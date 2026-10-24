Još jedna pobeda i – titula: Antiću se crta kruna u Kazahstanu
Vreme čitanja: 3min | sub. 24.10.26. | 09:36
Nekadašnji defanzivac Partizana stub odbrane Ordabasija. Sve spremno za slavlje u Šimkentu protiv Ženisa (15.00)
Primopredaja krune u Kazahstanu je izvesna. Ordabasi se nalazi na korak do titule, druge u istoriji. Pred poslednjih 180 minuta sezone u ovoj dalekoj zemlji, nekadašnjoj republici SSSR-a, tim iz Šimkenta ima četiri boda više od branioca krune Kairata, pa je jasno da danas (15.00) da se sprema slavlje u taboru Ordabasija. Potrebno je da se pobedi Ženis, koji je u seriji od tri poraza i bezbrižan je, bez bojazni za opstanak.
Stadion Kažumukan Munaitpasov u Šimkentu, koji prima 20.000 gledalaca, biće pun. Priliku za titulu ima Nikola Antić, nekadašnji defanzivac Partizana. Njemu je ovo druga godina u Ordabasiju. U prvoj je liera šampionata bio tek sedmi, nije izborena Evrope, a poražen je u finalu Kupa Kazahstana od Tobola.
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Iskusni defanzivac je stub odbrane lidera koji je primio najmanji broj golova u ligi (samo 20, koliko i Kairat). Prošle nedelje Antića nije bilo u sastavu zbog kartona. To mu je bio prvi meč koji nije igrao u sezoni. Na 27 utakmica u prvenstvu Kazahstana uspeo je jednom da se upiše u strelce, uz tri asistencije. U timu iz Šimkenta ove sezone je i Srbin sa makedonskim pasošem Aleksa Amanović, nekadašnji igrač Partizana, IMT-a i Javora koji je u martu stigao iz Tobola.
15.00: (1,15) Ordabasi (7,00) Ženis (15,0)
Iskoristio je Ordabasi lošu formu šampiona prošlog meseca, dva vezana poraza tima iz Almatija od Tobola i Astane, i sa četiri vezana trijumfa stigao na prag titule. Letos je Kairat bio desetkovan odlaskom najboljeg igrača, supertalentovanog napadača Dastana Satpajeva koji je potpisao za Čelsi, a sada brani boje Barnlija u Čempionšipu.
Ordabasi bi mogao da ima najbolju sezonu u istoriji jer početkom narednog meseca igra i finale Kupa Kazahstana sa Kajsarom, timom koji je trenutno poslednjeplasirani i preti mu ispadanje iz elite. Meč će se igrati 7. novembra u Turkestanu.
Moldavski trener Andrei Martin u drugoj sezoni na klupi Ordabasija na pragu je titule. Najbolji strelac tima je Norvežanin Bjern Jonsen sa 14 golova. On je letos stigao iz saudijske Al Vehda. Tamnoputi Viking ima impresivnu statistiku od skoro gola po meču. Na 16 utakmica je 14 puta pogodio mrežu. Nije se upisao u strelce prošle nedelje u pobedi u gostima protiv Aktobea sa 3:1, ali je u prethodna dva kola postigao po tri pogotka Kajsaru i Atirau. Najbolji paker tima je domaći igrač, desno krilo Žasulan Amir sa osam asistencija, uz sedam golova. Radi se o mladom igraču od samo 19 godina, rođenom upravo u Šimkentu, poniklom u mlađim kategorijama Ordabasija.
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KAZAHSTAN 1 – 29. (PRETPOSLEDNJE) KOLO
Subota
12.00: (1,45) Okžeptes (4,20) Kaspij (6,50)
12.00: (2,20) Žetsu (3,30) Tobol (3,10)
13.00: (1,57) Kizilžar (3,60) Ulitau (6,00)
15.00: (1,15) Ordabasi (7,00) Ženis (15,0)
Nedelja
11.00: Altaj - Jelimaj
12.00: (2,45) Atirau (3,25) Irtiš (2,75)
14.00: (3,80) Aktobe (3,45) Kairat (1,90)
15.00: (1,30) Astana (4,90) Kajsar (9,50)
***kvote su podložne promenama