Posle pauze zbog pandemije koronavirusa, vraća se fudbal za manje bogate zemlje u Aziji na veliku scenu. Utakmicama u Dušanbeu, glavnom gradu Tadžikistana, i Biškeku, prestonici Kirgistana, u petak će biti otvoreno 18. izdanje AFC kupa, takmičenja u Aziji koje je u rangu sa Ligom Evrope.

Zbog pandemije utakmice se igraju u promenjenom sistemu, baš kao u Ligi šampiona. Umesto uobičajnih duela kod kuće i na strani, svi mečevi jedne grupe se igraju u istom gradu, u rasponu od dve nedelje. Zato će uzbekistanski Nasaf Karši i kirgistanski Alaj Oš od 14 časova da igraju u Tadžikistanu zvanično prvu utakmicu u novoj sezoni AFC kupa.

Nasaf je jednom već osvajao ovo takmičenje, sada već davne 2011. godine. On je jedini uzbekistanski tim koji je uspeo da se popne na tron, pošto titula najčešće završava na Bliskom istoku. Ove godine nema tim iz Karšija visoke ambicije, cilj je da mlad tim stekne neophodno iskustvo kako bi bio konkurentniji u domaćem šampionatu. Za početak takmičenja registrovano je 27 igrača, ali samo njih četvorica imaju više od 25 godina. Najiskusniji je Marko Stanojević, 32-godišnji vezista koji je igrao za Rad. Trener Ruzikul Berdijev ipak i pored toga očekuje da njegov tim prođe u osminu finala.

„Kao što znate, naš tim je jedan od najmlađih i u uzbekistanoskom šampionatu. Ovo takmičenje je za njih veliko iskustvo. Cilj je jasan, hoćemo da igramo dobro, pokažemo kvalitetan fudbal i plasiramo se u sledeću rundu“, kazao je Berdijev, koji je bio pomoćni trener te 2011. godine, kada je osvojeno takmičenje.

Ove godine ćemo u AFC kupu da gledamo jednog srpskog stratega, Ristu Vidakovića. Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde bio je pomoćni trener Havijeru Klementeu u reprezentaciji Srbije do kraja 2007. godine, posle čega je u Španiji, Hondurasu i Aziji počeo da samostalno gradi svoju karijeru. Preko Kadiza, Betisa B, Motoge i Junajted Sitija stigao do Mazije sa Maldiva. Upravo ovaj klub učestvovaće u AFC kupu ove sezone, a gol Mazije braniće nekadašnji golman Radnika i vranjskog Dinama, Nikola Vujanac. Oni ipak neće još na teren, tek treba da se odredi kada i gde će da se odigra Grupa D. Poznato je da su u toj grupi još i indijski ATK Mohun Bagan i Bašundhara iz Bangladeša, dok će se pre tog turnira odigrati i kvalifikacije kojima će biti određen još jedan učesnik.

U Biškeku u petak igraju Ahal iz Turkmenistana i Ravšan iz Kirgistana. To je meč u sklopu grupe E, koja ima samo tri tima. Tu je još i Dordoj, kao domaćin turnira. Prvenstvo Turkmenistana još nije počelo, a prošlu sezonu Ahal je završio na drugoj poziciji, sa 18 bodova manje od prvaka Altin Asira. Ekipi nedostaju takmičarske utakmice i to je možda najveća prednost Ravšana. Tadžikistanci uveliko igraju, Ravšan je odigrao šest mečeva, ali je ostvario do sada samo jednu pobedu, uz još dva remija.

Dnevni program završava pomenuti Altin Asir, koji će takođe da igra protiv ekipe iz Tadžikistana, Hudžanda. Oni su se već sastali 2019. godine u ovom istom takmičenju, a tada je turkmenistanski tim pobedio u Asiru sa 1:0, dok je u Tadžikistanu bilo 0:0. Godinu dana pre toga je Altin Asir bio finalista, ali je izgubio od Al Kuve.

Kao što smo već pisali, većina trofeja u AFC kupu završilo je na Bliskom istoku. Četiri puta su prvaci bili timovi iz Kuvajta, po tri puta iz Iraka i Jordana, a u dva navrata iz Sirije. Po jedan trofej su završili u Libanu, Bahreinu, Maleziji i Uzbekistanu. Al Kuvajt i Al Kuva iz Bagdada su najtrofejniji timovi u AFC kupu, sa po tri osvojena trofeja.

AFC KUP – 1. KOLO

Petak

14.00: (1,08) Nasaf (9,00) Alaj (22,00)

16.00: (1,78) Ahal (3,45) Ravšan (4,40)

18.05: (2,30) Altin Asir (3,10) Hudžand (3,10)

