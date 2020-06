Kad ne može niko drugi, mora kapiten: Megvajer u 118. minutu probio Noričovu barijeru za polufinale (VIDEO)

Kad ne može niko drugi, mora kapiten! Možda nije potez vredan 90.000.000 evra, ali Hari Megvajer je uradio sasvim dovoljno da obezbedi prolaz Mančester junajteda u polufinalu FA kupa posle bezmalo dva sata mučnog fudbala na Kerou Roudu. Norič je posle izjednačujućeg pogotka i Tod Kantvela i crvenog kartona tragičara Tima Krosea zabetonirao sve prilaze golu Tima Krula i malo je falilo da utakmica ode u penal lutriju, ali je najskuplje plaćeni štoper svih vremena učinio da Junajted ipak u poslednji čas obezbedi prolaz dalje i to opet posle velike greške protivničke odbrane - 2:1 (1:1).

Mučna utakmica za gledanje. Kako je to lepo objasnio komentator Sportkluba Nebojša Višković tokom direktnog prenosa, misleći prvenstveno na prvi deo utakmice: “I da ste radili bilo šta drugo, niste propustili ništa“.

Reklo bi se da je takav bio veći deo susreta, izuzev momenata kada su padali golovi. A oni su bili plodovi čistih grešaka, tako da ne može da se govori o nekom kvalitetu. Videlo se to i kod pobedničkog gola Megvajera. Junajted je već bukvalno bezidejno obletao oko kaznenog prostora Noriča i tražio najmanju pukotinu kako bi se eventualno stvorila šansa. Posle dosta nećkanja i kombinovanja Pol Pogba je poslao loptu na peterac gde se našao Odion Igalo koji je probao napamet da uposli nekog od saigrača, a opštu konfuziju u odbrani Noriča iskoristio je kapiten i iz pada uspeo da zatrese mrežu...

Posle uvodnih 45 minuta bukvalno ničega, Junajted je do vođstva na početku drugog poluvremena stigao potpuno slučajno. Opet je Igalo bio umešan u celu situaciju i upravo je on samo prosledio loptu iza Krulovih leđa posle katastrofalne reakcije Tima Klosea koji će dugo pamtiti snažnog Nigerijca... Jer, upravo je Klose pred sam kraj redovnih 90 minuta skrivio faul na ivici kaznenog prostora i to baš nad Igalom tako što ga je rvačkim potezom oborio na travu, kada više nije znao šta drugo da radi... Srećom po njega opasnost ispred gola Noriča je ubrzo otklonjena, pa je meč otišao u produžetke.

Naravno, Norič je do dodatnih 30 minuta stigao zahvaljujući lepom pogotku Toda Kantvela sa preko 20 metara. Mladi Englez nastavio je tako seriju pogodaka protiv najvećih engleskih klubova, posle Sitija, Arsenala i Čelsija... Doduše, Norič je od tog gola samo kratkoročno profitirao.

Na kraju mnoge je začudilo to što je Ole Gunar Solskjer iskoristio pet izmena i što tom prilikom nije zamenio Luka Šoa i Bruna Fernandeša koji su uz kapitena Megvajera jedini igrali i svih 90 minuta protiv Šefild junajteda pre tri dana, a sve pred teško gostovanje Brajtonu poslednjeg dana juna.

FA KUP - ČETVRTFINALE

Subota

Norič - Mančester junajted 1:2 (1:1) - posle produžetaka

/Kantvel 75 – Igalo 51, Megvajer 118/

Nedelja

14.00: (2,85) Šefild junajted (3,15) Arsenal (2,65)

17.00: (2,85) Lester (3,30) Čelsi (2,50)

19.30: (10,00) Njukasl (6,50) Mančester siti (1,35)