Juve u krizi karaktera! Bremer: Ne mogu da nosim ceo tim na leđima; Spaleti: I ti si igrao

Nije baš obradovao Spaletija , najblaže rečeno. “ Dobro je što Breme analizira situaciju, ali i on je u ovome učestvovao koliko i ja. I pre no što progovori o timu valjalo bi da prvo razgovaramo između sebe. Bremer nije isključen iz večerašnje partije, bio je u tome kao i svi ostali ”.

Činjenica je, međutim, da je Bremer u pravu da Juve igra loše. I Spaleti se tu ne krije iza izgovora.

“Juve je igrao bez ritma, bez ideje, bez brzine… Mnogo toga mi se nije dopalo ni u ponašanju. Bili smo krhki u trenucima kada smo gubili duele, kada je krenulo po zlu. Moraćemo nešto da menjamo, i ja sam malo iznenađen kako sam odigrao. Uvek sam vodio ekipe na isti način, trudio sam se da svi imamo dobre odnose, ali moraću da preispitam svoje odnose sa igračima. I oni sami moraju da shvate da ovo što smo danas prikazali apsolutno nije dobro”.

Vrlo je precizan bio.

“Bili smo inferiorni, niti smo imali kontrolu na utakmicu niti ideju gde da idemo. Teško je to objasniti. U četvrtak posle utakmice (sa Seltom u Ligi Evrope, prim.aut) smo sleteli u 04.30, dali igračima vreme da odmore. Probao sam s nekim izmenama, bilo je šestorica novih igrača, ali bili smo spori i fizički i psihički. U fudbalu kad vidiš protivnika i vidiš loptu moraš da kreneš odmah, jer ako zakasniš nema te taktike ili sistema koji će ti pomoći. Moraš da uneseš malo srca u to. Kockamo se sa svojom budućnošću, nije to do sreće, već do naše snage volje… Imate one koji se bore i oni koji padnu na prvo odgurkivanje, to je do karaktera”, donekle je Spaleti potvrdio Bremerove ocene.

I odgovarajući na pitanje da li oseća da ga tim podržava izneo zabrinjavajuće zapažanje.

“Do juče bih vam rekao da su uz mene, danas ne znam. Mislim da jesu, ali moraću da promislim o tome šta sam ja uradio”.