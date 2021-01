Igra Sevilja Ligu šampiona, diči se peharom Lige Evrope, ima skuplji i kvalitetniji tim, ima i golmana sposobnog da je spasava kad sve ostale karike tima popucaju. Marokanac Bono, koga je šira javnost upoznala po letošnjim odranama protiv Mančester junajteda, kao i u finalu sa Interom, opet je izrastao u najboljeg pojedinca ekipe. U gradskom derbiju sa Betisom ukrotio je jedanaesterac Nabilu Fekiru, sprečio Francuza da Verdiblankosima donese veliki i po igri zaslužen trijumf, a seriju nepobedivosti svog tima produžio na sedam utakmica – 1:1.

Bono je centralna figura, momak koga će navijači Sevilje slaviti, jednako kao što će pristalice Betisa kuditi Fekira i „amin“ trenera Manuela Pelegrinija da nekadašnjem članu Liona dozvoli da puca „s kreča“ 15 minuta pre kraja, pošto je baš krilni napadač iznudio najstrožu kaznu posle duela sa Akunjom.

Oglušio se Fekir o timsku hijerarhiju, hteo je hleba preko pogače, kao da mu nije dosta što je nad njim napravljen faul, pomislio je da mora da bude zvezda večeri. Pucao je u levi donji ugao, omogućio Bonu da se istakne i otvori polemiku da li je uopšte trebalo da puca drugi penal za Betis u 98. ligaškom gradskom derbiju. Dvadesetak minuta ranije sa istog mesta bio je precizan prvi penaldžija, Serhio Kanales, pošto je Dijego Karlos udario u koleno Lorena Morena.

Na taj način Kanales je naplatio daleko bolju igru domaćina nego što je semafor pokazivao. I u prvom poluvremenu Pelegrinijev tim je stvarao šanse, napadao, pritiskao, samo što nije imao spretnog realizatora. Kako to obično biva, za promašaje je kažnjen. Početkom drugog dela levi bek Emerson je petljao uz aut-liniju, Lukas Okampos mu je ukrao loptu, ekspresno doturio do En Nesirija i omogućio Susu da prvu šansu za goste pretvori u gol. I to je Sevilja. Ponekad ne nije atraktivna, ali igra na rezultat, koristi šanse. Ima i Nemanju Gudelja (90 minuta), koji je opet držao ključeve sredine terena.

Za razliku od Betisa koji bolju od penala, da sruši gradskog rivala, nije mogao da poželi...

PRIMERA – 17. KOLO

Subota

Viljareal - Levante 2:1 (1:0)

/Ninjo 19, Moreno 54 - Leon 73/

Betis – Sevilja 1:1 (0:0)

/Kanales 51 pen – Suso 48/

18.30: (2,10) Hetafe (3,00) Valjadolid (4,10)

21.00: (1,60) Real Madrid (4,00) Selta (5,70)

Nedelja

14.00: (1,62) Bilbao (3,50) Elče (6,75)

16.15: (6,75) Alaves (3,50) Atletiko Madrid (1,62)

18.30: (2,60) Eibar (2,95) Granada (3,00)

18.30: (1,62) Sosijedad (3,80) Osasuna (5,90)

21.00: (6,50) Ueska (4,30) Barselona (1.50)

Ponedeljak

21.00: (2,10) Valensija (3,10) Kadiz (3,90)

***kvote su podložne promenama