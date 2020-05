Kako do igre FIFA 20? Lako uz Mozzart Sport!

View this post on Instagram

????OSVOJI FIFA 20???? Ovog meseca ste uživali u majstorijama Šaponjića, Jovića, Milenkovića, Muse, Todorovića i ostalih na Mozzart All Star humanitarnom turniru u FIFA 20, a ukoliko i vi želite da zaigrate jednu od najpopularnijih sportskih video-igara na svetu, sve što je potrebno je da • zapratite Mozzart Sport Instagram stranicu • tagujete prijatelja koga planirate da pobeđujete u Fifi • imate nalog na Mozzart Betu Pobednika ćemo odrediti metodom slučajnog izbora. Pravila: 1. U izbor ulaze samo autori komentara koji su PUNOLETNI. 2. U izbor ulaze samo autori komentara koji su ZAPRATILI Instagram nalog Mozzart Sport 3. U izbor ulaze samo autori komentara koji imaju nalog na Mozzart Betu 4. Pored tagovanja prijatelja potrebno je staviti i Mozzart Bet korisničko ime 5. U izbor ulaze samo korisnici iz Republike Srbije. 6. U izbor ulaze samo oni autori komentara koji imaju autentične Instagram naloge sa imenom i prezimenom koje se poklapa sa Mozzart Bet nalogom 7. Komentare možete ostavljati do ponedeljka u 12.00