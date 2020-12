Juventus ne gubi vreme, potukao je konkurenciju u trci za dva nova talenta svetskog fudbsala.

Kako javljaju italijanski mediji, Stara dama je sve dogovorila oko kupovina Brajana Rejnoldsa iz Dalasa i Nikola Rovele za ukupno 18.500.000 evra. Ovo su ulaganja u budućnost jer Juve veruje da će dvojica pomenutih u budućnosti da vrede još više i da nikako ne može da bude na gubitku sa njima.

Brajan Rejnolds (19) je američki desni bek koji je igrama u MLS ligašu Dalasu privukao pažnju većih klubova iz Evrope. Briž i Roma su prvi pokazali jako interesovanje za njega, hteli da ga dovedu ali su ostali kratkih rukava kada je u priču ušao Juventus. Stara dama će Amerikancima isplatiti 8.500.000 evra na ime obeštećenja, a Rejnolds će potpisati ugovor na četiri i po godine. Najverovatnije će odmah biti pozajmljen nekom manjem klubu u kojem će imati veću priliku da igra i da napreduje. Šuška se o razmeni sa Kaljarijem u kojoj bi Juve za Rejnoldsa dobio šestomesečnu pozajmicu napadača Leonarda Pavoletija.

A danas su Bjankoneri dogovorili i kupovinu Nikola Rovele (19) iz Đenove koji igra na poziciji zadnjeg veznog. On je pre samo šest meseci prekomandovan u prvi tim Đenove i odmah dobio šansu u Seriji A. Odigrao je osam utakmica u prvenstvu i kupu, stigao i na radar Intera, ali je Juve bio brži. Italijanski mediji javljaju da je Đenova prihvatila Juventusovu ponudu tešku 10.000.000 evra, a da će Rovela da potpiše ugovor do leta 2025. Inter je bio ozbiljno zainteresovan za Rovelu ali nije izašao sa konkretnom ponudom. Juventus će mladog vezistu ostaviti do kraja sezone u Đenovi kao pozajmljenog igrača. A možda se pozajmica produži i za celu sledeću sezonu u zavisnosti od Đenovinih planova i epiloga ove sezone.