Kraj godine kao po običaju rezervisan je za raznorazne izbore. Zvanične fudbalske institucije biraju najbolje timove, najlepše golove, proglašavaju najbolje igrače... Posebno je, međutim, zanimljivo kada sami fudbaleri biraju i određuju ko je po njima najbolji.

Mišljenje Zlatana Ibrahimovića interesantno je čuti o svemu i svačemu. Pa tako i o fudbalskim vrednostima. Mnogi se neće složiti s njegovim ocenama, ali zaboga - pa to je Zlatan.

Evo kako izgleda njegovih idealnih 11...

"Sastavljam najbolji tim po kvalitetu igrača, ali i po tome koliko su neki ljudi imali uticaja na mene, na moju karijeru", skrenuo je pažnju na početku Ibrahimović.

"Na golu je Điđi Bufon. Igrali smo zajedno u Juventusu, to je bio poseban tim... Imam lepe uspomene na ta vremena. Bio sam mlad i svi su se lepo odnosili prema meni. Imali su toliko toga da me nauče"...

Idemo dalje, odbrana...

"Prvo levi bek - Maksvel. On mi je prijatelj. Zatim Alesandro Nesta i Fabio Kanavaro kao štoperi. Fabio je bio mnogo lud. Vozio me je skuterom po ulicama Napulja. Bio sam mlad, nisam imao iskustva. On i Lilijan Tiram bili su sjajni. Voleo bih da igram sada sa njima".

Desni bek?

"To je pozicija za Majkona. Kada je stigao u Inter nisu ga smatrali tako dobrim i snažnim kao što će se kasnije pokazati".

Posebno mesto u veznom redu Ibra čuva za Nedveda...

"Pavel je broj jedan. On je učinio za moj razvoj više nego bilo ko drugi. Kada sam ga video na treningu shvatio sam da to što radim nije dovoljno. Puno je trenirao, bio je kao mašina".

Vezni red Zlatan kompletira sa Patrikom Vijerom, Ćavijem i Zidanom malo ispred.

"Vijera i Ćavi su dva velika šampiona. Za poziciju iza špiceva lako je - Zinedin Zidan".

Nema napadač Milana dilemu ni oko samog špica napada:

"Ronaldo Brazilac u tandemu sa Maradonom. Dijego je najveći svih vremena, bolji čak i od mene".

Mesi i Kristijano? Pa zar ste tako nešto očekivali od Ibre?

I za kraj - iznenađeni ste što sebe nije smestio u idealnih 11?

"Mogao bih da budem trener ovog tima... Ko zna, možda zaista jednog dana postanem trener", zaključio je kontroverzni Šveđanin.