Svanulo je Luki Joviću po povratku u Frankfurt iz Madrida.

U Realu se nije naigrao, a i kada je igrao nije pogađao. U Ajntrahtu je u prve dve utakmice dao tri gola i to ulazeći u igru s klupe za rezerve.

Neka poznata lica dočekala su ga u Nemačkoj, pre svih Filip Kostić s kojim fantastično sarađuje na terenu. Čini se da je srećniji i zadovoljniji, a o tome šta ga je mučilo u Španiji otvoreno je govorio na konferenciji za medije koju je Ajntraht organizovao samo za njega.

"Imao sam mnogo pehova u Madridu. Bilo je i povreda i privatnih problema, za nešto od toga jesam, za nešto nisam kriv. Želeo sam da se vratim ovde i ponovo budem srećan", priznao je srpski reprezentativac i dodao da je igraču mnogo lakše kada ima poverenje u trenera i često igra.

Pitali su nemački novinari Jovića da uporedi rad sa Zinedinom Zidanom i Adijem Hiterom. Jasno je ko je dobio "veću ocenu".

"Ne bih ulazio u detalje, sigurno je da su obojica fenomenalni treneri. Zidan je vrlo iskren i sjajan čovek, ali sa Adijem imam bolju komunikaciju jer obojica pričamo engleski. U Španiji nisam to mogao da ostvarim sa Zidanom, pošto on ne priča engleski, a ja španski. Ali obojica su sjajni treneri i odlične osobe", istakao je naš napadač.

Insistirali su Nemci, a i sigurno da mnoge to zanima, zašto bivši fudbaler Crvene zvezde nije uspeo u Realu.

"Nemam neki poseban odgovor na to pitanje. Nisam mnogo igrao, niti sam imao utakmice u kontinuitetu i kada je tako, teško je da uđete u formu. Posebno za napadača. Tamo je veći pritisak i drugačije se igra. Ekipe koje igraju protiv Reala u većini slučajeva se brane, a kada imate rezultat onda se i vi malo branite, pa nema toliko prilika za gol. Ovde je drugačije i osećao sam da bi povratak mogao da bude pravi potez u ovom trenutku".

Dogovor je da Jović bude u Nemačkoj do kraja sezone, a gde će igrati naredne, to ni sam ne zna.

"Trenutno sam koncentrisan samo na Ajntraht i razmišljam da igram što bolje. Ne gledam u budućnost. Jedino mogu da kažem da ću pokušati da od leta budem u klubu u kom ću imati veliku minutažu", najavio je Jović.

(©AFP)

Iako je i dalje igrač Reala, ne misli da je potrebno da se dodatno dokazuje ili prilagođava učenjem španskog jezika.

"Ne učim španski dok sam u Nemačkoj. Krenuo sam na časove u Madridu, ali trenutno ne učim. Nemam šta kome da dokazujem. Znam kakav sam igrač i šta mi treba da bih igrao dobro. Ko to bude video, on će me uzeti i ja ću biti srećan kada igram".

Osvrnuo se špic Ajntrahta i na problem s korona virusom zbog kog je morao da pauzira pred kraj prošle godine, a posledice i dalje oseća.

"Imam bolove u mišićima koje vučem neko vreme i posle korone imam problem s tim. Nisam u potpunosti spreman, a odluka je na treneru. Videćemo kada će biti pravi trenutak za mesto u startnoj postavi. Nećemo se ništa dogovarati, nego će on odlučiti o tome", jasan je Jović.

Pomenuli smo da je njegov povratak prijao i Filipu Kostiću, koji mu je već asistirao.

"Da, rekli su mi da je dobro što sam se vratio jer ga dugo nisu videli da se smeje. Sigurno da je Kole odličan igrač. Možda je imao mali pad forme, treba neko vreme da se igrač vrati posle povrede, ali sigurno ima i do toga što sam se ja vratio", kroz osmeh je konstatovao Jović.