Utakmica je završena i pre nego što je počela. Aleksandre Jankevic odredio je sudbinu Sautemptona, udeljena mu je važna lekcija, a Mančesteru je kanonada protiv Sautemptona došla kao poručena – 9:0

Igra mačke i miša na Old Trafordu. Trebalo je da bude nadmudrivanje jednog od najprijatnijih iznenađenja Premijer lige i pretendenta za titulu. Sve je bilo, samo to ne. Veče velikih brojeva i teškog sna za igrače tima sa juga Engleske. Sedam različitih strelaca, istorijska pobeda za Junajted i novi debakl Sautemptona.

Poljuljan je Mančester junajted ušao u meč, neka lepša pesma počela je da se peva u plavom delu Mančestera. Dva meča bez trijumfa i pad na drugo mesto uzdrmali su Đavole, a ono što je posebno brinulo Solskjera pred sudar sa Sautemptonom je Old Traford. I efekasnost Junajteda na njemu.Crveni đavoli su do utakmice sa Svecima imali negativnu razliku kod kuće (13:15). Poznato je da Solskjerov tim ima problema kod kuće, a veliko je pitanje da li bi ušli u plus da nije bilo Jankevica. Sleduje mu ribanje kod Hazenhitla jer je glavni odgovorni za debakl na Teatru snova. Košmarno veče za talentovanog vezistu i velika škola.

Nekontrolisano je startovao Aleksandre Jankevic, ozbiljnije je mogao da povredi Skota Mektominija i Majk Din se nijednog trenutka nije dvoumio. Posle dva minuta poslao je vezistu Sautemptona u svlačionicu. Sve što je planirao Hazenhitl palo je u vodu u samom startu. Ako je i imao nameru da se nadmeće sa Junajtedom na Teatru snova, ona je iščezla, napravljen je zaokret u kursu i sve je podređeno odbrani sopstvenog gola.

Aleksandre Jankevic obeležio je Mektominija, potpisao mu se na butini, ali je stavio potpis i na Sautemptonovu kapitulaciju. Ipak, nisu to jedine stvari na kojima je ostavio žig. Postavo je prvi igrač u Premijer ligi koji je isključen posle 120 sekundi još od Gereta Mekolija, koji je 2015. godine nastupajući za Vest Brom protiv Mančester sitija ekspresno dobio crveni karton.

Sautempton brojčano inferioran nije dugo uspeo da izdrži nalete Mančester junajteda. Svesni su bili Crveni đavoli da će im biti prepušten posed, ali i da imaju problem sa probijanjem bunkera na Old Trafordu. Svecima ništa drugo nije preostalo nego da čekaju prekide i dok su defanzivci sedeli u krilu golmana i motrili na one od kojih im preti najveća opasnost, bekovski par je odradio posao. Lopta je kod levog beka, pa kod desnog i uguraše loptu u gol. Zvuči poznato?

Luk Šo bio je u ulozi asistenta, a Aron van Bisaka egzekutora. Prikrao se Bisaka Čarliju Ostinu iza leđa, ubacio ispred njega i iz neposredne blizine zatresao mrežu. Bio je to prvi Van Bisakin gol na Teatru snova, a Ostin je pokazao da su mu odbrana gola i defanzivni zadaci strani. Nije se Sautempton čestito oporavio od prvog gola, a Crveni đavoli smestili su još jednu loptu iza Mekartijevih leđa. Sve se odvijalo po ubrzanom procesu.





Namirisali su Solskjerovi puleni krv, visili su na polovini Sautemptona i koristili svaku priliku. I pored toga što su gosti bili u kazneni prostor, Markus Rašford uspeo je da ostane sam kao duh, nikoga nije bilo oko njega, pa mu nije bilo ni teško da duplira prednost na dodavanje Bruna Fernandesa. Postavljalo se pitanje samo dokle Junajted želi da broji. A, večeras je igrao za svoju dušu. Jan Bednarek učestvovao je u katastrofi od Lestera (9:0), sve je vodilo ka novoj, a treći gol njegovo je maslo. U nameri da interveniše poslao je loptu u sopstvenu mrežu. I tu nije bio kraj Sautemptonovim mukama. Edison Kavani bio je tvorac Junajtedovog preokreta na Sent Merisu, a ni na Old Trafordu nije propustio priliku da se njegovo ime nađe na semaforu. Luk Šo uputio je novi savršen centaršut, a Matador je glavom smestio loptu u gol.





Povukao je Junajted ručnu, barem je tako delovalo. Pakleni praznični ritam je prošao, ali Đavoli igraju na više frontova i odmora na predah nemaju. Potrebna je Solskjeru dubina, Antoni Marsijal i Doni van de Bek nisu u formi, pa je Norvežanin odlučio da ih prodrma. I isplatilo mu se. Bio je Marsijal bez gola na osam utakmica u nizu. Crna serija je prekinuta, kao i Junajtedova mini-kriza. Marsijal je nastavio tamo gde su njegovi saigrači stali u prvom poluvremenu. Otvorio je niz šansi, ali i golova. Konačno je zatresao mrežu i skinuo teret sa pleća, a kao da je to bio okidač za novu strelu ugolu Svetaca. I kada deluje da se Sautempton odbranio, njemu preti opasnost. U 71. minutu Skot Mektomini je natrčao iz pozadine i raspalio po lopti. Mekarti je bio zaklonjen i nije bilo teorije da ukroti projektil Škota. Bednarek je srušio Marsijala, Din je pokazao na belu tačku, a siguran realizator bio je Bruno Fernandes. Nemilosrdan je Marsijal. Pokrenuo je mnogo toga, bio je gladan je golova, zadao je novi udarac Francuz Svecima, a onaj završni rezervisan je za Danijela Džejmsa.





PREMIJER LIGA - 22. KOLO

Utorak

Šefild Junajted – Vest Bromvič Albion 2:1 (0:1)

/Bogl 56, Šarp 73 – Filips 41/

Vulverhempton – Arsenal 2:1 (1:1)

/Neves 45p, Mutinjo 49 – Pepe 32/

Mančester Junajted - Sautempton 9:0 (4:0)

/Van Bisaka 18, Rašford 25, Bednarek 34, Kavani 39, Marsijal 69, Mektomini 71, Fernandes 88pen, Marsijal 90, Džejms 90+3/

Njukasl - Kristal Palas 1:2 (1:2)

/Šelvi 2 - Ridevald 21, Kejhil 25/

Sreda

19.00: (11,0) Barnli (6,25) Mančester Siti (1,25)

19.00: (3,90) Fulam (3,40) Lester (2,00)

20.30: (2,60) Lids (3,30) Everton (2,70)

21:15: (2,30) Aston Vila (3,40) Vest Hem (3,10)

21:15: (1,40) Liverpul (4,50) Brajton (8,50)

Četvrtak

21.00: (3,20) Totenhem (3,25) Čelsi (2,30)

***kvote su podložne promenama