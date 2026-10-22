Kako su zli dedaci razbucali Dinamo usred Maksimira... (VIDEO)

Postoji ona stara pesma Đoleta Balaševića "Kako su zli dedaci razbucali proslavu godišnjice braka kod mog druga Jevrema". Preneseno na fudbalski teren, iliti konkretno na ono što se noćas dogodilo u Zagrebu, naslov bi glasio: Kako su zli dedaci razbucali Dinamo usred Maksimira. Mada bez jednog od svojih najvažnijih igrača (ili makar najzvučnijeg imena - Dušana Tadića), NEC se gostio protiv hrvatskog šampiona i kući u Najmehen poneo ceo plen (4:2), a uloge heroja pripale su ispisnicima srpskog reprezentativca - Brajanu Linsenu i Tjaronu Šeriju. Ako ćete baš u dlaku, Linsenu je 36, Šeriju 38. Tako da opet radi ona stara: bez starca nema udarca.

Imajući u vidu sve navedeno, te da se holandski predstavnik nalazio u zaista lošoj seriji rezultata (nikoga nije pobedio od kraja avgusta), ovih 2:4 može se smatrati ozbiljnim kiksom Modrih. Poraz bi posebno mogao da pogodi trenera Marija Kovačevića, koji taman što je koliko-toliko stabilizovao svoju status. Sada ponovo u drugi plan idu i veliki trijumf protiv Anderlehta i 'petica' u Koprivnici, te u fokus dolazi pitanje: koliko će još strpljenja Zvonimir Boban imati za iskusnig stručnjaka?