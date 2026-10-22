Kako su zli dedaci razbucali Dinamo usred Maksimira... (VIDEO)
Vreme čitanja: 13min | čet. 22.10.26. | 21:02
Težak poraz Modrih ponovo dovodi u pitanje status Marija Kovačevića
Postoji ona stara pesma Đoleta Balaševića "Kako su zli dedaci razbucali proslavu godišnjice braka kod mog druga Jevrema". Preneseno na fudbalski teren, iliti konkretno na ono što se noćas dogodilo u Zagrebu, naslov bi glasio: Kako su zli dedaci razbucali Dinamo usred Maksimira. Mada bez jednog od svojih najvažnijih igrača (ili makar najzvučnijeg imena - Dušana Tadića), NEC se gostio protiv hrvatskog šampiona i kući u Najmehen poneo ceo plen (4:2), a uloge heroja pripale su ispisnicima srpskog reprezentativca - Brajanu Linsenu i Tjaronu Šeriju. Ako ćete baš u dlaku, Linsenu je 36, Šeriju 38. Tako da opet radi ona stara: bez starca nema udarca.
Imajući u vidu sve navedeno, te da se holandski predstavnik nalazio u zaista lošoj seriji rezultata (nikoga nije pobedio od kraja avgusta), ovih 2:4 može se smatrati ozbiljnim kiksom Modrih. Poraz bi posebno mogao da pogodi trenera Marija Kovačevića, koji taman što je koliko-toliko stabilizovao svoju status. Sada ponovo u drugi plan idu i veliki trijumf protiv Anderlehta i 'petica' u Koprivnici, te u fokus dolazi pitanje: koliko će još strpljenja Zvonimir Boban imati za iskusnig stručnjaka?
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Statistički gledano Dinamo i nije bio toliko loš, međutim samo kada govorimo o brojkama što reflektuju napadački učinak. Imao je domaćin i veći posed i više dobrih prilika, udaraca u okvir gola, no džaba sve to kad odbrana apsolutno ništa nije mogla da spreči.
Prva dva gola Kovačevićev tim primio je tako što su maltene svi igrači bili iza lopte, postavljeni, što se zaista retko viđa. Pogotovo kada igrate protiv ekipe koja ne može da se pohvali naročitom efikasnošću...
Pogocima daleko najboljeg igrača i ove sezone, Diona Drene Belja, Zagrepčani su uspevali da ostanu u igri tokom prvih 45 minuta (2:2), ali u nastavku su se još slabije branili i raspad sistema bio je neminovnost.
Koliko problema je Mario Kovačević imao s odbranom, odnosno sa stabilnošću svoje poslednje linije i individualnim greškama, najbolje se videlo u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena. Samo što je pogodio za 2:2, Brajan Linsen mogao je i do svog drugog pogotka - trećeg za NEC. I to na pas golmana Brajana Kretasa?!
Neobjašnjivo loše reagovao je mlađani Serđi Domingez, lopta ga preletela, iskusni Linsen sve to 'namirisao', ušao u šansu, međutim realizacija nije bila dobra.
Nije mnogo prošlo, Linsen se iskupio za taj promaš lucidnim pasom za Šerija, kojim su gosti poveli. Igrao se 54. minut. Pas zaista jeste bio dobar, pa ipak, teško je oteti se utisku da je poslednja linija ponovo zaspala...
Nije Kovačević mnogo toga promenio ni izmenama. Šansu su dobili Oršić, Kačavenda, Valinčić... Slaba vajda. Deset minuta pre kraja Tjaron Šeri stavlja tačku na ovaj susret.
Dinamo ima četiri boda posle tri kola i dosta težak raspored do kraja. Sledi mu gostovanje Sanderlendu, zatim mu dolazi razigrani Bajer Leverkuzen, onda idu gostovanja Renu i AZ Alkmaru, da bi zavesa bila spuštena protiv Šturma, kod kuće.
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LIGA EVROPE – 3. KOLO
Četvrtak
Dinamo Zagreb - NEC Najmehen 2:4 (2:2)
/Beljo 33, 37 - Bišof 25, Linsen 45, 54, Šeri 80/
Ferencvaroš - Torense 4:1 (1:1)
/Dele 20, Gomez 58, Mohamed 80ag, Listeš - Pozo 23/
Ararat Jermenija - AZ Alkmar 0:4 (0:2)
/Biskov 21, Patati 27, 76, Merdink 79/
Juventus - Ren 2:2 (1:2)
/Čelik 5, Voltemade 67pen - Tamari 15, Dija 43pen/
Leh Poznanj - Sanderlend 1:1 (0:1)
/Bengtson 70 - Tuterov 2/
Šturm - Olimpik Marselj 1:0 (1:0)
/Dijakite 13/
OFI - Bajer Leverkuzen 0:2 (0:2)
/Hofman 35, 37/
Union Sen Žiloaz - Hapoel Ber Ševa 4:0 (1:0)
/Floruč 45+1pen, Smit 60, 81, Akino 77/
21.00: (2,10) Hofenhajm (3,90) Lion (3,20)
21.00: (3,15) Jagjelonija (3,45) Anderleht (2,25)
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21.00: (1,80) Viktorija Plzenj (3,90) Levski Sofija (4,50)
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21.00: (2,75) Seltik (3,35) Selta (2,55)
21.00: (2,20) Bešiktaš (3,60) Kristal Palas (3,15)
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***kvote su podložne promenama