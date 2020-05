Jednosmerna ulica u Melvudu, nema nazad do toaleta, nego skroz okolo…

Šestorica inficiranih u tri kluba Premijer lige. Liverpul izvesno nije među njima, pošto je Jirgen Klop za sredu zakazao prvi trening posle dva i po meseca pauze. I jedva čeka da krene, iako će ekipa isprva morati da bude izdeljena u manje grupe i niko neće moći da ima direktan kontakt. Deluje možda naivno, u Srbiji možda takve propise ne bi ni poštovali, ali premijerligaši su celu situaciju shvatili prilično ozbiljno, svedni da bi mogli da izgube na stotine miliona funti.

“Treba da dođete u Melvud trening centar, neverovatno je kako je sve organizovano. Sve jednosmerno, nema susreta. Sretnemo se na terenu, možda možeš da vidiš nekome leđa ili lice ako se okrene, ali svejedno mora da nastavi u istom pravcu i da drži distance. Ako u jednom trenutku poželiš nazad u toalet to je zaista dug put, jer ne možeš samo da se okreneš i vratiš, nego moraš celim putem skroz okolo. Radimo šta moramo”, sleže ramenima Klop u intervjuu za klupsku televiziju.

Nije da je pesimista. Naprotiv. Kipti od sreće. Pa čak i ako će Redsi titulu juriti i verovatno slaviti bez navijača.

“Gledajte, ja sam tu čudan tip. Kad gledam fudbal – druge utakmice, ne naše – obično ih gledam bez tona jer ne želim da čujem komentatora. Zanima me sama igra. Tako da je za mene to sasvim normalan način da gledam fudbal… Da, savršen paket bi bio pun Enfild, dva velika kluba, velika borba, super golovi i pobeda Liverpula na kraju. I dosta toga će i biti moguće. Osim punog Enfilda. Moraćemo to da prihvatimo. Ipak je jedina stvar koja će nedostajati. Zašto da mislimo o nečemu što ne možemo da imamo? Nikad nisam razumeo ljude koji uvek žele nešto što ne mogu da imaju”, jasan je harizmatični Nemac.

Uostalom, baš se u njegovoj Nemačkoj lopta ponovo zakotrljala ovog vikenda i Klop je zadovoljan onim što je video.

“Fudbal je bio zaista dobar: super golovi, prava borba, tesne utakmice… Klubovi se bore za opstanak, tako će biti i u Engleskoj. I ne treba zato da pričamo: ‘Oh, pa Liverpul treba da pobedi samo dva utakmice’. Nije to samo dve. To su tačno dve. I moramo da ih dobijemo odmah, neću da čekamo kraj. Želimo da igramo naš najbolji fudbal… A i Nemci su pokazali, svi fizički parametric su bili neverovatno visoki, trčalo se po 118 kilometara. Niko nije vikao da moraš da trčiš. Nego si trčao jer si želeo, zbog saigrača. Tako će biti i u Engleskoj: 100 odsto borbe”.

Pre svega toga ipak…

“Biće naporno, za trenere posebno, jer male grupe igrača znače mnogo treninga… Momci su fizički u doborm stanju, ali treba prvo da se naviknemo na teren, na kopačke, na lopte. Na naš posao. To je izazov za telo. Sitni ti okreti, stvari specifične za fudbal. Kao da si tek izašao iz povrede. Verovatno bi svi sada mogli da istrče maraton, ali čim uzmeš loptu u noge vidiš koja je to razlika”, završava Klop.

Ili bolje reći: tek počinje…