Priča je slična: iz Partizana u Fjorentinu, eksplozija u ljubičastom dresu i poziv iz Juventusa.

Sve ono što se sada dešava Dušanu Vlahoviću prošao je Stevan Jovetić. Crnogorski as je pričao za Tutosport, a jedna od tema je bila izbor koji čeka srpskog napadača ovog leta. Transfer u Juventus – da ili ne. Stevanovo mišljenje je da taj prelazak može još malo da sačeka.

Jovetić kaže da ga cela priča vraća u period kada je on igrao za Fjorentinu, a to je bilo punih pet godina, od 2008. do 2013.

„Kada pogledam Dušanovu situaciju sada, vidim sebe: igrao je jako dobro za Fjorentinu i mnogo se priča o mogućem prelasku u Juventus. Bio sam u istoj situaciji, ali nikada nisam osetio u sebi taj izazov da iz Firence direktno pređem u Torino, nisam želeo da izdam navijače Fjorentine“, pričao je Jovetić.

U prvi mah, Stevan nije želeo da daje bilo kakve savete Dušanu.

„To su lične odluke. Iako poznajem Vlahovića, zbog našeg zajedničkog kondicionog trenera, ne želim da se mešam. Nisam iznenađen što ga Juventus želi: Dušan ima dobru tehniku, brzinu, fizički je jak i ima osećaj za gol. I pre svega, ima samo 21 godinu i još mnogo prostora za napredak. Biće Vlahović najbolji napadač, zajedno sa Erlingom Halandom, u narednim godinama“.

Na navaljivanja novinara, pak, Jovetić nije uspeo da odoli, pa je rekao šta bio on uradio da je sada u Vlahovićevoj koži.

„Kada je mlad igrač u pitanju, a Dušan to jeste, prioritet mora da bude kontinuitet igranja. On bi u Juventusu dobijao priliku da igra, ali bi morao da se bori za mesto sa mnogo šampiona i sigurno bi igrao manje nego u Fjorentini. Zbog toga, da sam na njegovom mestu, ostao bih još godinu dana u Firenci“, poručio je Stevan Jovetić.