Prelepa akcija Interovih fudbalera u 69. minutu rešila je pitanje pobednika u duelu sa Krotoneom. Gosti su slavili 2:0 - u poslednjim trenucima je trijumf overio Ašraf Hakimi - i došli na tri boda do titule. Ukupno 19. u klupskoj istoriji, ali prve od 2010. godine. Istovremeno, Krotone je izgubio i teoretsku šansu za ostanak u Seriji A, a Juventus skinut s trona najboljeg italijanskog kluba posle čak devetogodišnje dominacije!

Kalabrezi su odolevali do dvadesetak minuta pred kraj, ali disciplinovana odbrana poklekla je posle pete Aleksisa Sančeza za Romelua Lukakua, koji je ostavio loptu na šut Kritijanu Eriksenu, a Danac imao sreću da Lisandro Magaljan nedovoljno dobro uđe u blok i umesto da pomogne, samo prevari svog golmana Aleksa Kordaza.

Ukoliko u narednom kolu savlada Sampdoriju kod kuće, a na Đuzepe Meaci ima seriju od 13 pobeda, Inter će i zvanično postati šampion. Moguće je, ipak, da izabranici Antonija Kontea neće morati ponovo da se znoje. Ako Sasuolo u nedelju kao domaćin savlada drugoplasiranu Atalantu, šampionska trka će biti rešena. Mada, ishod se već nedeljama nazirao.

Uporni su bili gosti ove subote. Zaređali su sa prilikama već u prvom poluvremenu i do kraja uputili čak 23 šuta, ali tek ulaskom rezervista uspeli su da probiju bedem rivala. Glavni akteri akcije za vodeći pogodak, Sančez i Eriksen, zaigrali su samo par minuta pre pogotka. Mogao je Inter do gola i značajno ranije, ali je u 44. minutu stativa sprečila Lautara Martineza da se upiše u strelce. Bio je to 10. put u poslednjih sedam utakmica za Nerazuri pogađaju okvir gola. Samo minut kasnije Stefano Sensi je bio u odličnoj prilici, ali je Kordaz uspeo da odbrani.

I do drugog gola Inter je mogao ranije, uspeo je i da ga postigne u 86. minutu Romelu Lukaku, ali ga je VAR poništio zbog ofsajda asistenta Ivana Parišića. Ipak, konačnih 2:0 postavio je Hakimi iz kontranapada posle prekida i centaršuta u kazneni prostor Intera.

Pokazali su Konteovi igrači odlučnost da što pre otvore šampionski šampanjac, a ostaje da vidimo hoće li im kolege iz Sasuola pomoći u tome.

Što se tiče srpskih fudbalera u redovima Krotonea, Vladimir Golemić je odigrao ceo meč, dok je Miloš Vulić ušao u 66. minutu. Biće zanimljivo videti hoće li ostati u klubu i po ispadanju u Seriju B ili će promeniti sredinu po završetku sezone.

ITALIJA, SERIJA A - 34. KOLO

Subota

Verona - Specija 1:1 (0:0)

/Salsedo 46 - Saponara 86/

Krotone - Inter 0:2 (0:0)

/Eriksen 69, Hakimi 90+2/

20.45: (1,40) Milan (4,80) Benevento (7,75)

Nedelja

12.30: (1,40) Lacio (4,50) Đenova (8,50)

15.00: (2,70) Bolonja (3,30) Fiorentina (2,60)

15.00: (1,45) Napoli (4,50) Kaljari (7,00)

15.00: (5,80) Sasuolo (4,30) Atalanta (1,55)

18.00: (7,00) Udineze (4,30) Juventus (1,48)

20.45: (2,70) Sampdorija (3,25) Roma (2,65)

Ponedeljak

20.45: (1,57) Torino (4,10) Parma (5,90)

*** Kvote su podložne promenama