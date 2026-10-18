Kako tek sad zaustaviti Jamala?

Portugalac je specijalista da raštimuje najmoćnija krila planete, imao bi pakleno težak posao sa Laminom Jamalom, pa je jasno da će Parižanima posao neutralizacije jednog od najboljih fudbalera planete biti neuporedivo teži. Mendesa će izvesno menjati ili Luka Dinj ili Voren Zair Emeri, a nijedan od pomenute dvojice nije moćan u defanzivi kao reprezentativac Portugalije.

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Sinoćna utakmica protiv Strazbura bila je malerozna za Mendesa koji je zaradio povredu leve butine, a prema izveštaju Pari Sen Žermena, 24-godišnjaka očekuje pauza od nekoliko sedmica.