Juventus se probudio u Lećeu: Mekeni režirao pobedu, Luiz overio tri boda

Doduše, nije sve počelo obećavajuće za goste. Već posle tridesetak sekundi golman Guljelmo Vikario napravio je veliku grešku prilikom ispucavanja, pogodivši Konana Ndrija , ali je lopta završila pored gola. Leće je agresivnim presingom pokušavao da poremeti organizaciju napada Juventusa, koji je u uvodnom delu imao mnogo poseda, ali malo konkretnih rešenja.

Sve se promenilo u 29. minutu. Juventus je izveo sjajnu akciju iz slobodnog udarca, Ten Kopmajners je fintirao šut, a Daglas Luiz prebacio loptu preko odbrane domaćih i pronašao Vestona Mekenija . Amerikanac je pravovremeno utrčao iza poslednje linije Lećea i iz neposredne blizine savladao Vladimira Falkonea za 1:0.

Vodeći gol oslobodio je goste, koji su do kraja poluvremena stvorili još nekoliko prilika. Randal Kolo Muani nije uspeo da iskoristi odličnu situaciju posle kombinacije Luiza i Kopmajnersa , ali je brazilski vezista u 41. minutu rešio da sam završi posao. Federiko Gati mu je odložio loptu na ivici kaznenog prostora, a Luiz je iz prve poslao precizan udarac u donji ugao. Falkone je zakačio loptu, ali nije uspeo da spreči pogodak.

Bio je to prvi gol Daglasa Luiza u dresu Juventusa, uz zanimljiv podatak da je Brazilac prvi put u karijeri na jednoj utakmici najvišeg ranga takmičenja upisao i pogodak i asistenciju.

Leće je u nastavku pokušao da se vrati u meč. Trener Euzebio di Frančesko napravio je dve izmene već na poluvremenu, a domaćin je nešto odlučnije krenuo ka golu Juventusa. Najbliži pogotku bio je Jusef Maleh u 49. minutu, kada je iz izgledne pozicije šutirao, ali je Gati požrtvovanom intervencijom blokirao udarac i sačuvao dva gola prednosti. Priliku je kasnije imao i Pako Esteban, čiji je pokušaj petom zaustavio Vikario. Međutim, domaći nisu imali dovoljno kvaliteta u završnici da ozbiljnije ugroze trijumf gostiju. Juventus je u završnim minutima mogao i do ubedljivije pobede, ali su Žeremi Boga i Huan Kabal bili neprecizni.

Meč je završen crvenim kartonom za defanzivca Lećea Kijalonde Gaspara, koji je u četvrtom minutu nadoknade isključen zbog prigovora sudiji Fabiju Mareski.

SERIJA A - 8. KOLO

Petak

Torino - Monca 3:2 (1:0)

/Fic Džim 39, Belgali 61, Vlašić 72 - Varela 47, Paterson 90+4ag/

Subota

Kaljari - Bolonja 0:2 (0:0)

/Kazale 57, Bernardeski 80pen/

Komo - Sasuolo 2:0 (0:0)

/Duvikas 49, 60/

Napoli - Roma 3:3 (1:0)

/Angisa 28, Mektomini 48, 83/

Lacio - Parma 2:1 (0:0)

/Tejlor 51, Dijego Karlos 58/

Nedelja

Inter - Fjorentina 2:1 (0:0)

/Tiram 90+1, Zjelinski 90+7 - Himenez 65/

Atalanta - Frozinone 4:4 (3:2)

/Krstović 14, 45, Ederson 33pen, Elmas 50 - Šmid 1, 17, Kalo 48, Terzić 82/

Đenova - Venecija 1:0 (1:0)

/Egil Elertson 25/

Leće - Juventus 0:2 (0:2)

/Mekevi 29, Luiz 41/

20.45: (5,00) Udineze (3,80) Milan (1,65) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama***