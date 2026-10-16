Kako je propao transfer Nika Vilijamsa u Barsu: Nije mu garantovala da će igrati

Tako je precizirao njegov agent Feliks Tainta.

„Razgovarali smo sa Barsom, a Atletik je, naravno, bio upućen, jer sam ga sve vreme obaveštavao o situaciji, iako su u Baskiji bili ljuti na Katalonce zbog njihovih metoda... Posle toga sam započeo pregovore, ali došlo je do trenutka kada je postalo jasno da Niko ne sme sebi da dozvoli da ne igra. Vilijams je kao bolid Formule 1. Ako dođem kod tebe, ne bi trebalo da ispaštam zbog tvojih problema. To sam jasno stavio do znanja ljudima iz Barselone”, dodao je Tainta.

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Njegov stav je bio jasan: tražio je da u ugovoru bude jasno precizirana minutaža klijenta koga zastupa, međutim, Blaugrana na to nije želela da se obaveže.

„Zaključili smo da, ukoliko ne bude određenih garancija, ne možemo da rizikujemo da Niko ode na Nou Kamp, a zatim ne igra. S obzirom na to da je kasnije na programu bilo Svetsko prvenstvo, to bi za njega bio udarac... Vilijams je profesionalac koji mora da radi svoj posao. Dolazim kod tebe da obavljam svoj posao, pa moram da nastavim da ga radim; ako ti imaš neki problem, to ne bi smelo da utiče na mene. A ako mi ne pružiš uveravanja da to neće uticati na mene, onda možda moram da promenim odluku, što se na kraju i dogodilo.”

U međuvremenu je Injakijev brat potpisao maltene ugovor do kraja karijere, jer će 2035. imati 33 godine i biće teško zamisliti ga na nekom drugom mestu.

„Najpre smo 2023. produžili saradnju na tri godine. Zamislite šta je sve Niko mogao da postigne kao slobodan igrač, posle Evropskog prvenstva koje je odigrao, ali shvatili smo da ne možemo samo tako da odemo, bez obeštećenja. Produžili smo ugovor uz zadržavanje iste otkupne klauzule. Mogli smo da odemo besplatno i dobijemo ogroman bonus za potpisivanje, ali to nismo učinili. Momak je bio lojalan Atletiku.”

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Iako su ga tražili najbolji klubovi Evrope.

„Svi znamo za interesovanje Barse tokom leta 2024, posle Evropskog prvenstva. Barsa, Arsenal, Bajern, Liverpul, PSŽ... Svi su želeli Nika, a nije lako kada igrač kaže „ne“ svim tim klubovima. Niko je razmišljao o odlasku. U Atletiku ste svesni ograničenja, znate da nećete osvojiti Ligu šampiona, već možda samo titulu u prvenstvu. Na kraju, ipak nije prihvatio nijednu od ponuda koje je imao na stolu, već je odlučio da ostane u Bilbau“, dodao je menadžer Tainta.