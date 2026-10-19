Kako je "lako ćemo protiv njih" postalo jedno od najtežih gostovanja u Mozzart Bet Superligi

Ne samo to, još impresivnije zvuči podatak da je Kokovićev tim na poslednjoj 21 utakmici na domaćem terenu u elitnom rangu poražen samo dvaput, i to oba puta od Crvene zvezde. Šampion je jedini koji ima šifru kako da SC Mladost napusti sa sva tri boda. S tim da treba biti realan i reći da se Zvezda pre mesec dana provukla kroz iglene uši i nije zaslužila da slavi u Pančevu (2:1).

Poslednja ekipa koja je uspela da savlada Dizelku, a da nije aktuelni šampion, bio je OFK Beograd u septembru prošle godine. Bila je to jedna od najlošijih utakmica Želje na svom terenu te sezone. Skoro sve utakmice posle te završavale su se njihovom pobedom. Železničar je ekipa koja se kao nijedna druga u srpskom fudbalu napaja iz presinga na protivničku odbranu, vole da stoje visoko, igraju proaktivno i to se ne menja kakav god da je rezultat.

Da sve bude još uverljivije, potrudila se defanziva. Na poslednjoj 21 utakmici na kojoj je imao zvanje domaćina, Železničar je na čak 14 uspeo da sačuva mrežu. Čisto poređenja radi, za prve dve sezone u elitnom rangu šest puta su uspeli da ne prime gol. Naravno, desio se poraz od Brage u kvalifikacijama za Ligu konferencije (0:1), ali se portugalski predstavnik žestoko namučio da dođe do gola i na kraju ga je postigao iz penala.

Desio se prethodne sezone poraz od Trajala u Kupu Srbije (1:2), ali je to bio fenomen seče superligaša u najmasovnijem takmičenju koji će se teško opet desiti, a Koković je na teren poslao uglavnom rezerviste. Sve to ne menja činjenicu da je gostovanje Železničaru postalo ono što je nekad bilo gostovanje Hajduku iz Kule, dok je ovaj klub igrao Superligu. Jedno od najtežih, ako ne i najteže u elitnom rangu, mimo Zvezde, Partizana i Vojvodine.