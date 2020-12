Ne kaže se uzalud da napad donosi pobede, a odbrana titule. U to iz utakmice u utakmicu može da se uveri Ole Gunar Solskjer jer Mančester junajted možda ima napad da se uključi u realnu borbu za titulu, ali je odbrana na nivou davljenika. Dovoljno je pogledati samo stanje na tabeli, jer Junajted sa svoja 23 primljena gola nalazi se u rangu Fulama koji bukvalno hoda po liniji crvene zone i upravo bi to skupo moglo da košta Crvene đavole u nastavku sezone, a pogotovo kada se kandidati za šampionsku krunu budu odvajali od ostatka lige...

Prvi meč Boksing Deja nije razočarao. Videli smo četiri gola, još nekoliko opasnih prilika na obe strane, solidan fudbal, ali i remi koji je bio i najrealniji kada se podvuče crta - 2:2 (1:1). Junajted se ovog ranog popodneva poneo kao pravi gost na božićnoj gozbi, jer je domaćinu dao dva poklona koja su izabranici Brendana Rodžersa odmah unovčili. I to na račun kompletne Junajtedove odbrane, a pogotovo najskuplje plaćenog štopera svih vremena Harija Megvajera koji je danas igrao, narodski rečeno, kao muva bez glave. Bio je direktan krivac za prvi gol, a nije se bog zna kako postavio ni kod situacije za drugi pogodak Lestera, mada ne treba samo on da ponese taj teret na svojim leđima. To kako je Skot Mektomini praktično pustio Harvija Barnsa da nadribla loptu u opasnu zonu, da se namesti, raspali i pogodi gol s ivice kaznenog prostora je dovoljno da bude zakucan za klupu u narednom periodu, dok su u samom finišu susreta Erik Baji i Aksel Tuazebe suviše lako dozvolili Džejmiju Vardiju da opet poravna rezultat i donese Lesteru važan bod, odnosno da poništi sve ono što je pre svih Bruno Fernandeš napravio...

A, napravio je mnogo toga. Bez njega Mančester junajted ne samo što ne bi bio isti klub, nego pitanje je da li bi uopšte bio u gornjem delu tabele! Namestio je rani gol Markusu Rašfordu za 1:0 pošto se majstorski snašao i jednim potezom razbio protivničku defanzivu, a onda i sam zatresao mrežu Kaspera Šmajhela u 78. minutu posle nove odlične saradnje sa Edinsonom Kavanijem. Ali tamo gde prestaje njegova linija odgovornosti - tamo je Junajted najtanji i to se oseti svaki put kada je na drugoj strani terena ozbiljniji takmac. Bez obzira na to što Junajted ni u osmoj uzastopnoj utakmici nije poražen, bez kvalitetne odbrane šampionski, pa čak i snovi o novom plasmanu u elitno takmičenje mogli bi da ostanu neispunjeni.

Postavljalo se mnogo pitanja oko toga da li je Matador došao na Old Traford samo da bi mogao da izmuze klub za velike pare, ali izgleda da je upravo on postao novi Solskjerov džoker. I ne samo to, već neko s kim Bruno najviše uživa kada su zajedno na terenu. Ponovo je proradio taj, sada već dobro poznati "efekat Kavani" koji je umalo doneo Junajtedu veliku pobedu na King Pauer stadionu! Samo četiri minuta pošto je odmenio Antonija Marsijala Kavani je demonstrirao koliko mu je malo prostora potrebno da napravi razliku. Baš kao Vardiju u redovima Lestera, zbog čega je odbrana Junajteda morala da reaguje bolje i spreči da ga ponovo u kasnoj fazi utakmice presudi svojim pogotkom. Kavani je nekoliko minuta ranije uradio sve kako bi došao do lopte u opasnoj poziciji. Rastrgao je protivničku odbranu jednim dodavanjem u prostor gde se najbolje snašao Bruno, a Šmajhel i pored velikog uloženog truda nije mogao da spreči da lopta završi u mreži.

Biće ponovo dosta polemike oko kvaliteta Davida de Hee i da li je mogao bolje da reaguje u situacijama kod oba gola, što će samo da nabije još veći pritisak na leđa španskog golmana, ali i generalno Junajtedovih čuvara mreže pošto ni njegov zamenik Din Henderson ne može da se pohvali nekom impozantnom formom. Doduše, Vardijev gol je zaista splet čudnih okolnosti jer je pogodio sam sebe u momentu kada je zahvatio loptu, što je De Heu izbacilo iz ravnoteže, a Tuanzebea i Bajija potpuno zbunilo iako su verovatno dobili zadatak od šefa da po svaku cenu spreče jednog od najboljih engleskih napadača da bude blizu gola.

No, sad je gotovo. Za prosutim mlekom ne vredi žaliti, pa i taj bod ostavlja Junajted u dobroj poziciji pred nastavak sezone. Takođe i Lester, jer ima bod više od Đavola na drugom mestu na tabeli, ali i tri manje od Liverpula koji tek treba da ugosti VBA u nedelju. Četiri gola, još dva poništena zbog ofsajda, plus još jedna krucijalna šansa koju Lester nije iskoristio u samom finišu, kada je odbrana Junajteda ponovo zakazala. Odličan uvod Boksing Deja.

PREMIJER LIGA - 15. KOLO

Subota

Lester - Mančester Junajted 2:2 (1:1)

/Barns 31 Vardi 85 – Rašford 31, Fernandeš 79/

16.00: (2,07) Aston Vila (3,40) Kristal Palas (3,70)

16.00: (2,90) Fulam (3,25) Sautempton (2,50)

18.30: (3,60) Arsenal (3,35) Čelsi (2,10)

21.00: (1,20) Mančester Siti (6,75) Njukasl (14,0)

21.00: (3,50) Šefild junajted (3,30) Everton (2,15)

Nedelja

13.00: (1,87) Lids (3,60) Barnli (4,20)

15.15: (2,45) Vest Hem (3,25) Brajton (2,95)

17.30: (1,15) Liverpul (7,75) Vest Bromvič (18,0)

20.15: (3,30) Vulverhempton (3,15) Totenhem (2,30)

***kvote su podložne promenama