Još jedan Englez od 100.000.000 evra: Skot može da ide u januaru

Informacije Romana i Sky-a se razlikuju oko cene, budući da italijanski transfer ekspert piše da bi obeštećenje moglo da dobaci i do 120.000.000 evra. Kako bilo, očekuje se da talentovani vezista bude peti Englez koji će probiti magičnu sumu od 100.000.000 evra. Do sada su to učinili Džek Griliš, Deklan Rajs, Džud Belingem i Eliot Anderson. U istoriji fudbala, čak 25 igrača prodato je za devetocifrenu novčanu naknadu.

Skota su merkali svi članovi velike šestorke engleskog fudbala, međutim, uprava Bornmuta nije želela da ga proda u minulom prelaznom roku. Arsenal, Mančester Siti, Mančester Junajted i Totenhem su se u međuvremenu pojačali u veznom redu, pa Čelsi i Liverpul ostaju kao realnije opcije.

Bornmut ni sada ne gori od želje da proda svoju zlatnu koku, ali mora da razmišlja o činjenici da Skot ulazi u poslednjih godinu i po dana ugovora. Ulogu u eventualnoj prodaji igraće i Bornmutova pozicija na tabeli. Trešnjice su trenutno u zoni ispadanja, a ukoliko budu uspele da iz iste pobegnu, to će povećati šanse za prodaju.

Engleski vezista je početkom oktobra imao zapaženu partiju u Ligi nacija protiv Hrvatske, u svom, tek drugom nastupu za A reprezentaciju Engleske. Potvrdio je da je budućnost državnog tima i sebi dodatno podigao cenu.

Bornmut ga je pre tri godine kupio od Bristol Sitija za veliki 23.000.000 evra, a od tada je upisao 95 utakmica za Trešnjice uz sedam pogodaka i isto toliko asistencija.