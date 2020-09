Snovi su jedno, a realnost nešto sasvim drugo. Alvaru Morati su se prošle godine ispunili dečački snovi da zaigra u Atletiko Madridu ali je relanost bila surova.

Mučio se zajedno sa ostatkom tima i nije opravdao očekivanja u sezonama za zaborav. Za igrača koji je plaćen 63.000.000 evra je učinak od 18 golova na 49 prvenstvenih mečeva bio ispod očekivanja. Pogotovo kada igra u Atletiku u kojem pravi napadači redovno rešetaju mreže i imaju neograničeno poverenje trenera Simeonea. Ukupno je dao 22 gola na 62 utakmice u svim takmičenjima što čak i nije loš prosek na kraju. Ali je problem što ih nije davao na bitnim utakmicama.

Morata je za sezonu i po u Atletiku odigrao sedam derbija protiv Reala i Barselone i postigao samo jedan gol. U Superkupu protiv Barse. U Ligi šampiona je na 10 mečeva dao tri gola od kojih je samo jedan bio u nokaut fazi. Onaj nebitni za 3:2 na Enfildu u 121. minutu kada je sve već bilo rešeno. Polako je počeo da gubi poverenje Simeonea koji je na kraju prelomio da umesto njega dovede iskusnog Luisa Suareza. Možda bi ga Čolo i zadržao jer ga je stvarno voleo i forsirao, ali finansijska situacija u Atletiku je nategnuta do kraja i neko sa velikom platom je morao da ode kako bi se otvorilo mesto u budžetu za Suareza. Prvi izbor je bio Dijego Kosta ali on nije hteo da ide i na kraju je Morata obavešten da je klub prihvatio Juventusuovu ponudu za njega. Igrač nija imao ništa protiv. Štaviše…

Juve je možda mnoge iznenadio izborom da baš Morata bude taj špic koji se čeka celo leto i koji će zameniti Gonzala Iguaina. Velike pare su u igri s obzirom da su Bjankoneri pristali da plate ukupnih 55.000.000 bila pozajmica na jednu ili dve godine. Jeste da je u pitanju opcija pozajmice, ali Juve ne baca tek tako novac na plaćanje pozajmica pa je izvesno da će Španac biti otkupljen. Uostalom, na model pozajmice se išlo samo zbog peglanja klupskih knjiga za ovu fiskalnu godinu, a ne zbog nepoverenja Italijana u Moratu.

Naprotiv, on i te kako veruju u Alvara. Pre svih trener Pirlo koji je prvi predložio ideju o povratku Španca sa kojim je igrao i vrlo dobro zna šta može od njega da dobije. Veruje da je on pravi izbor uz kojeg će još efikasniji da budu Ronaldo, Dibala i Kuluševski. Pirla ne brinu Moratine brojke koje kažu da je samo jednom u karijeri uspeo da dođe do 20 golova u sezoni (Real Madrid 20161/17) računajući sva takmičenja. Ligaški rekord mu je bio iste sezone u Realu kada je dao 15 golova.

Međutim, Pirlo u Morati vidi nešto više osim brojki na golgeterskom saldu i transfera u biografiji. Zna koliko je Španac dobar u igri bez lopte, koliko je zahvalno igrati sa njim i koliko će saigrači profitirati od njega. Jeste da se pravi napadači vrednuju brojem golova, ali u modernom fudbalu i Pirlovim zamislima se od Alvara ne očekuju samo golovi.

Morata nigde nije trajao duže od dve sezone u seniorskom fudbalu otkako je potpuno prekomandovan iz B tima Reala. Nije poslušao Anćelotijevog tadašnjegpomoćnika Zinedina Zidana koji ga je savetovao da je pola sata igranja za Realu vrednije nego 20 utakmica za drugi klub. Moratu su Anćeloti i Zidan gledali kao dobrog momka i igrača, cenili ga kao velikog talenta koji će u budućnosti imati i ozbiljniju ulogu, ali nisu mogli da mu garantuju veću minutažu pored Benzeme, Ronalda, Bejla… U toj sezoni je odigrao 34 meča ulglavnom ulazeći sa klupe i dao devet golova. Više od toga nije moglo. A njemu se igralo. Spakovao je kofere u leto 2014. i otišao u Juventus. I to tek kada se Real osigurao da će moći da ga vrati klauzulom za kontraotkup za 10.000.000 evra više nego što ga ja prodao.

U prvoj sezoni u Torinu je ostavio odličan utisak kod Maksa Alegrija. Do kraja sezone je izbacio Fernanda Ljorentea iz startne postave i sa Tevezom činio sjajan napadački tandem. Dao je 15 golova u sezoni, a posebno su bila bitna dva u polufinalu Lige šampiona kojima je eliminisao svoj Real Madrid. Uz to je omogućio Tevezu da bude prva puška Stare dame i da u Seriji A postigne 20 golova za sezonu. Loptama ih je hranio veteran Andrea Pirlo. Morata je postigao i izjednačujući gol u finalu Lige šampiona, ali je Barsa sa trilingom Mesi – Nejmar – Suarez ipak na kraju sakrila loptu i samlela Juve.

Ostao je Morata još godinu dana u Torinu. Igrao je više nego u prvoj sezoni ali nije imao takav uticaj jer je Alegri eksperimentisao sa sistemima i napadačkim kombinacijama sa Mandžukićem i Dibalom. Ipak, cena mu je već bila skočila i Real je iskoristio pravo da ga vrati za 30.000.000 evra. Video je u njemu makar čist finansijski dobitak. Koliko se Alvaru vraćalo u Madrid da se dokaže, toliko mu se ostajalo u Italiji gde je već bio dokazan. I gde mu se desila još jedna bitna stvar. Upoznao je italijansku manekenku Aliće Kampelo koja će mu postati supruga. Zli jezici kažu da se najviše lomio radi nje, ali na kraju se sve svodi na jedno: Poziv Real Madrida se ne odbija.

Tamo ga je čekao Zidan. Ovoga puta kao glavni, a ne kao pomoćni izvođač radova. A čekali su ga i isti oni Ronaldo, Bejl, Benzema pored kojih ranije nije mogao da bude starter. A nije mogao ni sada. Iako je te sezone odigrao 43 meča za Real u svim takmičenjima, Morata je u većem delu njih ulazio kao rezerva, nekada čak i po dva-tri minuta pred kraj. Zidan ga nije video u bitnim utakmicama Lige šampiona i derbijima protiv Barse, a u finalu protiv Juventusa mu je ipak pružio šansu da odigra poslednjih nekoliko minuta. Bili su to i Alvarovi poslednji minuti u dresu Reala. Istog leta je prodat Čelsiju za čak 66.000.000 evra.

Došao je da zameni Dijega Kostu sa kojim se Konte posvađao “na krv i nož”, a upravo je italijanski trener bio začetnik ideje o dolasku Morate u Juventus nekoliko godina ranije ali se istog leta pokačio sa rukovodstvom kluba i nije dočekao Moratu u Torinu. Uspelo mu je da ga dovede u Čelsi i očekivalo se da to bude plodonosna saradnja kao sa Alegrijem u Juveu.

Ipak, Španac je u zapadnom Londonu nastavio prokletstvo skupih napadača. Ševčenko, Tores, Morata... Dao je 15 golova za Plavce u debitantskoj sezoni ali ga opet “nije bilo” u bitnim utakmicama. Nemilosrdna ostrvska javnost ga nije štedela, a i on je brzo potonuo. Konte ga je forsirao, slepo verovao u njega, ali je sezona bila takva da je Italijan znao da ga čeka otkaz na kraju. Sa njim je otišlo i poverenje u Moratu jer novi trener Mauricio Sari nikako nije bio ljubitelj Španca i njegovog stila igre. Vrlo brzo je promenio formaciju sa Azarom kao “lažnom devetkom” i poručio Morati da je višak.

Posle godinu i po u Londonu, Morata je jedva dočekao novi poziv iz Madrida. Ovoga puta je bio od Atletika, kluba u kojem je počeo da trenira fudbal. Simeone mu je garanatovao da će ga lansirati kao i mnoge napadače pre njega, ali videli smo kako se završilo. Napustio je i Atletiko posle godinu i po dana i oberučke prihvatio poziv iz Torina. Nada se da ćemo opet početi srećna epizoda u njegovoj karijeri. Videlo se po njemu da je bio nesrećan u Čelsiju i Atletiku i da mu je samopouzdanje bilo krhko.

Kada ga Juventus oktupi za ukupnih 55.000.000 evra, Morata će postati drugi najskuplji igrač u istoriji fudbala kada se računaju zbirna obeštećenja plaćenja za njega tokom karijere. Ukupno – 234.000.000 evra za pet Moratinih transfera u prethodnih šest godina. Samo je na Nejmarove transfere u istoriji fudbala potrošeno više para. U Španiji su ga nazvali njihovom verzijom Nikole Anelke koji je svakog leta menjao klubove, razbijao kase i pružao partije od sjaja do očaja. Morata nije toliko kontroverzan kao Anelka, ali mu karijera podseća na njegovu. Uvek cenjen, ali sa više loših nego dobrih epizoda u karijeri. Uvek u senci drugih golgetera, ali bez njega se ne može.

Uvek su ga velika trenerska imena poštovala i cenila. Od Anćelotija, preko Alegrija, Zidana, Kontea do Simeonea. I Pirlo vidi nešto što su oni videli. Prosečan ljubitelj fudbala se baš i nije nagledao tih Moratinih kvaliteta prethodnih godina, pa je zato ovaj transfer mnogima podigao obrve.