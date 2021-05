Dugo se činilo da bi Aston Vila mogla da se umeša u borbu za plasman u Ligu šampiona. Igrao je tim iz Birmingema fenomenalno na početku sezone, ali je vremenom pao sa formom, a samim tim ina tabeli. Umesto njih sasvim izvesno će u elitu Mančester Junajted, koji bi eventualnim trijumfom u nedelju od 15.05 na Vila parku i matematički obezbedio učešće u elitnom takmičenju sledeće sezone.

Vila i Junajted imaju po dve utakmice manje od većine timova u Premijer ligi. Posle pomalo neočekivanog poraza Mančester Sitija od Čelsija (2:1) u subotu Crveni đavoli imaju priliku da sa te dve pobede priđu lideru šampionata na sedam bodova zaostatka. I dalje je to prevelika razlika, pošto bi Građanima u poslednja tri kola jedna pobeda bila sasvim dovoljna za overu titule. Ipak, verovatno nema navijača, osim u plavom delu Mančestera, koji se ne nada još nekom proklizavanju Sitija, pa da gledamo dramatičnu završnicu Premijer lige. Nažalost, takav scenario je samo u domenu naučne fantastike.

15.05: (4,10) Aston Vila (3,50) Mančester Junajted (1,92)

U istu sekciju bi mogla da se uvrsti i knjiga sa naslovom „Aston Vila u Evropi“. Tim iz Birmingema je trenutno 11, ali bi pobedom nad Mančester Junajtedom uspeo da uhvati priključak za sedmoplasiranim Totenhemom. Preskupo su izabranike Dina Smita koštali porazi od Liverpula i Sitija, kao i jedna spašeni bod protiv VBA u prethodne tri nedelje. Pobeda na Gudisonu nad Evertonom (2:1) samo je probudila snove o izlasku na međunarodnu scenu, prvi put posle 11 godina. Dobra vest za Smita je ta što raspolaže sa praktično najjačim sastavom, nema samo povređenog Egipćanina Trezegea. Ole Gunar Solskjer je u većim problemima, pošto su na bolovanju Antoni Marsijal, Fil Džons i Danijel Džejms. Uz to, pomalo mora da kalkuliše sa sastavom zbog tempiranja forme za finale Lige Evrope sa Viljarealom. To bi mogla da bude šansa za Vilu, da dođe do bodova vrednih međunarodne scene.

Međutim, pita se ponešto i Everton. Izabranici Karla Ančelotija po svemu prikazanom ove sezone zaslužili su nagradu u vidu učešća u Ligi Konferencija, pa što ne i Lige Evrope. Međutim, sada za rivala imaju sjajni Vest Hem, a na Olimpijskom stadionu u Londonu gostuju od 17.30 časova.

Čekićari su porazima od Njukasla i Čelsija znatno smanjili sebi šansu da se plasiraju u Ligu šampiona sledeće sezone. Pobedom nad Barnlijem samo su sačuvali 5. poziciju, a dobra vest im je u subotu stigla i iz Lidsa, gde se sapleo Totenhem (3:1).

Vest Hem ima trojicu igrača za koje se još ne zna da li će igrati u nedelju, Rajsa, Ogbonu i Nobla. S druge strane, Karamele su oslabljene jer je Džejms Rodrigez povredio list i pauziraće desetak dana, a od ranije je sezonu završio i Gbamin.

Branislav Ivanović nažalost neće zaigrati u nedelju u Londonu, kada njegov Vest Bromvič Albion bude gostovao Arsenalu. Iskusni defanzivac je povredio butinu i za njega je sezona završena. VBA još uvek nije zvanično ispao iz Premijer lige, ali ako ne pobedi na Emirejtsu ostaće i bez matematičke šanse da stigne Barnli ili Sautempton. Arsenalu takođe samo pobeda „igra“, pošto bi uz tri boda Tobdžije sačuvale šansu da zauzmu 7. poziciju i izbore Ligu konferencija sledeće sezone. U teškoj su situaciji, ali izabranici Mikela Artete se ne predaju još uvek. Odsustvo Granita Džake, Davida Luiza i Pabla Marija ne bi smeli da osujete planove o osvajanju čitavog plena. Arsenal je ove sezone već tukao VBA, u januaru je bilo 4:0. Međutim, u poslednje vreme se Tobdžije muče na svom Emirejtsu, pobedile su u Premijer ligi samo jednom na poslednjih pet mečeva. To je definitivno zabrinjavajuć podatak za Artetu.

U nedelju se sastaju i Vulverhempton i Brajton, doduše u meču koji nema neki veliki takmičarski značaj za ta dva tima. Zbog raspodele novca žna kraju sezone uvek je značajno osvojiti što bolju poziciju u Premijer ligi, jer svaka lestvica na gore donosi poneki milion više. Neće biti preveliko iznenađenje ako i po peti uzastopni put vidimo remi u susretu ova dva tima. U januaru je bilo 3:3.

PREMIJER LIGA - 35. KOLO

Petak

Lester - Njukasl 2:4 (0:2)

/Olbrajton 80, Iheanačo 87 – Vilok 22, Damet 34, Vilson 64, 73/

Subota

Lids - Totenhem 3:1 (2:1)

/Dalas 13, Bamford 42, Rodrigo 84 - Son 25/

Šefild junajted - Kristal Palas 0:2 (0:1)

/Benteke 2, Eze 88/

Mančester Siti - Čelsi 1:2 (1:0)

/Sterling 44 - Zijeh 63, Alonso 90+2

Liverpul - Sautempton 2:0 (1:0)

/Mane 31, Tijago 90/

Nedelja

13.00: (3,50) Vulverhempton (3,10) Brajton (2,25)

17.30: (2,25) Vest Hem (3,30) Everton (3,25)

20.00: (1,45) Arsenal (4,40) Vest Brom (7,50)

Ponedeljak

21.00: (2,25) Fulam (3,15) Barnli (3,45)

