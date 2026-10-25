Juventus se probudio u Lećeu: Mekeni režirao pobedu, Luiz overio tri boda
Vreme čitanja: 7min | ned. 25.10.26. | 20:24
Stara dama oživela posle nekoliko teških dana
Lakše se diše u Torinu posle deset dana neizvesnosti... Juventus je prekinuo loš niz u Seriji A i slavio na gostovanju Lećeu rezultatom 2:0 (2:0), a u centru pažnje bio je Daglas Luiz. Brazilac je najpre asistirao Vestonu Mekeniju za vođstvo posle nepunih pola časa, da bi zatim pred sam odlazak na odmor zakucao pobedu i praktično obezbedio tri boda za Staru damu.
Torinski velikan stigao je na stadion Via del Mare pod velikim pritiskom, posle ubedljivog poraza od Lacija (0:3) i remija sa Renom u Ligi Evrope (2:2). Uz brojne povrede i skraćenu rotaciju, Lučanu Spaletiju je bila neophodna pobeda, a za nju se pobrinuo Brazilac koji je odigrao verovatno najbolju utakmicu otkako je obukao crno-beli dres.
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Doduše, nije sve počelo obećavajuće za goste. Već posle tridesetak sekundi golman Guljelmo Vikario napravio je veliku grešku prilikom ispucavanja, pogodivši Konana Ndrija, ali je lopta završila pored gola. Leće je agresivnim presingom pokušavao da poremeti organizaciju napada Juventusa, koji je u uvodnom delu imao mnogo poseda, ali malo konkretnih rešenja.
Sve se promenilo u 29. minutu. Juventus je izveo sjajnu akciju iz slobodnog udarca, Ten Kopmajners je fintirao šut, a Daglas Luiz prebacio loptu preko odbrane domaćih i pronašao Vestona Mekenija. Amerikanac je pravovremeno utrčao iza poslednje linije Lećea i iz neposredne blizine savladao Vladimira Falkonea za 1:0.
Vodeći gol oslobodio je goste, koji su do kraja poluvremena stvorili još nekoliko prilika. Randal Kolo Muani nije uspeo da iskoristi odličnu situaciju posle kombinacije Luiza i Kopmajnersa, ali je brazilski vezista u 41. minutu rešio da sam završi posao. Federiko Gati mu je odložio loptu na ivici kaznenog prostora, a Luiz je iz prve poslao precizan udarac u donji ugao. Falkone je zakačio loptu, ali nije uspeo da spreči pogodak.
Bio je to prvi gol Daglasa Luiza u dresu Juventusa, uz zanimljiv podatak da je Brazilac prvi put u karijeri na jednoj utakmici najvišeg ranga takmičenja upisao i pogodak i asistenciju.
Leće je u nastavku pokušao da se vrati u meč. Trener Euzebio di Frančesko napravio je dve izmene već na poluvremenu, a domaćin je nešto odlučnije krenuo ka golu Juventusa. Najbliži pogotku bio je Jusef Maleh u 49. minutu, kada je iz izgledne pozicije šutirao, ali je Gati požrtvovanom intervencijom blokirao udarac i sačuvao dva gola prednosti. Priliku je kasnije imao i Pako Esteban, čiji je pokušaj petom zaustavio Vikario. Međutim, domaći nisu imali dovoljno kvaliteta u završnici da ozbiljnije ugroze trijumf gostiju. Juventus je u završnim minutima mogao i do ubedljivije pobede, ali su Žeremi Boga i Huan Kabal bili neprecizni.
Meč je završen crvenim kartonom za defanzivca Lećea Kijalonde Gaspara, koji je u četvrtom minutu nadoknade isključen zbog prigovora sudiji Fabiju Mareski.
SERIJA A - 8. KOLO
Petak
Torino - Monca 3:2 (1:0)
/Fic Džim 39, Belgali 61, Vlašić 72 - Varela 47, Paterson 90+4ag/
Subota
Kaljari - Bolonja 0:2 (0:0)
/Kazale 57, Bernardeski 80pen/
Komo - Sasuolo 2:0 (0:0)
/Duvikas 49, 60/
Napoli - Roma 3:3 (1:0)
/Angisa 28, Mektomini 48, 83/
Lacio - Parma 2:1 (0:0)
/Tejlor 51, Dijego Karlos 58/
Nedelja
Inter - Fjorentina 2:1 (0:0)
/Tiram 90+1, Zjelinski 90+7 - Himenez 65/
Atalanta - Frozinone 4:4 (3:2)
/Krstović 14, 45, Ederson 33pen, Elmas 50 - Šmid 1, 17, Kalo 48, Terzić 82/
Đenova - Venecija 1:0 (1:0)
/Egil Elertson 25/
Leće - Juventus 0:2 (0:2)
/Mekevi 29, Luiz 41/
20.45: (5,00) Udineze (3,80) Milan (1,65) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama***