Jirgen Klop: Nažalost, Rangnik dolazi u Mančester Junajted

Nije imao Jirgen Klop mnogo problema sa Mančester Junajtedom dok je Ole Gunar Solskjer bio na klupi velikog rivala. U šest prvenstvenih okršaja nijednom nije poražen, tri puta je slavio, a poslednji put sa ubedljivih 5:0 na Old Trafordu.

Sledeći put kad izađe na megdan Mančester Junajtedu harizmatičnom Nemcu će rival na protivničkoj klupi biti zemljak Ralf Rangnik čija promocija na Old Trafordu je pitanje sata. Klop dobro poznaje Rangnika i njegov rad, a u Nemačkoj se smatra da je upravo Rangnik imao najveći uticaj na plejadu domaćih stručnjaka među kojima su i Klop, Tomas Tuhel, Julijan Nagelsman...

Klop je danas prokomentarisao dolazak Rangnika na klupu Junajteda.

„Malo je nezgodno pitanje... Obično ne komentarišemo takve stvari dok se ne ozvaniče. Nažalost, dobar trener dolazi u Englesku. I to Mančester Junajted! Očigledno je da je reč o veoma iskusnom treneru. Podigao je dva kluba od nule do ozbiljnih sila u nemačkom fudbalu. On je veoma dobar trener. Junajted će biti veoma dobro organizovan sa njim. Veoma je cenjen u trenerskom svetu. Gde god je bio, radio je veliki posao. Počeo je kao mlad čovek u Štutgartu i izgradio sebi put. Bili smo rivali kada sam bio baš mlad trener. Možda je sada zaboravio ali tada me je često zvao dok sam bio u Majncu“, otkrio je Klop ostrvskim medijima.

Nemac se potom bavio aktuelnom situacijom u timu i predstojećom utakmicom u prvenstvu protiv Sautemptona.

„Očigledno je da Ralf Hazenhutl pravi pristojan tim. Ne jure veliki posed lopte, najčešće igraju u formaciji 4-4-2 ali se prebacuju i na igru sa petoricom pozadi. Moramo da budemo veoma kreativni da ih slomimo“.

Klop kaže da je situacija sa odsutnim igračima bolja nego ranije...

„Popravlja se. Pre desetak dana smo imali „dvojicu i po“ vezista. Sada je drugačije. Iskoristili smo utakmicu protiv Porta da rasporedimo minutažu. Cimikas se nameće, napreduje i mnogo se popravio. Robertsonu je trebalo šest meseci da se adaptira, a Cimikasu godinu dana. Ali ljudi zaboravljaju koliko je Robertson dobar igrač. Ne sumnjam u Endija nimalo. A imamo i talentovanog Ovena Beka čije vreme takođe dolazi“.

Upitan da prokomentariše konkurenciju u ligi, Klop je malo bocnuo Arsenal.

„Premijer liga svake godine napravi korak napred. I ne govorim samo o top timovima. Napredak cele lige se vidi kroz timove iz drugog dela tabele poput Brajtona, Aston Vile, Arsenala, Vulvsa... Zaista jaka i teška liga“.