Kako su u Leskovcu završila dvojica Nigerijaca posredstvom bivšeg napadača Lacija
Vreme čitanja: 3min | čet. 22.10.26. | 10:48
Stiven Makinva se afričkim medijima hvalio kako je odveo Olamida Favaza i Jusufa Džimou u Dubočicu
Pre desetak dana Dubočica je zvanično promovisala dvojicu 18-godišnjih Nigerijaca Olamida Favaza i Jusufa Džimou. Obojica su potpuno nepoznata široj javnosti, jer dosad su igrali samo za akademiju Inspajer Sport, a sada smo dobili nove detalje tog transfera, i to iz Afrike. Ispostavilo se da su obojica u Mozzart Bet Prvu ligu stigli posredstvom nekadašnjeg fudbalera Đenove, Atalante, Palerma, Lacija i nigerijske reprezentacije Stivena Makinve.
On je igračku karijeru završio još 2015. godine, a poslednji klub za koji je igrao bila je slovenačka Gorica. U međuvremenu je rešio da postane menadžer, a Favaz i Džimo su mu među prvim uspešnim transferima.
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Kako je tekao pregovor sa Leskovčanima Makinva je otkrio u intervjuu za Fut Afriku.
“Prošlog novembra sam pročešljao skauting program i tako sam ih otkrio. Zapali su mi za oko, privukli interesovanje, i rešio sam da im pomognem u napretku i preuzmem rukovođenje karijerama. Obojica su ofanzivni igrači, onaj tip koji preferiram. Retko grešim kada su napadači u pitanju. Uglavnom njih i tražim, jer nekada sam i sam bio napadač, pa mislim da tu imam mnogo iskustva”, objasnio je Makinva kako je počeo da sarađuje sa Favazom i Džimuom.
A zatim, i kako je došlo do prvog kontakta sa srpskim klubom.
“Odabrali smo Srbiju iako smo imali još nekoliko opcija. Prvo sam dogovorio Jusufov transfer. On je otišao tamo na probu i prošao je, posle čega se vratio u Nigeriju da završi radnu dozvolu. Tokom tog procesa dogovorio sam i Favazov transfer. Imali smo i za njega neke druge opcije, ali ideja je bila da on završi bez probe. Insistirao sam na tome, a ljudi u Dubočici su verovali u mene i tako je došlo do posla. To je bilo sve”.
Očigledno, Makinva je uspostavio dobre kontakte u Evropi.
“Ponavljam, bilo je drugih zainteresovanih klubova. Za Jusufa je Dubočica bila prvi klub u koji je otišao na probu i sve je bilo direktno. Što se tiče Favaza, bilo je kontakta sa klubovima iz Slovenije, Hrvatske, Izraela, Azerbejdžana, Slovačke i Srbije. Međutim, pošto je letos bio povređen neke opcije su mu propale. Zato smo pritisli Dubočicu da ga uzme bez probe, što su Srbi i uradili”, kazao je Makinva.
I Favaz i Džimo su potpisali dugoročne ugovore sa Dubočicom. Makinva je za njih uradio šta je mogao. Sada je na njima da se radom nametnu treneru Albertu Nađu i izbore za šansu da debituju u Mozzart Bet Prvoj ligi.
Naredna utakmica Dubočicu očekuje već u petak, kada će u okviru 15. kola u Leskovac doći Smederevo.
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MOZZART BET PRVA LIGA – 15. KOLO
Petak
14.00: Teleoptik – TSC Bačka Topola
16.00: Dubočica – Smederevo 1924
Subota
14.00: Bor 1919 - Jedinstvo
14.00: Grafičar - Spartak
14.00: Metalac - Javor
14.00: Proleter 023 - Voždovac
16.00: Borac 1926 - Napredak
18.00: Loznica – OFK Vršac