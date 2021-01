Premijer liga ima novog lidera, to je Mančester Siti. Ovaj prethodni objektivno nije imao dovoljno kvaliteta da se tu i zadrži do kraja sezone, ali novi i te kako ima. Mančester junajted je na svom Old Trafordu poražen od fenjeraša Šefild Junajteda, kojem se večeras vratilo za mnoge nesrećne gubitke bodova tokom dosadašnjeg toka sezone - 1:2 (0:1).

Ekipi Krisa Vajdera ovo je bilo tek drugo slavlje od početka sezone, ali drugo u poslednja tri kola. Rano je govoriti o tome da bi ova temperamentna ekipa mogla da se uključi u borbu za opstanak, ali i ako ispadne ona će to učiniti na ponosan način. Što je jasno pokazala i na Teatru snova.

Fenjeraš je Crvenim đavolima napravio mnogo problema iz prekida, a posebno kornera. Jedan takav u 23. minutu u pogodak je pretvorio Brajan Kin na centaršut Džona Fleka.

Domaćin je imao 75 posto loptu u svom posedu, ali iz toga gotovo da nije uspeo da stvori onu pravu stopostotnu šansu pred protivničkim golom. Na kraju, Mančester je stigao do gola iz prekida. Aleks Teljes je odlično centrirao iz kornera, a odlično postavljen je bio Hari Megvajer.

Sastav Ole Gunara Solskjera je nastavio bezidejno da napada, a Vajderov tim strpljivo da čeka protivničku grešku. Na kraju su igrači Mančestera sami sebi zakomplikovali situaciju pred golom, loše su se branili u 74. minutu, a onda je Oliver Burk bukvalno iz kolena, vrlhom kopačke opalio po lopti, a ona je zakačila Tuanzebea i prevarila Davida de Heu. Bio je to prvi Burkov gol u Premijer ligi.

Mančester u prilično nezgodnom trenutku za vikend ide na noge Arsenalu, koji je podigao formu, dok Šefild "ostaje" u Mančesteru, s obzirom da ga čeka gostovanje Mančester Sitiju na Etihadu. To će biti potpuno druga priča, s obzirom da je sastav Đozepa Gvardiole trenutno u najboljoj formi u Premijer ligi, ali će morati ozbiljno da se pomuči kako bi savladao prilično čvrste Vajderove pulene.

Priliku da preskoči Crvene đavole na tabeli večeras je propustio Lester. Ipak, teško se može reći da su Lisice nezadovoljne bodom na Gudison Parku (1:1). Everton je vodio od 30. minuta zahvaljujući efektnom pogotku Hamesa Rodrigeza, dok je konačan rezultat u 67. minutu postavio Juri Tilemans. Lester je stabilan na trećoj poziciji i teško i bodove za vikend će potražiti protiv Lidsa na svom terenu.