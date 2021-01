Frenk Lampard je oteran, mediji su se u potrazi za iskonskim krivcem obrušili na “surovog“ Romana Abramoviča, međutim, izgleda da su gledali u pogrešnom pravcu. Ostrvski mediji danas se naširoko bave sukobima među igračima koji su nagrizali svlačionicu. Najviše problema izazivali su “dueli“ kapitena Cezara Aspilikuete i Antonija Ridigera, koji su se prema saznanjima Telegrafa više puta sukobljavali.

Istina, kriv je i sam Lampard, pošto posle letnjih kupovina Tima Vernera, Kaija Haverca, Bena Čilvela, Eduarda Mendija i Tijaga Silve – sve skupa za 260.000.000 evra – nije uspeo da otera prekobrojne, mada je pitanje kolika je tu njegova, a kolika odgovornost kluba.

Kako bilo, u svlačionici je stvoren višak, nisu svi mogli do minuta, a nezadovoljni igrači su uvek najveći problem. Englezi kao one koji su stvarali najveće probleme vide pomenutog Ridigera, te Markosa Alonsa i Žoržinja. Nijednog od njih popularni Lamps nije video u timu.

Ridiger je tako degradiran do statusa petog štopera, ali pošto mu Plavci nisu našli klub, on je ostao da trenira sa prvotimcima. Nemac je nervozu tako iskaljivao baš u sukobima sa Aspilikuetom, jer nije mogao da prihvati da uz Tijaga Silvu ide Kurt Zuma, a kapiten je pokušavao da obori tenziju. I znate već kako se obično završi kada pokušavate da razdvajate dve zavađene strane... Aspilikueta je pride uglavnom držao stranu momaka iz Čelsijeve akademije, a to se starijima nije dopadalo.

Sve to na stranu, na kraju su Lampardu presudili rezultati, niko u Abramovičevoj eri nije bio gori, a retki su imali ovoliko novca da potroše na pojačanja. Izgleda da međutim problem nisu bili oni koji su došli, već oni koji su ostali, a nije trebalo.

Plavci su u poslednjih osam kola ostvarili samo dve pobede, sada su tek deveti na tabeli Premijer lige, 11 bodova iza Mančester junajteda... Čekajući Tomasa Tuhela da popravi situaciju.

