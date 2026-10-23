Još se čeka na Mitrovićev prvi start u sezoni
Vreme čitanja: 2min | pet. 23.10.26. | 13:40
Reprezentativac Srbije se oporavio od povrede mišića, na poslednja tri meča za Al Rajan je ulazio sa klupe
Da li će Aleksandar Mitrović biti spreman za novembarsko okupljanje reprezentacije Srbije? To je pitanje na koje verovatno niko još uvek nema precizan odgovor. Oporavio se 32-godišnji fudbaler Al Rajana od povrede mišića, odigrao je poslednja tri meča u Kataru, ali još uvek nijednom nije startovao. I sudeći prema najnovijim informacijama ponovo će se naći među rezervama i na susretu Al Sailije i Al Rajana (petak, 18.45) u 7. kolu prvenstva Katara.
Od početka oktobra odigrao je Mitrović 15 minuta protiv Katara SC (3:0), 31 minut protiv Al Tavona (1:2) i pet minuta protiv Al Garafe (0:0). Još uvek nijednom nije bio starter, niti je imao neki konkretan učinak u vidu gola ili asistencije.
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Otkad je prošlog leta došao u Al Rajan iz saudijskog Al Hilala, Mitrović je četiri puta otvarao bolovanje. I to sva četiri puta posle povreda na treninzima.
Ukupno je propustio 23 utakmice katarskog tima, 16 u prošloj sezoni i sedam ove. Pravio je prevelike pauze, zato ni nije čudno što je potpuno ispao iz ritma.
18.45: (7,75) Al Sailija (5,90) Al Rajan (1,27)
I bez njega je Al Rajan dobro otvorio sezonu. Ukoliko danas savlada fenjeraša vratiće se na prvo mesto na tabeli, pošto je iz prvih šest utakmica osvojio 14 bodova, jedan manje od Al Sada od kojeg je odigrao meč manje.
Utisak je ipak da se trener Visente Moreno nada što bržem povratku srpskog napadača u ritam, pošto Al Rajan generalno ima problem sa efikasnošću. Postigao je 10 golova na prvih šest mečeva, čak 17 manje od Al Sada. Rožer Gedeš je najefikasniji sa 10 pogodaka, Gabrijel Pereira je postigao tri, a Ahmed Alaldin dva.
Mitrović je ugovorom vezan za Al Rajan do leta 2028. godine.
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KATAR 1 – 7. KOLO
Četvrtak
Al Garafa – Al Doha 2:2 (2:0)
/Sano 13, Brahimi 36 – Espozito 52, Sliti 90+3/
Al Šehanija – Al Sad 0:4 (0:2)
/Afif 21, 51, Firmino 28, Mešal 70/
Petak
16.30: (1,73) Šamal (3,80) Katar SC (4,20)
18.45: (7,75) Al Sailija (5,90) Al Rajan (1,27)
Subota
16.30: Al Vakra - Al Arabi
18.45: Al Duhail - Lusail
***Kvote su podložne promenama