Kako je Srbin preživeo epidemiju u Kini?

Selektor mlade reprezentacije Kine u fudbalu, Aleksandar Janković opisao je šta se dešavalo u Vuhanu za vreme epidemije virusa korona.

On je sa svojim timom boravio od druge polovine oktobra do 16. novembra u Vuhanu, u vojnom olimpijskom kampu. Samo četiri dana kasnije, zabeležen je prvi slučaj virusa korona u istom gradu.

„Kako su se Vojne olimpijske igre završile, mi smo otišli tamo. Mi smo 16. novembra otišli, a po nekim pričama, 20. novembra se zvanično pojavio prvi zaraženi iz tog marketa divljih životinja. Kada smo se vratili, sledeći kamp je u februaru otkazan i prvi put smo išta o tome čuli 4. februar, pred Kinesku novu godinu. Tek dva meseca posle toga smo saznali šta se desilo u Vuhanu“, rekao je Janković za Arena Sport.

Nastavio je u istom ritmu.

„ Sve je otišlo u političku sferu, u to ne zalazim jer me stvarno ne zanima. Kinezi su nemoguće disciplinovani, kada premotam film, setim se 2008. i tada su ljudi išli sa maskama po Pekingu. Ne samo zbog visoke zagađenosti vazduha, nego što postoji živo sećanje na SARS. Bili su spremni, reakcija je bila neverovatno brza, zatvorili su grad od tri grada, ima Vuhan oko 15-17 miliona stanovnika. Restrikcije su se povećavale, ali gledalli smo svi brzinu kojom su bolnice izgradili za šest dana. Sa relaksacijama mera su krenuli nedavno, a svuda se poštuju mere do fanatizma“.