gotovo identične situacije. Ovaj put šutirao je Balov, Samčović opet kratko odbio loptu, a Arnautović uspeo da stigne do nje pre Joksimovića i smesti je u mrežu za vođstvo Crvene zvezde sa 2:0. Prethodno je strelac bio Aleksandar Katai pred odlazak na odmor.