Kad ne može Sančo, može Matondo

Sa svakim novim danom sve su manje i manje šanse da Mančester Junajted dođe do svoje najveće želje - Džejdona Sanča (20). Leto i prelazni rok su daleko, ali već sada je jasno da niti Borusija ima nameru da smanjuje svoja astronomska potraživanja (oko 130.000.000 evra), niti Junajted može usled velike krize da toliko duboko zavuče ruku u kasu i od mladog asa učini najskupljeg fudbalera u istoriji Premijer lige.

Dakle, vreme je da se traga za alternativama. I čelnici kluba sa Old Traforda to upravo rade. Kako navode ostrvski mediji (Daily Mail, Manchester Evning News) Ole Gunar Solskjer nije otišao daleko od Vestfalena. Svega tridesetak kilometara zapadno, do Gelzenkirhena. Pošto mu je za oko zapao jedan značajno jeftiniji Englez. U pitanju je još jedan momčić iz Sitijeve akademije - Robin Matondo (19).

U pogledu profila u pitanju su slični igrači, s tim što se Matondo nije ni izbliza afirmisao kao Sančo u njegovim godinama. Iz tog razloga je i cena takva kakva je. Transfermakt Matonda procenjuje na svega 8.000.000 evra. Milion više platio je klub sa Feltins arene kada ga je dovodio iz mladog tima Mančester Sitija.

Robin Matondo najbolje se snalazi po desnom krilu. Brz je, dribler, podseća na Sanča, međutim nije dobio toliko šanse kao njegov nešto stariji zemljak, pa mu je učinak neuporedivo slabiji. Ove sezone tek 600 i kusur minuta u Bundesligi i jedan postignut pogodak.

Imajući u vidu njegovu konstituciju i pre svega slabo profesionalno iskustvo, Matondo bi mogao da predstavlja isključivo zalog za budućnost, nikako pojačanje koje bi odmah pravilo razliku. I sve to pod uslovom da Šalke pristane na prodaju.

Mladi Englez ima još pune tri godine ugovora i neposredno pre nego što je Bundesliga prekinuta David Vagner počeo je da mu ukazuje više prilike da igra.