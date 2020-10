Kažu da je strpljenje vrlina, a da je put do uspeha često predug i da ponekad mora da se odmori. Tu negde, učauren u nesnađenosti na velikoj sceni nalazi se Inter iz Majamija, klub nastao tek pre dve i kusur godine, ali s velikim ambicijama. Jednako grandioznim poput onih Njujork Red Bula, koji ga dočekuje u predstojećem prvenstvenom meču u četvrtak u ranim jutarnjim časovima po našem vremenu (01.00).

Premijerna sezona Intera u Mejdžor ligi sokera počela je istorijski loše. Daleko od toga da je bilo ko u Fort Loderdejlu, pa ni sam vlasnik kluba Dejvid Bekam, očekivao borbu za vrh u inauguralnoj godini, ali „fenjer“ i slaba izdanja u dosadašnjem toku takmičenja svakako nisu dobar početak. Čaplje su čak stigle i da postave negativan rekord MLS-a postavši prvi prvi tim koji je u uvodnih pet mečeva zabeležio isto toliko poraza.

Do sada je tim sa Floride na 15 susreta sakupio 11 bodova, međutim potezi klupskih čelnika na transfer pijaci ukazuju na to da treba očekivati bolje rezultate u skorijem periodu. Posle Bleza Matuidija član Intera postao je nedavno još jedan doskorašnji as „večitog“ italijanskog prvaka Juventusa – Gonzalo Iguain. Možda Argentinac nije u cvetu mladosti, ali iza njega je 291 gol na 599 utakmica u evropskom fudbalu i 14 trofeja tokom boravka u Španiji, Italiji i Engleskoj. Sa takvim pedigreom trebalo bi da predstavlja veliku napadačku silu Bekamovog kluba.

Njujork je ozbiljan rival, legitiman kandidat za plej-of i tim koji je pre nepune dve sedmice uzeo meru Interu u prvom međusobnom susretu. Bilo je 4:1 za Bikove na Floridi, no Pipita je tada tek pakovao kofere za Majami, a sada bi mogao i neke golove.

Ekipa koju trenira Urugvajac Dijego Alonso u Veliku jabuku ide bez prvog golmana Luisa Roblesa. Nekadašnji povremeni reprezentativac SAD i internacionalac u Nemačkoj, ujedno proveo je punih sedam godina u taboru Red Bula pre nego što se otisnuo na Floridu, zadobio je frakturu leve ruke i biće odsutan narednih sedmica. Pored njega, izostaće još povređeni Akosta, Agudelo, Norman, Ulise i Rejes, dok je suspendovan Gonzales. Sa druge strane, Njujork za meč neće moći da računa na Barloua, Dejvisa, Sigrista i Tareka.

Vredno pomena je i da je domaći sastav juče predstavio novog kormilara, Austrijanca Gerharda Štrubera, koji je napustio Barnsli, člana Čempionšipa, kako bi se vratio pod okrilje Red Bula. Štruber je trenersku karijeru započeo u Salcburgu, gde je bio trener mnogih mlađih kategorija, pre nego što je preuzeo filijalu Bikova Lifering, a potom i Volfzberger, preko kojeg se domogao Engleske.

