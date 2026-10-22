Još čekamo prvi gol Jovana Miloševića

Braga ih ima trojicu: Frana Navara, Jonasa Vinda i srpskog reprezentativca Jovana Miloševića. Njih trojica su zajedno od početka sezone postigli svega tri gola. Dva je potpisao Navaro, jedan Vind, dok nekadašnji napadač Partizana i Vojvodine još čeka na prvenac.

Jedini ofanzivac koji je “radio” pod Visensom bio je krilni napadač (ponekad i polušpic) Pau Viktor. Postigao je četiri gola u Primeiri i dva u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Oni najistureniji igrači su zasad bili uglavnom neupadljivi.

21.00: (1,95) Braga (3,40) Gent (4,10)

Milošević nije toliko kriv za svoju neefikasnost, jer nije ni dobio previše prostora da se istakne. Zbirno je na terenu proveo 199 minuta, od čega samo dvaput kao starter. Odigrao je svih 90 minuta protiv Estorila (1:0) i 55 protiv Santa Klare (0:0).

Na susretu sa Kopenhagenom 21-godišnji Čačanin je ušao u igru u poslednjih 15 minuta, dok je duel sa Žil Visenteom u ponedeljak odgledao sa tribina zato što je to bila zaostala utakmica 2. kola Primeire, a po pravilima portugalskog takmičenja nije imao pravo da je igra jer je stigao u Bragu iz Štutgarta tek kasnije, kada je taj meč već bio odložen.