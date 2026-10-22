Kako su u Leskovcu završila dvojica Nigerijaca posredstvom bivšeg napadača Lacija

Kako je tekao pregovor sa Leskovčanima Makinva je otkrio u intervjuu za Fut Afriku.

“Prošlog novembra sam pročešljao skauting program i tako sam ih otkrio. Zapali su mi za oko, privukli interesovanje, i rešio sam da im pomognem u napretku i preuzmem rukovođenje karijerama. Obojica su ofanzivni igrači, onaj tip koji preferiram. Retko grešim kada su napadači u pitanju. Uglavnom njih i tražim, jer nekada sam i sam bio napadač, pa mislim da tu imam mnogo iskustva”, objasnio je Makinva kako je počeo da sarađuje sa Favazom i Džimuom.

A zatim, i kako je došlo do prvog kontakta sa srpskim klubom.

“Odabrali smo Srbiju iako smo imali još nekoliko opcija. Prvo sam dogovorio Jusufov transfer. On je otišao tamo na probu i prošao je, posle čega se vratio u Nigeriju da završi radnu dozvolu. Tokom tog procesa dogovorio sam i Favazov transfer. Imali smo i za njega neke druge opcije, ali ideja je bila da on završi bez probe. Insistirao sam na tome, a ljudi u Dubočici su verovali u mene i tako je došlo do posla. To je bilo sve”.

Očigledno, Makinva je uspostavio dobre kontakte u Evropi.

“Ponavljam, bilo je drugih zainteresovanih klubova. Za Jusufa je Dubočica bila prvi klub u koji je otišao na probu i sve je bilo direktno. Što se tiče Favaza, bilo je kontakta sa klubovima iz Slovenije, Hrvatske, Izraela, Azerbejdžana, Slovačke i Srbije. Međutim, pošto je letos bio povređen neke opcije su mu propale. Zato smo pritisli Dubočicu da ga uzme bez probe, što su Srbi i uradili”, kazao je Makinva.

I Favaz i Džimo su potpisali dugoročne ugovore sa Dubočicom. Makinva je za njih uradio šta je mogao. Sada je na njima da se radom nametnu treneru Albertu Nađu i izbore za šansu da debituju u Mozzart Bet Prvoj ligi.

Naredna utakmica Dubočicu očekuje već u petak, kada će u okviru 15. kola u Leskovac doći Smederevo.

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MOZZART BET PRVA LIGA – 15. KOLO

Petak

14.00: Teleoptik – TSC Bačka Topola

16.00: Dubočica – Smederevo 1924

Subota

14.00: Bor 1919 - Jedinstvo

14.00: Grafičar - Spartak

14.00: Metalac - Javor

14.00: Proleter 023 - Voždovac

16.00: Borac 1926 - Napredak

18.00: Loznica – OFK Vršac