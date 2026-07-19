Kakav početak Pandurovića u Novom Pazaru: Proradila formula 9+2

Moglo je na terenu biti i ubedljivije, ali je možda bilo i najpoštenije da lepotica Ivana Davidovića iz 33. minuta direktno odluči ovaj veliki derbi starih rivala sa fudbalskog područja Zapadne Srbije. Fjeri Kocebu, Fejsal Mulić, Dominik Sadi i Džonson Dauda su u ukupno šest stopostotnih situacija imali lepe mogućnosti da vojevanje liše rezultatske neizvesnosti pre poslednjeg zvižduka Nenada Minakovića. Valja pošteno priznati i da je iskusni golman domaćih Miloje Preković u nekoliko navrata majstorski intervenisao, sprečivši tako da bilo koji deo bodovnog plena otplovi put Šumadije.

A upravo je pomenuti Preković bio glavna stavka onih Pandurovićevih taktičkih merenja uoči samog meča. Gledajući pripremne duele Plavih i treninge tima nakon povratka sa Zlatibora, bilo je izuzetno teško zaključiti ko u ovom trenutku ima prednost između stativa – starosedelac i donedavna alternativa Željku Samčoviću, ili nova akvizicija iz Lučana u liku talentovanog Bogdana Matijaševića. I taman kada su mnogi pomislili da će bonus prefiks Matijaševića automatski promovisati u startnog čuvara pazarske mreže, šef struke Novog Pazara prednost je dao čistom iskustvu i – apsolutno pogodio.

Privremena suspenzija Novog Pazara od strane FIFA i nemogućnost registracije novih pojačanja, koju je krovna fudbalska organizacija na globalnom nivou povukla tek dan pre okršaja sa Kragujevačanima, naterala je trenerski tim Plavih da u drugoj polovini sedmice razmišlja o starim snagama kao jedinim opcijama za prvenstvenu premijeru. Verovatno je i ta činjenica dala dodatnu prednost Prekoviću, a onda se automatski otvorilo i pitanje drugog bonusa u startnoj postavi, uz omladinskog reprezentativca Srbije Ahmeda Hadžimujovića. Iako je sve ukazivalo na to da levi bek Veljko Mirosavić trenutno nije nadomak najboljih 11, činjenica da je rođen posle 1. januara 2004. sigurno ga je približila terenu. Sa druge strane, na klupi je ostao uporni Nikola Stanković, koji pokriva pozicije desnog bočnog defanzivca i zadnjeg veznog.

(FK Novi Pazar)

Ispostavilo se da je Pazar na kraju krenuo sa devetoricom fudbalera iz prošlosezonskog kadra, kojima su pridodata dva najzvučnija letnja pojačanja – desni bek Aleksandar Miljković i robusni napadač Mulić. Šansu sa klupe u nastavku dobila je preko potrebna „sveža krv“: Džoni Robert, Mihajlo Petrović, Stanković, Nikola Skrobonja i donedavno povređeni Bojan Adžić, koji bi takođe trebalo da ima izuzetno važnu ulogu u Pandurovićevoj projektovanoj družini.

Krajnji proizvod ovog taktičkog miksa je treći uzastopni poraz Feđe Dudića u isto toliko gostovanja u pazarskom hramu fudbala. Podsetimo, stratega iz Bosne i Hercegovine na toj istoj adresi krajem pretprošle godine dvaput je nadmudrio Tomislav Sivić, po jednom u borbi za prvenstvene bodove i u okviru nacionalnog kupa.

Suvišno je uopšte trošiti reči na to koliko Panduroviću i njegovim momcima znače tri subotnja boda. Da je krajnji ishod na semaforu bio drugačiji, ionako težak raspored u uvodnih pet kola postao bi dodatno zakomplikovan. Ovako, kudikamo se lakše diše pred neugodno gostovanje lučanskoj Mladosti. Posle toga na Jošanicu stiže ambiciozni OFK Beograd, dok četvrta i peta runda Mozzart Bet Superlige donose velika iskušenja, najpre protiv Crvene zvezde na Marakani, a potom i megdan sa Vojvodinom pred domaćom publikom u Novom Pazaru.