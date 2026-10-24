Kada pobedi, Verder obavezno spakuje tri komada! Maksimoviću poluvreme, Lajpcig prodisao...

Ko je tih godina ukačio takav Verder, taj je srećan čovek. Bio je u prilici da ga gleda u Ligi šampiona, polufinalu i finalu Kupa UEFA, zasigurno pamti i onaj antologijski dvomeč sa Valensijom u nokaut fazi Lige Evrope. Posebno doba za klub iz Bremena. Odavno na Vezeru nije takvo stanje, ali bi Verder možda najzad mogao da se zaista bori za izlazak na evropsku pozornicu. Kao nekada nudi pregršt golova, a danas je sa tri počastio Majnc na strani – 2:3 (1:2).

Nekada bitan faktor u nemačkom fudbalu, ali to je sada već davno prošlo vreme. S početka veka Verder je osvojio Bundesligu u sezoni 2003/2004, vodio ga je Tomas Šaf i dugo je imao dopadljivu ekipu. Isprva među stativama Andreas Reinke , kasnije Tim Vize . Sijaset kvalitetnih napadača poput Miroslava Klosea, Klaudija Pizara, Nelsona Haeda Valdeza ili Ivana Klasnića , pa mali mađioničar Dijego i Mesut Ozil , ali i Tim Borovski, Aron Hunt, Danijel Jensen, Per Mertezaker, Naldo, Torsten Frings ...

Sa Verderom je zabava zagarantovana. Kada pobedi, bez obzira na to o kom takmičenju je reč (da li Bundesliga ili DFB kup), onda obavezno spakuje tri komada! Osetio je to na svojoj koži RB Lajpcig početkom septembra, dve sedmice kasnije i Augzburg, pre njih i Luneburger Hanza u najmasovnijem takmičenju u nemačkom fudbalu, a sada je na „listu žrtava“ pridodat i Majnc. Tri lopte u mreži svima njima su zajednički sadržalac, a u novoj sezoni nijedna utakmica nije prošla da tim sa Vezera ne zastrese suparničku mrežu. Danas su mu svesrdnu pomoć ponudili Majncovi igrači, jer su do sredine prvog poluvremena skrivili čak dva jedanaesterca. Bili su neoprezni u kaznenom prostoru Štefan Poš i Dani da Košta, dobili su po nogama desni bek Artur i Marko Gril...

I nijednog trenutka nije se postavljalo pitanje ko će prići lopti. Ko drugi do Niklas Filkrug? Rutinski je realizovao obe najstrože kazne i već je došao do kote od devet pogodaka u tekućoj sezoni.

Koliko ima šta da ponudi u napadu, toliko mu je i odbrana porozna. Nikako u Bundesligi ne polazi za rukom Verderu da sačuva mrežu i Entoni Kasi, igrač Majnca koji se nalazi u najboljoj formi, iskoristio je priliku koja mu se ukazala. Do odlaska na odmor je prepolovio zaostatak. Na poslednje četiri utakmice brojke su mu više nego dobre: ima tri data i dva nameštena gola saigračima.

Vratio je nadu Majncu, baš kao što je to učinio i Li Džae Sung u nastavku, samo dva minuta nakon što je Ludovit Rejs bio precizan, međutim, ni ovoga puta Majnc nije uspeo kod kuće da obraduje navijače. Ostao je na tek jednom osvojenom bodu na svom terenu. Sve dobro što je uradio – uradio je na strani. I to je za sada problem koji ne uspeva da prebrodi...

Majnc je grizao do kraja, trudio se da iščačka bod i – nije uspeo. Zato je Paderborn preko leđa Hamburgera uspeo da ispliva iz opasne zone i makar nakratko se domogne iole mirnijih voda. Stvarao je prilike, zadavao probleme gostima, a njih je zbog Rajana Filipa pred nadoknadu zabolela glava 1:0 (0:0). Otvorio je stopalo i pogodio sa ivice kaznenog prostora. Takva drama nije viđena u Lajpcigu, konačno je Martin Demikelis mogao nešto laganije da isprati završnicu.