Zabava počinje na jugu. Sautempton i Totenhem će pokušati da dođu do prvih bodova u novoj sezoni Premijer lige, i to u međusobnom duelu na Sent Merizu (13.00). E, sad, Žoze Murinjo vrlo retko gubi uzastopne utakmice, a Sveci nisu u vrhunskoj formi. Ne samo zato što su izgubili od Kristal Palasa, već više zato što su im služili kao vreća za udaranje u toj utakmici.

Svecima se, definitvno, ne predviđa da budu evropski kandidati, ali većina navijača prepoznaje i ceni vrednost koju trener Ralf Hasenhutl donosi klubu. Možda će im i dalje nedostajati pregršt imena koja bi mogla da im pomognu da prođu kroz velika vrata, ali deluje da Sautempton ima osnovnu strukturu koja će da ga ostavi u ligi. Jedan od stubova je Deni Ings, protekle sezone drugi strelac takmičenja sa 22 pogotka.

Otvaranje šampionata nije baš išlo po planu, jer su zaostali protiv Palasa i jednostavno nisu mogli da se vrate u igru. Potom su u drugom kolu Liga kupa bili još jednom "uhvaćeni na kivoj nozi" jer su izgubili sa 0:2 od Brentforda, člana Čempionšipa.

Mnogi su već otpisali Totenhem i Murinjovu eru u redovima Pevaca, ali s obzirom na to da je klub juče potvrdio transfere Gereta Bejla i Serhija Regilona, mogli bismo da vidimo kako plima počinje da se okreće ranije nego što je većina verovatno očekivala. Velšanin još ima potencijal da bude jedan od najboljih igrača na svetu, i možete se kladiti da će biti motivisaniji nego što je bio dugo vremena. Ipak, navijači Spursa pričekaće da ga vide na terenu, jer Bejl ima povredu kolena i biće najmanje dve sedmice van terena. Regilon, takođe, neće debitovati, jer nije na vreme registrovan.

Bilo kako bilo, Totenhem je u jednom od svojih najlošijih nastupa u poslednje vreme. Izgubio je prvoligaško otvaranje od Evertona, zatim je u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope jedva stigao do pobede u Plovdivu protiv Lokomotive 2:1.

Napadač Svetaca Nejtan Redmond nije u stroju zbog povrede ligamenta skočnog zgloba koju je pretrpeo u poslednjem meču, dok je u Totenhemu van konkurencije Džafet Tanganga.

Poslednji meč današnjeg programa Premijer lige igra se na King Paueru, gde Lester dočekuje Barnli (20.00). Lisice su izgledale dobro prošle nedelje i ovo je težak način da Klaretsi započnu sezonu, naročito jer ovog leta nisu napravili značajnije potpise.

Lisice su poslednjih godina u gornjoj polovini tabele. Tim igra ofanzivan fudbal, sa najmanje jednim konstantnim igračem Džejmijem Vardijem. Najbolji strelac lige prošle sezone sa 23 gola dobro je ušao u novu sezonu. Vardi je sa dva pogotka učestvovao u trijumfu Lisica protiv VBA (3:0). Domaći tim je tako savršeno hladan i raduje se novom duelu sa Barnlijem.

Gosti još uvek čekaju prvi meč u šampionatu, u prvom kolu njihov duel je odložen, pa je klub prvi zvanični meč odradio tek u četvrtak u Liga kupu. Barnli je eliminisao Šefild Junajted na penale.

PREMIJER LIGA - 2. KOLO

Subota

Everton - Vest Bromvič Albion 5:2 (2:1)

/Kalvert Luin 31, 62, 66, Rodrigez 45, Kin 54 – Dijangana 10, Pereira 47/

Lids – Fulam 4:2 (2:1)

/Košta 5, 57, Klih 41 penal, Bamford 50 – Mitrović 34 penal, Rid 63/

Mančester junajted - Kristal Palas 1:3 (0:1)

/Van de Bek 80 – Taunsend 7, Zaha 74 penal, 85/

Arsenal - Vest Hem 2:1 (1:1)

/Lakazet 25, Nketija 85 – Antonio 45/

Nedelja

13.00: (2,95) Sautempton (3,25) Totenhem (2,45)

15.00: (2,70) Njukasl (3,00) Brajton (2,85)

17.30: (3,00) Čelsi (3,40) Liverpul (2,35)

20.00: (1,70) Lester (3,70) Barnli (5,20)

Ponedeljak

19.00: (2,60) Aston Vila (3,05) Šefild Junajted (2,90)

21.15: (5,70) Vulverhempton (4,00) Mančester Siti (1,60)

*** kvote su podložne promenama