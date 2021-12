Kako je deda sa neba poslao snežnu oluju da Pedri ne bi potpisao za Real Madrid

Trofej Zlatni dečko koji tradicionalno dodeljuje italijanski Tutosport ove godine je završio u Pedrijevim rukama.

Fudbaler Barselone i golobradi reprezentativac Španije je na tom tronu nasledio Erlinga Halanda, gol-mašinu iz Dortmunda. Od 40 glasova Pedri je dobio 24 i to mu je bilo dovoljno za osvajanje trofeja.

„Za nagradu sam saznao od mog menadžera i ljudi iz kluba. Bila je to ogromna vest za moju porodicu, majka nije mogla da zaustavi suze“, rekao je Pedri na početku intervjua za Tutosport.

Otkrio je Španac i koga vide kao narednog laureata ove nagrade.

„Vidim tu Belingema, Gavija i Ansua Fatija. Sva trojica su veoma dobri. Ansu je moje godište i imamo odličan odnos. On je pravi zlatni dečko i veliki šampion. To što je doživeo ove godine želim da mu se nikada više ne ponovi, ali on ima izuzetnu mentalnu snagu“.

Pedri je igrač koji ima u ugovoru sa Barselonom neverovatnu otkupnu klauzulu – milijardu evra!

„U pitanju je takva suma da ni šeici iz Pariza i Mančestera ne mogu da me dovedu. Srećan sam tu gde sam. Rođen sam u Barsinom okruženju i ostvario sam svoj san dolaskom u klub. Želim da igram tu do 2026. godine, koliko mi traje ugovor, a posle toga ćemo videti šta će biti“.

Mladi fudbaler je objasnio da je cela njegova familija navijala i pre njegovog dolaska u Barselonu za taj klub.

„Moj deda je osnovao prvi klub u Tenerifeu. U mojoj kući je sve bilo u Barsinim bojama: čaršavi, zavese, tanjiri, čaše...“

Ali, umalo je završio u Realu. I ne krije Pedri da bi tada potpisao za Real.

„Kada sam imao 15 godina Real me zvao na probu. Tog dana je sneg strahovito padao i sve je odloženo. Narednog dana sam imao lakši trening sa kadetima, pa posle toga sa drugom ekipom, pa onda opet sa kadetima. Posle toga sam se vratio u Tenerife“.

Ostala je šala u Pedrijevoj porodici da je deda sa neba poslao snežnu oluju da bi ga sprečio da potpiše za Real.

„Deda je preminuo pre nego što sam se rodio, ali ostala je priča da je on „kriv“ za to nevreme. I verujem da je tako. Ipak, ne bih odbio Realovu ponudu tada. Prilike moraju da se prihvate kada god se pojave. Na kraju, da kažem, desio se splet negativnih okolnosti i nisam potpisao. Kako smatram da se ništa ne dešava bez razloga, eto, ukazala mi se posle toga druga šansa, da pređem u klub koji volim ceo život“.

A, tamo, u sastavu Barse, imao je šansu da igra sa Mesijem.

„Imao sam tri godine kada je osvojio Zlatnu loptu. Igranje sa njim u timu je bilo ostvarenje sna za mene. On će zauvek biti legenda Barselone i bila mi je čast da dobijam savete od njega. Šta bi mladi igrač mogao da poželi više od toga? Čestitao mi je sada i poručio da nikada ne odustajem“.

Što se tiče stila igre i pozicije u timu, Pedrija najčešće porede sa Inijestom.

„Čast mi je kada to čujem, ali ja sam samo Pedri. Don Andres je oduvek bio moj idol, imao sam sedam godina kada je osvojio Svetsko prvenstvo i njegovu sliku sam stavio u moju sobu. Recimo da sam nešto između njega i Ćavija, međutim, ostajem pri tome da sam samo – Pedri“, poručio je mladi fudbaler Barselone.