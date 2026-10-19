Kako je "lako ćemo protiv njih" postalo jedno od najtežih gostovanja u Mozzart Bet Superligi
Vreme čitanja: 3min | pon. 19.10.26. | 09:57
Železničar je na prethodnoj 21 utakmici na domaćem terenu poražen samo od Crvene zvezde, čak na 14 je uspeo da sačuva mrežu
Nije to bilo tako davno, pre samo dve godine. Železničar iz Pančeva je u sezoni 2024/25 završio u grupi timova koji će se boriti za opstanak. Na kraju su uspeli da sačuvaju status u društvu najboljih, ali ono što je bilo upečatljivo za tu, pa i prethodnu sezonu, jeste činjenica da su bili jedan od najlošijih domaćina u Mozzart Bet Superligi. U Pančevu je mogao da gostuje maltene svako. Tokom sezone 2024/25 imali su niz od šest mečeva bez pobede na svom bunjištu, a na prvih deset utakmica samo – jednu.
Ko god da je dolazio na teren SC Mladost, mogao je da kaže „lako ćemo sa ovima“, a onda je na klupu Pančevaca seo Radomir Koković, promenila se kompletna ekipa i DNK kluba do te mere da Železničar više ne strepi ni od koga, nego je drugima veoma neprijatno kad moraju da idu na gostovanje u Pančevo. Sinoćnja pobeda protiv Partizana (1:0) još jedan je pokazatelj toga. Parni valjak je do sinoć imao maksimalan učinak kad gostuje Želji (tri meča, tri pobede), a onda je niz prekinuo David Ankeje.
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Ne samo to, još impresivnije zvuči podatak da je Kokovićev tim na poslednjoj 21 utakmici na domaćem terenu u elitnom rangu poražen samo dvaput, i to oba puta od Crvene zvezde. Šampion je jedini koji ima šifru kako da SC Mladost napusti sa sva tri boda. S tim da treba biti realan i reći da se Zvezda pre mesec dana provukla kroz iglene uši i nije zaslužila da slavi u Pančevu (2:1).
Poslednja ekipa koja je uspela da savlada Dizelku, a da nije aktuelni šampion, bio je OFK Beograd u septembru prošle godine. Bila je to jedna od najlošijih utakmica Želje na svom terenu te sezone. Skoro sve utakmice posle te završavale su se njihovom pobedom. Železničar je ekipa koja se kao nijedna druga u srpskom fudbalu napaja iz presinga na protivničku odbranu, vole da stoje visoko, igraju proaktivno i to se ne menja kakav god da je rezultat.
Da sve bude još uverljivije, potrudila se defanziva. Na poslednjoj 21 utakmici na kojoj je imao zvanje domaćina, Železničar je na čak 14 uspeo da sačuva mrežu. Čisto poređenja radi, za prve dve sezone u elitnom rangu šest puta su uspeli da ne prime gol. Naravno, desio se poraz od Brage u kvalifikacijama za Ligu konferencije (0:1), ali se portugalski predstavnik žestoko namučio da dođe do gola i na kraju ga je postigao iz penala.
Desio se prethodne sezone poraz od Trajala u Kupu Srbije (1:2), ali je to bio fenomen seče superligaša u najmasovnijem takmičenju koji će se teško opet desiti, a Koković je na teren poslao uglavnom rezerviste. Sve to ne menja činjenicu da je gostovanje Železničaru postalo ono što je nekad bilo gostovanje Hajduku iz Kule, dok je ovaj klub igrao Superligu. Jedno od najtežih, ako ne i najteže u elitnom rangu, mimo Zvezde, Partizana i Vojvodine.