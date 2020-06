Juve hoće Tirama

I ranije se pominjalo, sada ponovo - Juventus je zainteresovan da kupi Markusa Tirama, sina čuvenog Lilijana Tirama, pišu mediji u Francuskoj.

Ukoliko bi se to eventualno realizovalo, bio bi to Markusov povratak u Torino, u grad gde je odrastao od 2001. do 2006. godine.

Markus je rođen u avgustu 1997. godine, godinu dana pošto se njegov tata priključio Parmi.

Tiram trenutno blista u Bundesligi sa 14 golova i devet asistencija na 37 utakmica igrajući za Borusiju iz Menhengladbaha.

On je stigao u Borusiju iz Gengana prošlog leta za 9.000.000 evra, a njegova vrednost se od tada više nego duplirala i procenjuje se na 25.000.000 evra.

Postoji interesovanje za Tirama i iz Rome, Intera i Fjorentine, dakle mahom iz Serije A, ali naravno Juventus je u takvim situacijama vrlo kativan i želi da dovede 22-godišnjeg fudbalera, sina svog bivšeg igrača.

Tiram primarno igra kao špic, ali može da igra na svim pozicijama u napadu, što može da mu pomogne da se prilagodi sistemu igre koji potencira Mauricio Sari.

Tiram ima 22 godine, a u seniorskoj karijeri igrao je za Sošo, Gengan i od 2019. godine je u Borusiji iz Menhengladbaha gde je napravio odličan tandem u napadu sa Pleom.

