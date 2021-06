Postigao je Patrik Šik gol sa pola terena, pravom bombom Andreas Kristensen uveo Dance u osminu finala, ali u konkurenciju za najlepši pogodak Prvenstva Evrope će ući i genijalnost Luke Modrića vredna plasmana Hrvatske u nokaut fazu takmičenja. Kapiten Vatrenih često u dresu Reala liči na igrača koji obrađuje informacije poput savremenog računara, dok je na Hempden parku delovalo kao da sedi u prostoriji NASA za lansiranje rakete. Jednu takvu, zemlja-vazduh, ispalio je u 62. minutu odlučujuće utakmice Grupe D i preko Škotske podigao neubedljive viceprvake sveta među 16 najboljih ekipa Starog kontinenta – 3:1.

U direktnom obračunu sa Škotima presudili su Modrićeva inteligencija, snaga i smisao za kombinatoriku. Iako za mnoge nejačak, kao da jedva može da dobaci fudbal do gola, Luka definitivno ume da pogodi kad je reprezentaciji bitno. Setimo se samo hica protiv Argentine na prethodnom Mundijalu kad je opalio sa 20-ak metara. Nešto slično izuveo je u trenucima kad je tlo pod nogama izmicalo selekciji Zlatka Dalića (da je ostalo nerešeno ili da je izgubila vratila bi se kući). Na ivici kaznenog prostora lopta je došla do Matea Kovačića koji se ne ustručava da puca iz tih pozicija, ali ne na sreću Vatrenih odložio loptu do najboljeg igrača sveta iz 2018. Odluka koja je promenila iz korena dešavanja na terenu u Glazgovu. Udarac desnom spoljnom, sa mnogo osećaja, u dalji ugao Dejvida Maršala. Bum!

Najbolji igrači se uvek jave kad je najbitnije.

Dokazano 15 minuta kasnije: podigao je Modrić loptu iz kazenog prostora, direktno na glavu Ivana Perišića, čija orijentacija u prostoru je jednaka Lukinoj raznovrsnosti. Skok na prvu stativu, lopta u dalji ugao i taj pogodak je značio ne samo da je Hrvatska eliminisala Škotsku, već i preskočila Češku na tabeli, pa će kao drugoplasirana reprezentacija na početku eliminacione faze igrati verovatno protiv Slovačke. A do pre četiri dana nije znala šta ju je snašlo, jer je protiv Engleza i Čeha delovala izgubljeno. Sad joj se otvara put ka četvrtfinalu.

Osim Luke Modrića koji će se zbog tog jednog udarca u sredu jutro naći na svim naslovnicama štampe u susedstvu, Hrvatska je junaka imala i u liku Ivana Perišića. Sposobnog da u ranoj fazi susreta, kad je domaćin snažno pritiskao, spusti loptu Nikoli Vlašiću za inicijalno vođstvo. Saradnja dva krilna napadača donela je pomak na duelu minule runde sa Česima, a i na Hempden parku se videlo koliko obojica znače timu Zlatka Dalića.

Škotska jeste dala prvi gol na turniru, preko Kaluma Mekgregora pred kraj prvog dela zasluženo poravnala rezultat, imala na početku meča nekoliko opasnih situacija pred Dominikom Livakovićem, za hrabrost i požrtvovanost zaslužila je čistu desetku, ali ruku na srce, selekcija Stiva Klarka nema kvalitet i zvezde kao njen večerašnji rival. Ima srce veliko kao Ostrvo. Nekad to nije dovoljno.





PRVENSTVO EVROPE, GRUPA D, TREĆE KOLO

HRVATSKA - ŠKOTSKA 3:1

/Vlašić 17, Modrić 62, Perišić 77 - Mekgregor 42/

Glazgov

Stadion: Hempden

Gledalaca: 12.000

Sudija: Fernando Andres Rapalini (Argentina)

Žuti kartoni: Lovren (Hrvatska), Mekena (Škotska)

HRVATSKA (4-2-3-1): Livaković - Juranović, Lovren, Vida, Gvardiol (71. Barišić) - Kovačić, Brozović - Perišić (81. Rebić), Modrić, Vlašić (76. Ivanušec) - Petković (71. Kramarić)

ŠKOTSKA (3-5-2): Maršal - Mektomini, Henli (33. Mekena), Tirni - Odonel (84. Paterson), Mekgin, Armstrong (71. Frejzer), Mekgregor, Robertson - Dajks, Adams (84. Nisbet)

