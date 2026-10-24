Još jedna pobeda i – titula: Antiću se crta kruna u Kazahstanu

Iskusni defanzivac je stub odbrane lidera koji je primio najmanji broj golova u ligi (samo 20, koliko i Kairat). Prošle nedelje Antića nije bilo u sastavu zbog kartona. To mu je bio prvi meč koji nije igrao u sezoni. Na 27 utakmica u prvenstvu Kazahstana uspeo je jednom da se upiše u strelce, uz tri asistencije. U timu iz Šimkenta ove sezone je i Srbin sa makedonskim pasošem Aleksa Amanović, nekadašnji igrač Partizana, IMT-a i Javora koji je u martu stigao iz Tobola.

15.00: (1,15) Ordabasi (7,00) Ženis (15,0)

Iskoristio je Ordabasi lošu formu šampiona prošlog meseca, dva vezana poraza tima iz Almatija od Tobola i Astane, i sa četiri vezana trijumfa stigao na prag titule. Letos je Kairat bio desetkovan odlaskom najboljeg igrača, supertalentovanog napadača Dastana Satpajeva koji je potpisao za Čelsi, a sada brani boje Barnlija u Čempionšipu.

Ordabasi bi mogao da ima najbolju sezonu u istoriji jer početkom narednog meseca igra i finale Kupa Kazahstana sa Kajsarom, timom koji je trenutno poslednjeplasirani i preti mu ispadanje iz elite. Meč će se igrati 7. novembra u Turkestanu.

Moldavski trener Andrei Martin u drugoj sezoni na klupi Ordabasija na pragu je titule. Najbolji strelac tima je Norvežanin Bjern Jonsen sa 14 golova. On je letos stigao iz saudijske Al Vehda. Tamnoputi Viking ima impresivnu statistiku od skoro gola po meču. Na 16 utakmica je 14 puta pogodio mrežu. Nije se upisao u strelce prošle nedelje u pobedi u gostima protiv Aktobea sa 3:1, ali je u prethodna dva kola postigao po tri pogotka Kajsaru i Atirau. Najbolji paker tima je domaći igrač, desno krilo Žasulan Amir sa osam asistencija, uz sedam golova. Radi se o mladom igraču od samo 19 godina, rođenom upravo u Šimkentu, poniklom u mlađim kategorijama Ordabasija.

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KAZAHSTAN 1 – 29. (PRETPOSLEDNJE) KOLO

Subota

12.00: (1,45) Okžeptes (4,20) Kaspij (6,50)

12.00: (2,20) Žetsu (3,30) Tobol (3,10)

13.00: (1,57) Kizilžar (3,60) Ulitau (6,00)

15.00: (1,15) Ordabasi (7,00) Ženis (15,0)

Nedelja

11.00: Altaj - Jelimaj

12.00: (2,45) Atirau (3,25) Irtiš (2,75)

14.00: (3,80) Aktobe (3,45) Kairat (1,90)

15.00: (1,30) Astana (4,90) Kajsar (9,50)

***kvote su podložne promenama