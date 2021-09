Uz Boku Juniors, River Plejt i Independijente, San Lorenco i Rasing čine Veliku petoruku argentinskog fudbala. Samim tim, njihov međusobni okršaj, iako su iz različitih gradova ima prišivenu etiketu klasika. A kada je klasiko, onda mora da gori - na tribinama uvek, na terenu najčešće. Rasingova defanziva za gotovo neprelaznu ove sezone, pa su fudbaleri domaćina stigli do gola dalekometnom paljbom, ali su u četvrtom minutu nadoknade bespomoćno gledali kako im rival njihovim oružjem otima dva iz džepa - 1:1.

Rasingova odbrana pukla je tek drugi put na 11. meču ove sezone. Propustljivost smanjena do te mere da vas tera da protrljate oči kada gledate gol razliku tima iz Aveljanede jer je to nešto što se, ne, ne viđa svaki dan, već ne dešava godinama. Do ovog 11. kola, jedini put kada je Akademija primila gol, pretrpela je poraz i to od Independijentea u derbiju Aveljanede. Večeras je mirisalo na identičan scenario, ali...

Prvo poluvreme proteklo je bez golova, a Ciklon iz Buenos Ajresa je mogao da povede već posle 15. minuta... Samo da je Nikolas Fernandez bio za nijansu precizniji. Ono što je zamislio da sprovede u delo, ne viđa se često u punoj realizaciji, a da je lopta kojim slučajem ušla u gol, mogli bismo da govorimo o kopiji spektakularnog gola Benžamana Pavara koji je Francuz u etvrtfinalu Svetskog prvenstva 2018. u Rusiji postigao protiv Argentine.

Era un golazo de Nicolás Fernández 🤯#LPFxTNTsports pic.twitter.com/WJGAO9mcxR — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 13, 2021

Taj jedan potencijalni evrogol koji nikada nije ugledao svetlost dana, ispostavilo se da je ustupio mesto nešto manje atraktivnim, ali opet oku vrlo prijemčivim pogocima. Par desetina sekundi pre isteka sat vremena igre Aleksis Sabelja sa više od 20 metara precizno gađao dalji ugao Arijasovog gola. Epilog je bilo vođstvo San Lorenca koji je bio na putu proboja u zonu Sudamerikane. Međutim, Rasingov, ove sezone prilično skroman napad (samo devet golova, manje od jednog po meču u proseku) smogao je snage da sačuva seriju nepobedivosti.

Tekao je četvrti minut nadoknade kada je Neri Domingez sačekao jednu izbačenu loptu na 25 metara od protivničkog gola i sa te udaljenosti bez razmišljanja zategao ris. Lopta je poput strele kroz šumu nogu zabila u mrežu domaćina. Rasing je četvrti put odigrao nerešeno, a za razliku od prethodna tri remija, ovaj nije poneo epitet "mirnih mreža".