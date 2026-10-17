Jovetić: Sirene za uzbunu kao sudijski zvižduk, molili smo se da NATO ne da gol

Pričao je Jovetić i o odrastanju u vreme NATO bombardovanja SR Jugoslavije, periodu provedenom u Mančester Sitiju, turbulentnim danima tokom dve godine u Interu, gde je pored nerazumevanja sa pojedinim trenerima imao i sukobe sa saigračima...

"Kada se prisećam detinjstva, pred očima su mi brojne slike porodice i prijatelja. Igrali smo fudbal na ulici, sa golovima iscrtanim kredom i sanjali o Seriji A. U školi sam učio italijanski, a nedeljom bih ostajao kod kuće prikovan za televizor i gledao golove iz Serije A. Tada je još igrao Savićević, Genije, koji je takođe Podgoričanin... Sećam se i zvuka sirene za uzbunu. I dalje kada čujem taj zvuk prođu me žmarci. Takve stvari ostaju za ceo život. Za nas je sirena bila poput sudijskog zvižduka, značila je da je gotovo sa igrom i da je vreme da idemo u sklonište. Ali, to nije bio sudijski zvižduk već znak da je počelo bombardovanje. Zatvarali bismo se u kuću i molili da nas bombe koje je bacao NATO ne pogode, da nam 'ne daju gol'", slikovito je objasnio Jovetić Italijanima kako se osećao 1999, kao desetogodišnjak.

Kao mlad preselio se u Beograd, a sa 19 godina u Firencu.

"Vreme provedeno u Fjorentini bilo je poput sna. Korvino je uspeo da me dovede uprkos interesovanju mnogih klubova, među kojima je bio i Juventus. Imao sam kontakt sa njima, ali sam im rekao 'ne, hvala'. Posle nekoliko godina ponovo su me zvali, ali sam ih opet odbio. Nikada ne bih mogao to da uradim Fjorentini, da pređem u Juve. A, pre toga, kontaktirao me je i Inter. Prišli su mojim roditeljima posle jednog turnira za mlađe kategorije, gde sam bio najbolji igrač. Tada se ništa nije desilo, ali smo se spojili 10 godina kasnije".

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Vreme u Interu, u sezoni 2016/17 bilo je dosta napeto, dok je drugu godinu u milanskom klubu Jovetić proveo na pozajmici u Sevilji.

"Bio je potpuni haos tamo. Imali smo tri predsednika, a za dve godine je promenjeno pet trenera. Bilo mi je dobro u prvoj godini sa Mančinijem, ali u drugoj sam bez razloga izostavljen iz tima. Pioli mi nikada nije dao objašnjenje zbog čega. De Bur... Zaboravite na njega, njega ni ne uzimam u razmatranje... Spaleti me je zvao i tražio da budem strpljiv. Ali nisam bio, želeo sam da igram".

Pored trenera, nije se Stevan Jovetić slagao ni sa svim saigračima u Interu.

"Imao sam sukob sa Guarinom posle utakmice protiv Lacija. Prišao mi je drčno i izgovorio neke stvari koje nije trebalo... Sa Ikardijem sam se posvađao na treningu, ali takve stvari se dešavaju među fudbalerima".

Nije se Podgoričanin dobro slagao ni sa Montelom dok je sedeo na klupi Fjorentine.

"Imao sam preko 40 trenera u karijeri i da, sa nekima sam se svađao. Montela mi je skinuo kapitensku traku samo zato što sam odlučio da odem na kraju sezone. Iako bih je ja nosio časno do kraja".

Prisetio se Jovetić i stratega sa kojima je imao lepu saradnju.

"Sećam se razgovora sa Prandelijem, mojim fudbalskim ocem. Govorio mi je kako će moje vreme doći, imali smo neke divne večeri zajedno u Ligi šampiona, protiv Liverpula... Moj odnos sa Sinišom Mihajlovićem je takođe bio poseban. Zvao me je dok sam se oporavljao od povrede i uveravao da ću se vratiti jači i bolji. Mnogo je uspomena, ne bih da postanem emotivan...".

Malo je nedostajalo da se Jovetić vrati u Seriju A prošlog leta, u dresu Lečea. Ponovo zahvaljujući sportskom direktoru Pantaleu Korvinu.

"Da, bili smo blizu dogovora i voleo bih da sam ponovo zaigrao u Italiji. Posebno na takvom mestu, ali Korvino je otišao i posao nažalost nije realizovan. Čak sam i bio na stadionu, upoznao se sa uslovima...".

15.00: (3,50) Fjorentina (3,50) Komo (2,05) - MOZZART RELAX

I pored brojnih povreda, Stevan Jovetić uspeva da igra na zadovoljavajućem nivou dve nedelje pred 37. rođendan. Standardan je u AEL-u iz Limasola, a sa reprezentacijom Crne Gore krupnim koracima ide ka plasmanu u B diviziju Lige nacija.

"Tačno znam dokle bih dogurao da nije bilo svih tih povreda. U Sitiju, pre nego što bih zakoračio na teren, plašio sam se da ću se ponovo povrediti. Samo sam o tome razmišljao. Svaki sprint bez bola predstavljao bi olakšanje. Imao sam saigrače koji su želeli da odustanu posle dve-tri povrede, a ja koji sam ih imao 45 nikada nisam odustao. Zato sam ponosan na sebe".

Iako je tokom boravka u Engleskoj bio u konstantnom grču, Jovetić je doprineo da Mančester Siti osvoji titulu i Liga kup 2014. godine.

"Ne mislim da sam pogrešio što sam otišao tamo, osvojili smo dva trofeja, ali jednostavno nisam bio svoj. Stalno sam bio u strahu da se opet ne povredim", priznaje iskusni vezista.

Ponosan je Jovetić što se nije predao uprkos ozbiljnim problemima sa kolenom, međutim, ne krije da jeste razmišljao o završetku karijere kada mu je preminuo otac.

"Osećao sam se prazno tih dana. Vera i moja supruga su me spasili. Plus, odluka da krenem kod psihologa. Tako sam pronašao snagu da nastavim dalje".

Kada se osvrne na karijeru, Jovetić žali samo zbog jedne stvari.

"Kajem se jedino što sam odbio Real Madrid posle moje druge godine u Fjorentini. Želeo sam da igram standardno i mislio sam da ću moći i kasnije da odem tamo. Onda sam pokidao ligament kolena i propustio celu sezonu. Bio je to početak mojih iskušenja...".

SERIJA A – 7. KOLO

Petak

Frozinone - Sasuolo 4:2 (3:2)

/Kalo 9, Raimondo 26, 30, 57 - Berardi 15, Torstvedt 37/

Subota

15.00: (4,80) Venecija (4,00) Napoli (1,67) - MOZZART RELAX

18.00: (5,60) Bolonja (3,90) Inter (1,62) - MOZZART RELAX

20.45: (1,45) Roma (4,50) Đenova (7,00) - MOZZART RELAX

Nedelja

12.30: (1,90) Udineze (3,50) Leče (4,20) - MOZZART RELAX

15.00: (3,50) Fjorentina (3,50) Komo (2,05) - MOZZART RELAX

18.00: (1,85) Milan (3,80) Atalanta (4,30) - MOZZART RELAX

20.45: (1,70) Juventus (3,60) Lacio (5,30) - MOZZART RELAX

Ponedeljak

18.30: (2,45) Monca (3,30) Kaljari (2,95) - MOZZART RELAX

20.45: (3,05) Parma (3,15) Torino (2,45) - MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama