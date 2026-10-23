Još se čeka na Mitrovićev prvi start u sezoni

Otkad je prošlog leta došao u Al Rajan iz saudijskog Al Hilala, Mitrović je četiri puta otvarao bolovanje. I to sva četiri puta posle povreda na treninzima.

Ukupno je propustio 23 utakmice katarskog tima, 16 u prošloj sezoni i sedam ove. Pravio je prevelike pauze, zato ni nije čudno što je potpuno ispao iz ritma.

18.45: (7,75) Al Sailija (5,90) Al Rajan (1,27)

I bez njega je Al Rajan dobro otvorio sezonu. Ukoliko danas savlada fenjeraša vratiće se na prvo mesto na tabeli, pošto je iz prvih šest utakmica osvojio 14 bodova, jedan manje od Al Sada od kojeg je odigrao meč manje.

Utisak je ipak da se trener Visente Moreno nada što bržem povratku srpskog napadača u ritam, pošto Al Rajan generalno ima problem sa efikasnošću. Postigao je 10 golova na prvih šest mečeva, čak 17 manje od Al Sada. Rožer Gedeš je najefikasniji sa 10 pogodaka, Gabrijel Pereira je postigao tri, a Ahmed Alaldin dva.

Mitrović je ugovorom vezan za Al Rajan do leta 2028. godine.

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KATAR 1 – 7. KOLO

Četvrtak

Al Garafa – Al Doha 2:2 (2:0)

/Sano 13, Brahimi 36 – Espozito 52, Sliti 90+3/

Al Šehanija – Al Sad 0:4 (0:2)

/Afif 21, 51, Firmino 28, Mešal 70/

Petak

16.30: (1,73) Šamal (3,80) Katar SC (4,20)

18.45: (7,75) Al Sailija (5,90) Al Rajan (1,27)

Subota

16.30: Al Vakra - Al Arabi

18.45: Al Duhail - Lusail

***Kvote su podložne promenama