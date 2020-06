Još živi borba za "skudeto", Lacio ponovo od 0:1 do 2:1 (VIDEO)

Još uvek imamo otvorenu borbu za "skudeto", iako forma Lacija ozbiljno škripi. Ipak, ekipa Simonea Inzagija je kao u prošlom kolu protiv Fiorentine pokazala karakter i posle novog preokreta stigla do vredena tri boda. Ovoga puta u Torinu su savladani domaći Bikovi, kojima nije bilo dovoljno to što su od petog minuta imali prednost. Gosti su sa dva pogotka u nastavku postavili stvari na svoje mesto i stigli do zasluženog slavlja - 2:1 (0:1).

Torino je poveo prilično srećno, pošto je u svom kaznenom prostoru nesmotreno rukom igrao Ćiro Imobile. Beloti je potom bio neumoljiv sa bele tačke, ali je bilo praktično sve što smo videli od ekipe Morena Longa na ovom meču.

Lacio je do izjednačenja mogao još u prvih 45 minuta, pošto je viliku šansu propustio Imobile, pogodak Aćerbija poništen zbog ofsajda. Ipak, gosti nisu očajavali, već su bili strpljivi i to im se vratilo na terenu.

Imobile se za nesmotrenu grešku iskupio u 50. minutu utakmice, kada je iskoristio dobro dodavanje Luisa Alberta i lukavim udarcem po zemlji savladao Salvatorea Sirigua. Taj trenutak je doneo ogromno samopouzdanje Inzagijevom timu, a bilo je i dovoljno vremena da se rezultat potpuno preokrene. Rimljani su to uspeli u 73. minutu. Prethodno je odličan udarac na gol domaćina uputio Sergej Milinković Savić, Sigiru je uspeo da odbrani, ali je udarac Marka Parola bio neodbranjiv, jer je usput zakačio nekog od protivničkih igrača.

Torino ni pre, ali ni posle tog gola nije uspevao ozbiljnije da odgovori, pa su bodovi zasluženo otišli za Rim. Lacio se približio Juventusu na bod zaostatka i nada se njegovom večerašnjem kiksu u Đenovi. Inzagijev tim u narednom kolu dočekuje zahuktali Milan, dok Juventus igra gradski derbi sa Torinom.

SERIJA A - 29. KOLO

Utorak

Torino - Lacio 1:2 (1:0)

/Beloti 5 - Imobile 48, Parolo 72/

21.45: (7,75) Đenova (4,30) Juventus (1,45)





Sreda

19.30: (2,15) Bolonja (3,40) Kaljari (3,40)

19.30: (1,20) Inter (6,75) Breša (14,0)

21.45: (2,15) Fjorentina (3,45) Sasuolo (3,35)

21.45: (2,15) Verona (3,30) Parma (3,50)

21.45: (3,30) Leće (2,40) Sampdorija (2,20)

21.45: (6,25) SPAL (4,00) Milan (1,55)





Četvrtak

19.30: (2,15) Atalanta (3,45) Napoli (3,35)

21.45: (1,65) Roma (3,80) Udineze (5,50)





*** kvote su podložne promenama