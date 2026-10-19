Juve u krizi karaktera! Bremer: Ne mogu da nosim ceo tim na leđima; Spaleti: I ti si igrao
Vreme čitanja: 5min | pon. 19.10.26. | 13:15
“Kockamo se sa svojom budućnošću, nije to do sreće, već do naše snage volje… Imate one koji se bore i one koji padnu na prvo odgurkivanje”, dodaje trener Stare dame
Sedam kola, osma pozicija. Svega 11 bodova, uz tri pobede, dva remija i dva poraza. Ovaj poslednji od Lacija (0:3) bio je posebno bolan. Juventus je pregažen usred Torina i kritike su, očekivano, počele da se množe. Napad je neefikasan, Randal Kolo Muani ipak nije špic klase Dušana Vlahovića, niti je to Nik Voltemade, rezervisti nisu kvalitet za Staru damu, a i Lučano Spaleti više ne pleni harizmom kao nekad.
Sva ta tenzija se naravno odrazila i na svlačionicu što se najbolje videlo na primeru Glejsona Bremera. Iako ni on nije briljirao posle utakmice se ostrvio na saigrače.
“Trener nam daje instrukcije, ali mi smo ti koji istrčavamo na teren. Ima nas 11, plus pet izmena, a ja ne mogu da sve nosim na leđima”, počeo je besni Bremer šokiravši javnost u Italiji.
“Mogu da kažem samo: neki igrači imaju jači karakter od ostalih, neki se kriju i uplaše se čim čuju prvi sudijski zvižduk, drugi ne. Ima toliko novih igrača, sa tim moramo da živimo. Ne želim da upirem prstom, ali svako ima sopstven karakter. Neko iskoči kada stvari krenu po zlu, a neko se, naprotiv, sakrije”, dodao je.
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Nije baš obradovao Spaletija, najblaže rečeno.
“Dobro je što Breme analizira situaciju, ali i on je u ovome učestvovao koliko i ja. I pre no što progovori o timu valjalo bi da prvo razgovaramo između sebe. Bremer nije isključen iz večerašnje partije, bio je u tome kao i svi ostali”.
Činjenica je, međutim, da je Bremer u pravu da Juve igra loše. I Spaleti se tu ne krije iza izgovora.
“Juve je igrao bez ritma, bez ideje, bez brzine… Mnogo toga mi se nije dopalo ni u ponašanju. Bili smo krhki u trenucima kada smo gubili duele, kada je krenulo po zlu. Moraćemo nešto da menjamo, i ja sam malo iznenađen kako sam odigrao. Uvek sam vodio ekipe na isti način, trudio sam se da svi imamo dobre odnose, ali moraću da preispitam svoje odnose sa igračima. I oni sami moraju da shvate da ovo što smo danas prikazali apsolutno nije dobro”.
Vrlo je precizan bio.
“Bili smo inferiorni, niti smo imali kontrolu na utakmicu niti ideju gde da idemo. Teško je to objasniti. U četvrtak posle utakmice (sa Seltom u Ligi Evrope, prim.aut) smo sleteli u 04.30, dali igračima vreme da odmore. Probao sam s nekim izmenama, bilo je šestorica novih igrača, ali bili smo spori i fizički i psihički. U fudbalu kad vidiš protivnika i vidiš loptu moraš da kreneš odmah, jer ako zakasniš nema te taktike ili sistema koji će ti pomoći. Moraš da uneseš malo srca u to. Kockamo se sa svojom budućnošću, nije to do sreće, već do naše snage volje… Imate one koji se bore i oni koji padnu na prvo odgurkivanje, to je do karaktera”, donekle je Spaleti potvrdio Bremerove ocene.
I odgovarajući na pitanje da li oseća da ga tim podržava izneo zabrinjavajuće zapažanje.
“Do juče bih vam rekao da su uz mene, danas ne znam. Mislim da jesu, ali moraću da promislim o tome šta sam ja uradio”.
Da sve bude gore, Spaleti nema previše vremena za razmišljanje. Već u četvrtak u Torino stiže Ren, šestoplasirani tim na tabeli francuskog šampionata. Spaleti će morati da rotira. Dobra vest je da se Žeremi Boga oporavio i vraća se u startnih 11. Šansu bi mogli da dobiju i Federiko Gati, Lojd Keli i Teun Kopmejners. S druge strane, Edon Žegrova nije ni prijavljen za Uefina takmičenja, iako je u međuvremenu postao bitan deo tima, kome inače nedostaje kreativnost. Zato bi šansu mogao da dobije Fransisko Konseisao, iako ima problem sa ramenom.
No, niko ne može da garantuje da će te rotacije bilo šta promeniti, jer Juventusovi problemi zadiru duboko i sve je više onih koji smatraju da ovaj tim jednostavno ima nizak plafon.
“Ovom timu nedostaje karakter, u Juventusu moraš da ideš na pobedu po svaku cenu, a ovi se igrači kriju od lopet. Mnogi igrači nisu pokazali da zaslužuju ovaj dres. Očekivao sam više. Gde im je ponos? Ovo je bio najgori Juventus u Spaletijevoj eri… I loše sklepan tim. Nedostaje nam centarfor koji bi garantovao 15 do 20 golova”, rekao je nekadašnji as Fabricio Ravaneli u intervjuu za Radio Uno i svi su se odmah setili Vlahovića.
No, on sada nije tu da pomogne. A, sad se već u Italiji pitaju i koliko će tu dugo biti i sam Spaleti. I već se vrlo glasno šuška da se ime Antonija Kontea sve češće pominje po hodnicima Kontinase.