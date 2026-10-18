Kako tek sad zaustaviti Jamala?
Vreme čitanja: 2min | ned. 18.10.26. | 20:51
PSŽ u blokbasteru neće moći da računa na Nuna Mendeša, ali i Barseloni nedostaju igrači
Kroz dva dana, čeka nas verovatno najspektakularnija utakmica u evropskom fudbalu od starta sezone. Pari Sen Žermen dočekuje Barselonu, ili drugim rečima, šampion Evrope igra protiv, utiskom, trenutno najmoćnije ekipe Starog kontinenta.
Krčka se ozbiljan spektakl na Parku prinčeva u koji oba velikana ulaze sa nezanemarljivim kadrovskim problemima i to na bekovskim pozicijama. Kataloncima će nedostajati Erik Garsija i Žil Kunde, dok Luis Enrike neće moći da računa na, po mnogima, najboljeg levog beka planete Nuna Mendesa.
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Portugalac je specijalista da raštimuje najmoćnija krila planete, imao bi pakleno težak posao sa Laminom Jamalom, pa je jasno da će Parižanima posao neutralizacije jednog od najboljih fudbalera planete biti neuporedivo teži. Mendesa će izvesno menjati ili Luka Dinj ili Voren Zair Emeri, a nijedan od pomenute dvojice nije moćan u defanzivi kao reprezentativac Portugalije.
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Sinoćna utakmica protiv Strazbura bila je malerozna za Mendesa koji je zaradio povredu leve butine, a prema izveštaju Pari Sen Žermena, 24-godišnjaka očekuje pauza od nekoliko sedmica.
Što se Barselone tiče, Garsija propušta Pari Sen Žermen, ali i El Klasiko 25. oktobra, dok Kunde ne putuje u prestonicu Francuske. To znači da će u utorak meč na Parku prinčeva izvesno početi Žoao Kanselo kao desni bek, dok će Ćavi Espart igrati na levoj strani kao što to, uostalom čini od starta sezone.