Mančester Junajted stavio je tačku na 2020. godinu pobedom! Pre tri dana protiv Lestera ispušten ceo plen (2:2), a večeras u još jednom derbiju sa Vulverhemptonom - 1:0. Vuklo je na novi remi, punih 90 minuta gledali smo mučenje na Old Trafordu, loš fudbal, lošu predstavu, daleko od premijerligaškog nivoa (bilo bi zanimljivo videti broj pogrešnih pasova, utisak je da ih je bilo za najmanje tri utakmice), međutim sve to palo je u vodu s golom Markusa Rašforda u četvrtom minutu sudijske nadoknade. Jer zna se, pišu se samo bodovi.

Četa Ole Gunara Solskjera puna dva meseca ne zna za poraz u Premijer ligi, ovo što Junajted igra ove sezone daleko je bolje nego prethodne u isto vreme (to jasno pokazuje i tabele, Đavoli su sakupili čak devet bodova više nego 2019), ali i dalje je to ispod standarda slavnog kluba. Otuda maksimalna ocena za jesen i zimu 2020. godine - dobar tri.

Da je kojim slučajem izboren plasman u osminu finala Lige šampiona bilo bi to za ocenu više. Ovako, nema mesta drami, međutim spoznaja da bi sa ona dva prosuta boda protiv Lestera Junajted pretekao Liverpul stvara nelagodu i žal kod navijača i ljudi iz rukovodstva.

Jedno je ipak sigurno - ide na bolje.

Nismo se nagledali fudbala na Old Trafordu. Ali to se negde i moglo očekivati. Ovo je bio četvrti sudar dva tima ove godine, a u prethodnih 270 minuta postignut je samo jedan gol. Vulverhempton je odigrao vrlo dobro prethodna dva derbija. Uzeo bod Totenhemu i tukao Čelsi, no Junajted mu definitivno ne prija.

Posle četvrtog meča u nizu na kom nisu zatresli mrežu Davida De Hee to je jasno kao dan.

Obe ekipe delovale su dosta umorno, nije bilo prepoznatljivog premijerligaškog ritma, što je više godilo gostima. Nuno Espirito Santo nije došao da igra na bod, njegovi momci čak su bili nešto bolji u prvim delu, imali nešto više prilika, ali kako se meč bližio kraju bivalo je jasno da Vukovi nisu "gadljivi" na podelu plena.

Bruno Fernandeš, najvažniji igrač Mančester Junajteda nije bio na svom prepoznatljivom nivou. Pa opet, njegova uloga u ovoj pobedi može se smatrati ključnom. Portugalac je poslao divan pas za Rašforda, a engleski napadač nakon što je petljao u šesnaestercu nekako uspeo da pronađe prostor za udarac, lopta je zakačila Romana Saisa i prevarila golmana Vulvsa.

Zanimljivo, Sais je bio ponajbolji u gostujućem sastavu. Imao je dobru priliku u prvom poluvremenu, da bi u finišu probao još jednom. Nije imao sreće da pogodi mrežu De Hee i to nije bilo najgore po njega ove noći...

Rašfordov gol za pobedu prvi je za ovog momka posle 845 minuta posta na Old Trafordu. Takođe, ovo je "najkasniji" gol koji su Đavoli postigli kod kuće još od pogotka Majka Ovena protiv gradskog rivala Sitija pre 11 godina.

Mančester i naredna tri meča igra kod kuće. Prvog dana u novoj godini protiv Aston Vile, onda protiv Sitija u Liga kupu, pa protiv Votforda u FA kupu.

PREMIJER LIGA – 16. KOLO

Ponedeljak

Kristal Palas - Lester 1:1 (0:0)

/Zaha 58 - Barns 83/

Čelsi - Aston Vila 1:1 (1:0)

/Žiru 34 - El Gazi 50/

Utorak

Brajton - Arsenal 0:1 (0:0)

/Lakazet 66/

Barnli - Šefild Junajted 1:0 (1:0)

/Mi 32/

Sautempton - Vest Hem 0:0

VBA - Lids 0:5 (0:4)

/Sojers 9ag, Alioski 31, Harison 36, Rodrigo 40, Rafinja 72/

Mančester Junajted - Vulverhempton 1:0 (0:0)

/Rašford 90+4/

Sreda

19.00: (1,65) Totenhem (3,80) Fulam (6,00)

21.00: (8,00) Njukasl (5,30) Liverpul (1,35)

Odloženo

Everton - Mančester Siti

***kvote su podložne promenama