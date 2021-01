Fudbalska čuda se dešavaju, ali mogu da potraju 90 minuta, nekoliko meseci, možda i čitave sezone. Ali već one naredne stvari dođu na svoje mesto. Šefild Junajted je 2020. godinu dočekao kao kandidat za izlazak na evroscenu, bio je čak i blizu mesta koje vode u Ligu šampiona, ali će u 2021. izvesno završiti u Čempionšipu. Iako se ništa nije promenilo u pristupu, niti sistemu igre, koji je prošle sezone dovodio i mnogo snažnije protivnike do ludila, ove je sve krenulo naopako. Kola su krenula nizbrdo i jednostavno ih ništa ne može zaustaviti.

U Engleskoj za takav redosled događaja u jednom malom timu, kakav jeste klub sa Bramal Lejna, imaju već spremljenu dijagnostiku koju nazivaju "sindromom druge sezone", ali je srž problema daleko složenija i još nije u potpunosti razotrkivena. Na mnoga pitanja nisu dati konkretni odgovori. Kako je moguće da tim Krisa Vajdera posle 17 odigranih kola u Premijer ligi ima samo dva boda? Kako je moguće da Šefild još uvek ima istog trenera i pored takvih rezultata, iako bi u svakom drugom klubu odavno doneli odluku o smeni.

Ali, postoji nešto što se u sportu zove starim zaslugama. Jer pitanje je da li bi Šefild bio ovde da 12. maja 2016. godine na klupu nije postavio temperamentnog stratega iz Stokbridža. Vajlder je preuzeo tim koji je u Ligi jedan (treći rang tamičenja) imao samo bod posle četiri uvodna kola, a sezonu je završio sa rekordnih 100 bodova. Samo dve sezone kasnije Šefild je pod njegovim vođstvom završio kao drugi u Čempionšipu, a onda je sa praktično identičnom okosnicom ekipe bio deveti u Premijer ligi. Jano je da ništa što se ove sezone dešava ne može u potpunosti da ide na Vajlderovu dušu.

Možda su napravljene neke loše procene, možda Vajlder ne ume da pronađe "plan B" i zaigra drugačije nego prošle sezone. Za temperamentnog stratega mnogi kažu da ima konzervativne treninge, koji su koncentrisani na intezistet i trčanje, dok su svi protivnici već naučili kako da se brane od prepoznatljivog presinga. Umešala se realnost, a ona ume da bude mnogo surova. Vajlderu više ne može da pomognu ni motivacioni govori, po kojima je bio prepoznatljiv, jer su se u ekipu uvukli strah i nesigurnost.

Vajlder je pred kraj godine dobio direktnu podršku od vlasnika kluba, saudijskog Princa Abdulaha, koji je pručio da će klub ostati uz svog trenera bez obzira na sve, jer je uradio neverovatne stvari za Šefild. Ipak, pritisak javnosti je sve veći, a sve se češće govori o tome da će doći do smene trenera na Bramal Lejnu.

"Ja sam menadžer Šefild Junajteda. U fudbalu vas ništa ne iznenađuije, pa je tako i kada su u pitanju nagađanja i spekulacije. Na to ne obraćam pažnju, što se mene tiče razmišljanja idu prema sledećoj utakmici i to je sve o čemu želim da pričam. Uvek razgovoravam sa klubom i glavnim izvršnim direktorom o kratkoročnoj, srednjoročnoj i dugoročnoj viziji kluba. Izneo sam svoje stavove, iskreno kao i uvek, o onome što mislim da je najbolje za klub. Uvek sam bio praktičan i sve što me zanima jeste da poštujem onoga sa kim radim i kod koga sam zaposlen", rekao je nedavno Vajlder.

HENDERSONOV ODLAZAK KLJUČAN UDARAC ZA SVLAČIONICU

Henderson na golu Šefilda ©Reuters

Činjenica je da su ekipu ozbiljno osakatile povrede na početku sezone, ali je ključan bio odlazak fenomenalnog Dina Hendersona. Čelnici kluba nisu uspeli da ubede Mančester junajted da odlični čuvar provede još jednu sezonu na pozajmici u klubu, pa su Šefildova odbrana, ali i čitav tim, ostali bez lidera. Henderson ne samo da je bio sjajan čuvar mreže, on je bio omiljena figura u svlačionici i neko ko je čitavoj ekipi davao energiju. Na njegovo mesto je stigao Aron Ramzdejl iz Bornmuta, ali on nema ni kvalitet, niti harizmu koju je posedovao Din.

Šefild je letos potrošio više od 60.000.000 evra na pojačanja, dok od prodaje nije zaradio ni evro. Bilo je jasno da su ekipi potrebni novi igrači, kako bi se poboljšala konkurencija i zakrpile one najveće pukotine, ali je činjenica da taj uloženi kapital nije doneo adekvatan rezultat. Barem ne odmah, iako će možda doneti u budućnosti, s obzirom da niko od plaćenih pridošlica nema više od 23 godine. Najviše je plaćen Rajan Bruster 26.000.000 evra, dok je za Ramzdejla izdvojeno 20.500.000 evra. Oliver Burk je stigao iz Vest Broma za 6.500.000 evra, dok su bekovi Maks Lou i Džejden Bogl koštali po 3.850.000.

ZBOG ČEGA SE ŠEFILD KOCKAO SA BRUSTEROM?

Rajan Bruster (©Reuters)

Najviše je razočarao upravo najskuplje plaćeni Bruster. Momak koji ima samo 20 godina ušao je u psihološki problem koji drma čitavu ekipu ove sezone. Zabeležio je 14 nastupa, od čega 13 u Premijer ligi i još se nije upisao u strelce. Vajlderu je ove sezone bio potreban golgeter, koji bi klubu doneo neophodnu efikasnost, sa kojem je bilo muke u prošloj sezoni, pošto je Šefild sa 39 postignutih golova na 38 utakmica, imao četvrti najlošiji napad u ligi. Ali teret za golobradog momka je bio preveliki, a možda i Vajder nije umeo da ga sačuva od pritiska. Jer Bruster je napadač koji je u karijeri nije postizao golove na visokom nivou. U mlađim kategorijama je bio prilično efikasan, dok je kao profesionalac dao 11 golova za Svonsi u prošloj polsezoni na 23 utakmice i pokazao instikt pravog napadača, ali je Premijer liga je u ovom trenutku bila preveliki zalogaj za njega.

Na kraju se može postaviti više nego objektivno pitanje, zbog čega se Šefild kockao sa Brusterom u ovako specifičnoj situaciji? Vajlderu je bio neophodan špic koji će imati bolji učinak od Lisa Musea i Olija Mekbernija, koji su postigli po svega šest golova u prošloj sezoni. Verovalo se da bi Bruster mogao da iskoristi "slobodan prostor" i donese Junajtedu ono što mu nedostaje. Ipak, Vajder kao da nije umeo da mu dozira minutažu, opteretio ga je na samom početku, a onda mu nije dao kontinuitet. Često mu je i menjao poziciju, pa mladom napdaču kao da više nije baš najjasnije šta igra. A golova nema.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Činjenično stanje kaže da Šefild na pobedu u zvaničnim mečevima čeka od 11. jula, kada je zgromio Čelsi na Bramal Lejnu sa 3:0, pa se stoga današnji meč sa Bristolom u FA kupu dočekuje sa ogromnom dozom iščekivanja i željom da se konačno prekine taj stravičan niz neuspeha. Ukoliko i ovaj meč bude otišao u pogrešnom pravcu pitanje poverenja Krisa Vajldera bi zaista moglo da bude pokrenuto i na najvišim instancama kluba, jer svaka tolerancija ima svoj prag. Sa druge strane, ako Šefild bude došao do toliko čekane pobede možda se dogodi veliki preokret na Bramal Lejnu, pa do kraja sezone budemo bili svedoci istorijskog povratka jednog tima u Premijer ligi. To se ne sme u potpunosti odbacivati, posebno ako se ima na umu da je Vajderov tim od 15 poraza čak 11 doživeo sa samo golom zaostatka, a često mu je i sreća okretala leđa.

Pojedini fudbalski autoriteti govorili su pred kraj prošle godine da se Šefild pomirio sa ispadanjem u niži rang takmičenja, ako na klupi ostavi Vajldera. Možda zapravo i jeste tako, možda je ovo idealan trenutak da klub skine sa sebe teret opterećenja i napravi reset, podmladi tim i kroz određeni period krene u novi pohod na Premijer ligu. Nije tajna da u klubu uveliko rade na dovođenju mladih igrača u omladinski pogon, koji bi kroz koju godinu mogli da se dokažu na evrosceni. Jedno je jasno, aktuelna ekipa, koja je donela klubu istorijske rezultate, dosegla je svoje limite i vreme je da se stvara nova koja bi Šefild ponovo, na potpuno drugačiji način, mogla da učini nekim novim hitom engleskog fudbala.

FA KUP – 1/32

Petak

Aston Vila – Liverpul 1:4 (1:1)

/Beri 41 – Mane 4, 53, Vajndalum 60, Salah 65/

Vulverhempton – Kristal Palas 1:0 (1:0)

/Traore 35/

Subota

13.00: (2,60) Luton (3,00) Reding (2,75)

13.00: (5,40) Borhem Vud (3,70) Milvol (1,60)

13.00: (1,35) Everton (4,50) Roteram (8,50)

13.00: (1,82) Norič (3,40) Koventri (4,20)

13.00: (2,75) Notingem Forest (2,80) Kardif (2,75)

16.00: (4,40) Stouk (3,35) Lester (1,80)

16.00: (1,73) Blekburn (3,50) Donkaster (4,60)

16.00: (3,90) Bristol Rovers (3,45) Šefild Junajted (1,88)

16.00: (7,00) Oldam (4,40) Bonmut (1,40)

16.00: (1,80) Barnli (3,45) Milton Kejns (4,20)

16.00: (3,20) KPR (3,10) Fulam (2,25)

16.00: (5,80) Stivenidž (3,80) Svonsi (1,55)

16.00: (3,20) Vikomb (3,20) Preston (2,20)

18.30: (1,52) Arsenal (3,90) Njukasl (6,00)

19.00: (1,92) Hadersfild (3,40) Plimut (3,80)

19.00: (1,65) Brentford (3,50) Midlzboro (5,20)

21.00: (1,35) Mančester Junajted (4,50) Votford (8,50)

Nedelja

14.30: (1,55) Barnsli (3,90) Tranmer (5,60)

14.30: (2,65) Bristol Siti (2,95) Portsmut (2,75)

14.30: (1,05) Čelsi (12,0) Morkamb (22,0)

14.30: (2,35) Čeltnam (3,20) Mensfild (2,90)

14.30: (7,50) Krouli (4,50) Lids (1.38)

14.30: (1,12) Mančester Siti (7,50) Bimingem (18,0)

18.00: (30,0) Merajn (13,0) Totenhem (1,03)

20.45: (6,00) Njuport (4,00) Brajton (1,50)

Ponedeljak

21.00: (7,50) Stokport (4,50) Vest Hem (1,38)

***kvote su podložne promenama