Old Traford, od Teatra snova, pretvorio se u Teatar košmara za Mančester Junajted, a upravo greške koje izabranici Ole Gunara Soljskera prave na svom terenu mogle bi skupo da ih koštaju u borbi za premijerligaški tron. Novu u nizu, Crveni đavoli napravili su protiv Evertona u 23. kolu plativši ceh neshvatljivim greškama uprkos dominantnoj igri tokom većeg dela susreta pa su Karamele nazad u Liverpul krenule sa velikim bodom u dežepu (3:3).

Raspoliženi domaćin, na krilima ubedljive pobede protiv Sautemptona (9:0) idealno je otvorio susret. Vodeći pogodak postigao je Kavani na asistenciju Rašforda u 24. minutu. Inspirisani ofanzivac je poslao loptu sa desnog boka na drugi stativu i pogodio u trepavicu Urugvajca kojiem nije bilo teško da šesti put u dresu Junajteda zatrese mrežu rivala. Ipak radost domaćina pokvarila je u 39. minutu povreda Pogbe koji je bio prinuđen da napustio teren, a njegovo mesto zauzeo je Fred.

Peh Francuza nije se odrazio na njegove saigrače koji su preko Rašforda mogli već četiri minuta kasnije da udvostruče prednost, ali je ofanzivac šutirao preko gola. Znatno precizniji od saigrača bio je Bruno Fernandes koji je briljantnim udarcem sa ivice šesnaesterca u 45. minutu, matirao golmana gostiju za 2:0. Izvanredni Portugalac još jednom je pokazao neverovatno fudbalsko umeće i svom timu obezbedio osetnu prednost pred nastavak.

Neverovatno poluvreme Crvenih đavola za samo tri minuta je neutralisao Everton i restartovao utakmicu. Dukure je u 49. minutu iskoristio veoma lošu reakciju Junajtedove defanzive i odbijenu loptu posle kontre i odbrane De Hee prosledio u mrežu. Tri minuta kasnije Francuz je pored gola dopisao i asistenciju povratnom loptom uposlivši Rodrigeza koji je sa oko 14 metara doneo izjednačenje.

Novu nagradu za vrlo dobru igru Junajteda u ofanzivi predstavljao je pogodak Mektominija u 70. minutu nakon centaršuta Luka Šoa iz slobodnog udarca. Defanzivac je iz slobodnog udarca poslao centaršut sa levog krila pred gol rivala, a vezni fudbaler glavom je prosledio loptu tik uz dalju stativu.

Ipak jubilarni 100. premijerligaški meč Solskjera na klupi Crvenih đavola je pokvario Kalvert Luvin u petom minutu sudijske nadoknade glavom prosledivši loptu iza leđa De Hee.

Remijem protiv Karamela, domaćin je sedmi put nije uspeo da dođe do celog plena na svom terenu, te u prvenstvu posle 12 susreta na Old Trafordu ima pet pobeda, tri nerešene utakmice i četiri poraza. Samo bodom osvojenim večeras Junajted je pružio priliku gradskom rivalu i lideru Sitiju da se sutra, na gostovanju Liverpulu, pobedom odvoji na pet bodova prednosti uz utakmicu zaostatka, dok su izabranici Karla Anćelotija stigli do važnog boda u trci za Evropu.





PREMIJER LIGA - 23. KOLO

Subota

Aston Vila – Arsenal 1:0 (1:0)

/Votkins 2/

Barnli - Brajton 1:1 (0:1)

/Gudmunson 53 - Dank 36/

Njukasl - Sautempton 3:2 (3:1)

/Vilok 16, Almiron 26, 45+4 - Minamino 30, Vord-Praus 48/

Fulam - Vest Hem 0:0

Mančester Junajted - Everton 3:3 (2:0)

/Kavani 24, Fernandes 45, Mektomini 70 - Dukure 49, Rodrigez 52, Kalvert Luvin 90+5/

Nedelja

13.00: (1,55) Totenhem (4,00) Vest Bromvič (6,25)

15.00: (3,50) Vulverhempton (3,20) Lester (2,20)

17.30: (3,30) Liverpul (3,40) Mančester Siti (2,30)

20.15: (6,75) Šefild Junajted (4,10) Čelsi (1,52)

Ponedeljak

21.00: (1,95) Lids (3,50) Kristal Palas (3,90)

*** kvote su podložne promenama