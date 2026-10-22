Još čekamo prvi gol Jovana Miloševića
Vreme čitanja: 3min | čet. 22.10.26. | 10:09
Braga je smenila trenera pred susret sa Gentom (četvrtak, 21) u 2. kolu Lige konferencije, možda srpskom reprezentativcu krene pod palicom Franklima Karvalja
Loše je Braga otvorila novu sezonu. U Primeiri ima samo tri pobede iz prvih osam kola, u Ligi konferencije je startovala ubedljivim porazom od Kopenhagena (0:3) prošlog četvrtka. Posle toga je portugalski prvoligaš izgubio i od Žil Visentea (1:2), a posle trećeg uzastopnog poraza u nizu otpušten je trener Karlos Visens. Umesto njega na klupu je došao doskorašnji strateg Botafoga Franklim Karvaljo, koji će debitovati ovog četvrtka od 21.00 časova protiv Genta, u 2. kolu najmlađeg takmičenja UEFA.
Ispostavilo se da je najbolja od prvih 15 utakmica koje je Braga odigrala od početka sezone bila ona s kraja jula, kada je u kvalifikacijama pobedila Železničar iz Pančeva sa 4:0. Posle toga je počela mnogo da štuca, a kao glavni problem pojavila se neefikasnost. Pre svega – centarforova.
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Braga ih ima trojicu: Frana Navara, Jonasa Vinda i srpskog reprezentativca Jovana Miloševića. Njih trojica su zajedno od početka sezone postigli svega tri gola. Dva je potpisao Navaro, jedan Vind, dok nekadašnji napadač Partizana i Vojvodine još čeka na prvenac.
Jedini ofanzivac koji je “radio” pod Visensom bio je krilni napadač (ponekad i polušpic) Pau Viktor. Postigao je četiri gola u Primeiri i dva u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Oni najistureniji igrači su zasad bili uglavnom neupadljivi.
21.00: (1,95) Braga (3,40) Gent (4,10)
Milošević nije toliko kriv za svoju neefikasnost, jer nije ni dobio previše prostora da se istakne. Zbirno je na terenu proveo 199 minuta, od čega samo dvaput kao starter. Odigrao je svih 90 minuta protiv Estorila (1:0) i 55 protiv Santa Klare (0:0).
Na susretu sa Kopenhagenom 21-godišnji Čačanin je ušao u igru u poslednjih 15 minuta, dok je duel sa Žil Visenteom u ponedeljak odgledao sa tribina zato što je to bila zaostala utakmica 2. kola Primeire, a po pravilima portugalskog takmičenja nije imao pravo da je igra jer je stigao u Bragu iz Štutgarta tek kasnije, kada je taj meč već bio odložen.
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Možda Miloševiću krene bolje pod novim trenerom. Samo što će promene doći postepeno.
“Kada me je predsednik Brage pozvao znao sam da ću imati samo dva dana da pripremim utakmicu sa Gentom, na kojoj imam veliku želju da pobedim. Tu ambiciju ne mogu da prenesem rečima, već samo radom. Za ova dana nisam mnogo toga tražio od tima, samo sam postavio pred njih cilj i zadatke. Nisam hteo previše da ih zbunjujem”, kazao je Karvaljo, koji je potom najavio kakvu Bragu možemo da očekujemo kada prođe malo više vremena:
“Ja sam trener koji voli da mu tim igra sa puno brzine i intenziteta. Ovaj klub je lice grada Brage, a igrači moraju da se odsad ponašaju u skladu sa time”.
S obzirom na to da Jovanu Miloševiću disciplina i vredan rad na treninzima nikada nisu predstavljali problem, ne sumnjamo u to da će mladi napadač brzo privući naklonost 39-godišnjeg Karvalja.
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LIGA KONFERENCIJE – 2. KOLO
Četvrtak
16.30: (5,40) Kairat (4,00) Panatinaikos (1,62) – MOZZART RELAX
18.45: (2,35) Crvena zvezda (3,55) Kopenhagen (3,00) – MOZZART RELAX
18.45: (2,00) Hetafe (3,40) Lugano (3,90)
18.45: (2,90) Iberija 1999 (3,35) Mjelbi (2,45)
18.45: (5,40) Inter Eskaldes (4,00) Univerzitatea Krajova (1,60)
18.45: (14,0) Jablonec (6,75) Brajton (1,20)
18.45: (4,60) Kauno Žalgiris (4,00) Bran (1,80)
18.45: (1,43) Nordsejland (4,80) CSKA Sofija (6,50)
18.45: (1,62) Pafos (3,70) Riga (5,25) – MOZZART RELAX
18.45: (1,27) Trabzon (5,40) Harts (9,00)
21.00: (1,50) Orhus (4,00) Egnatija (6,00) – MOZZART RELAX
21.00: (2,55) Ajaks (3,60) Atalanta (3,05)
21.00: (1,80) Borac Banjaluka (3,45) KuPS (4,50) – MOZZART RELAX
21.00: (1,95) Braga (3,40) Gent (4,10)
21.00: (12,0) Linkoln Red Imps (6,50) Tvente (1,22)
21.00: (1,65) Midtjiland (4,10) Sint Trojden (4,60) – MOZZART RELAX
21.00: (2,15) Monako (3,50) Frajburg (3,30)
21.00: (2,95) Tun (3,50) Hajduk Split (2,35)
***Kvote su podložne promenama