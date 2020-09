Juventus muku muči da reši pitanje cebtarfora. Gomila pokušaja im je propala, a novi špic je preko potreban posle dolaska Gonzala Iguaina.

Juventus je sinoć raskinuo ugovor sa Argentincem i isplatio mu nešto više od polovine sume koja mu je sledovala za poslednju godinu ugovora. Inkasirao je oko 5.000.000 evra i uputio se ka Americi gde će potpisati trogodišnji ugovor vredan 6.500.000 evra po sezoni. Može se reći da je sjajno prošao...

Juventus e pozdravio sa Pipitom, a davno planirana zamena nije stigla. Na početku prelaznog roka je meta bio Milik kao želja tadašnjeg trenera Sarija, ali se dolaskom Pirla odustalo od te priče. Pogotovo što Napoli traži prevelikih 35.000.000 evra za igrača koji je u poslednjoj godini ugovora.

Potom se Juve okrenuo Edinu Džeku koji je bio voljan da pređe u Torino ali je Napoli bolokirao i taj transfer. Romin uslov za prodaju Džeka je bio da pre toga dovede Milika kao zamenu. Nudila je Undera u klasičnoj trampi što Napolitanci nisu prihvatili jer svog igrača cene duplo više od Turčina pa je Džeko ostao blindiran u Romi.

U tom periodu je došlo do lomova u Barseloni i Juventus je rešio da iskoristi priliku. Kontaktirao je Luisa Suareza kojeg je Kuman precrtao i vrlo brzo se dogovorio sa Urugvajcem oko trogodišnjeg ugovora vrednog 10.000.000 evra po sezoni. Ali nije postigao sporazum sa Barselonom. Ponuda od 3.000.000 evra plus 13.000.000 evra kroz bonuse za obeštećenje je odbijena na Kamp Nou. Suarez i Barsa nisu ni blizu dogovora o rastanku jer Urugvajac insistira na 15.000.000 evra koji bi mu pripali za poslednju godinu ugovora, a Barsa to ne želi da plati. U priču je ušao i Atletiko Madrid koji takođe želi Pistolera ali prvo mora da proda Dijega Kostu. Navodno bi Suarez radije ostao u Španiji nego se selio u Italiju jer bi voleo da radi sa Simeoneom, a tu je i problem italijanskog pasoša za koji bi morao da polaže kurs italijanskog jezika. Na kraju, više nije ni isključena opcija da Suarez ostane u Barseloni jer na tome insistira Leo Mesi pa je moguće da se ratne sekire zakopaju...

Sve to je nateralo Juve da se okrene drugim opcijama na tržištu. Andrea Pirlo je zatražio Alvara Moratu sa kojim je nekada igrao u Juventusu. Klub iz Torina je ponudio Ateltiku 50.000.000 evra ali je glatko odbijen jer Simeone insistira na ostanku španskog napadača.

Pominjao se i mogući povratak Mojzea Kena iz Evertona kojeg je Juve pre godinu dana prodao Karamelama za 27.500.000 evra. Juve ga sada želi na pozajmicu, mladi Italijan je takođe raspoložen, ali nije Everton koji planira da mu pruži još jednu šansu posle neubedljive debitantske sezone i ne želi da gubi novac na njemu.

Posle toliko propalih pregovora i neizvesnosti oko Suareza, Juventus je na kraju pokucao na vrata Olivijea Žirua koji ima još godinu dana ugovora sa Čelsijem ali nije zadovoljan ulogom trećeg napadača iza Vernera i Ejbrahama. Francuz traži od Juventusa dvogodišnji ugovor vredan 4.500.000 evra po sezoni što nije problem ali jeste obeštećenje od 5.000.000 evra koje traži Čelsi i koje Stara dama ne želi da plati jer bi to predstavljalo čist minus u klupskim knjigama.

Prelazni rok teče, početak sezone se bliži a Juventus i dalje name napadača sa kojim bi ušao u sezonu, Situacija polako postaje ozbiljna iako je fudbalska pijaca otvorena do 5. oktobra. Do tada će se mnoga vrata zatvoriti i Juve bi mogao da dođe u ćorsokak da dovodi ono što je preostalo na tržištu.