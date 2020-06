Junajted kao nekad - lako i bez znoja protiv malih (VIDEO)

Mančester konačno "odrađuje" male kao nekad. Bez problema, bez panike, bez mnogo znoja... Iz prva tri kola po povratku fudbala na Ostrvu Junajted je uzeo sedam bodova i nastavio da uspešno pritiska Čelsi i Lester, odnosno da drži pristojnu distancu u odnosu na Totenhem.

Brajton je u prošlom kolu iznenadio Lester (0:0), pre toga šokirao Arsenal (2:1), a u prvom kolu nastavka Premijeršipa bodove je otkinuo i Vulverhemptonu. Niz odličnih rezultata ozbiljno je pretio Đavolima, međutim Ole Gunar Solskjer našao je lek za nezgodnu četu Grejema Potera - 3:0. Bruno Fernandes ponovo je blistao, uz njega se ozbiljnio istakao i mlađani Mejson Grinvud, baš kao i naš Nemanja Matić.

Grinvud je doveo goste do prednosti u 16. minutu posle lepe solo akcije i niza driblinga. To je njegov šesti gol u sezoni i najbolji učinak jednog 18-godišnjaka još od Vejna Runija i sezone 2003/04. Napunio je taj pogodak do vrha samopouzdanje ovog momka, koji je do kraja stigao da upiše i assitenciju.

A Bruno otkako je došao igra sjajno, pun je vere u sebe i to se oseća u svakom njegovom potezu. Drugi gol za Junajted u 29. minutu najbolje govbori o tome...

Portugalski as ubio je svaku nadu Brajtona da može do novog iznenađenja posle divne kontre u 50. minutu. Kod tog pogotka istakao se Nemanja Matić, pošto je od njega i njegovog pasa sve krenulo. Egzekuciju su izvršili u tandemu Grinvud i Bruno...

Fernandesu je ovo 13 utakmica za tim sa Old Traforda uz učinak od šest golova i četiri asistencije. Otkako je došao u Englesku nijedan igrač nema tako dobar učinak.

Mančester je kao i protiv Šefilda posle trećeg gola povukao ručnu. Već posle sat vremena igre Solskjer je počeo da vadi najvažnije igrače iz igre. što je razumljivo, imajući u vidu gustinu rasporeda do kraja šampionata.

Ali ovakva igra i sigurnost pre svega sigurno vesele navijače Junajteda...

PREMIJER LIGA – 32. KOLO

Subota

Aston Vila - Vulverhemton 0:1

/Dendonker 62/

Nedelja

Votford – Sautempton 1:3 (0:1)

/Bednarek 79ag - Ings 16, 70, Vord-Prauz 82/

Ponedeljak

Kristal Palas – Barnli 0:1 (0:0)

/Mi 62/

Utorak

Brajton - Mančester Junajted 0:3 (0:2)

/Grinvud 16, Bruno Fernandes 29, 50/

Sreda

19.00: (1,50) Arsenal (4,20) Norič (6,75)

19.00: (2,50) Bornmut (3,10) Njukasl (3,00)

19.00: (2,65) Everton (3,20) Lester (2,75)

21.15: (5,20) Vest Hem (3,70) Čelsi (1,70)

Četvrtak

19.00: (3,60) Šefild junajted (3,25) Totenhem (2,15)

21.15: (2,15) Mančester siti (3,45) Liverpul (3,35)